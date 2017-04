2017-04-30 15:00

Crotone - Milan

1-1



Anledningar att stanna nästa säsong?

Matchrapport Crotone-Milan 1-1: Europa League lockar inte längre



Rossoneri har uppenbarligen checkat ut för säsongen. Återigen har man chansen att rycka i tabellen, återigen misslyckas man mot ett svagare motstånd. Man misslyckas utan att skämmas, man misslyckas utan att svettas, man misslyckas utan att kämpa. Pescara, Empoli, Crotone - två poäng... Det är klart och tyligt att Europa League inte lockar längre.







CROTONE - MILAN (1-1) : 8:e Trotta (C), 50:e Paletta (M)







Första halvlek





Trettiofem minuter för att se Rossoneris första avslut på mål (Lapadula via en crotonespelare), Trettioåtta minuter för att se Locatellis första djupledspassning. Milans uddlösa första halvlek kan sammanfattas med två kortfattade och tragiska meningar. Crotone tar välförtjänt ledningen i åttonde minuten genom Trotta som snurrar runt Zapata med en Salsarörelse och får stadio ”Ezio Scida” att explodera av glädje. Vi måste dock nämna att matchens första highlight kommer redan efter 60 sekunder när Banti bjuder Crotone på en billig frispark som leder till en magnifik räddning av Gigio – ett vackert skott från Barberis som Donnarumma får vifta bort från vänstra krysset. Crotone fortsätter med en omänsklig press under värmen i Kalabrien. Hajarna från Crotone slukar upp Rossoneroplankton i 40 långa minuter med ett högt tempo som rödblåa Curva Sud verkar uppskatta. Deulofeu klagar – stundtals med vettiga anledningar – och gnäller med domaren Banti samtidigt som Gianluca Lapadula gör mer skada än nytta. I 40:e respektive 43:e minuten skapar Milan äntligen två farliga målchanser genom Suso. I första situationen kommer spanjoren helt fri på högerkanten efter en fin passning från Deulofeu, giftigt avslut med högerfoten och reflexräddning av Cordaz. Tre minuter efter bjuder Suso på ett nytt skickligt avslut som Cordaz räddar med nöd och näppe. Kort och bitter sammanfattning på första halvleken. Om Crotone är det bättre laget, men Milan ändå har de farligaste målchanserna är det något som inte stämmer... Men vad? Svår fråga, enkelt svar. Motivationen och kämpaglöden hos Rossoneri är helt obefintlig.









Andra halvlek







Andra halvleken börjar med exkat samma manus som första. En minut spelad, kanonräddning av Donnarumma. När allt verkar grått och dystert vaknar äntligen Rossoneri till liv och utdelningen kommer med ett så kallat ”skitmål”. Vangioni slår ett inlägg från vänsterkanten, Kucka lyfter från marken med en matrixrörelse och nickar bollen över Cordaz och mot Paletta, Zapata, Crotonespelaren... Vänta nu, vad är der som händer? Mål blir det i alla fall, det är kvitterat och Rossoneri har vaknat. Tre minuter efter är det riktgt nära att Rossoneri vänder på omeletten helt och hållet, men Lapadulas svaga skott bröstas bort från mållinjen av Rosi. Det händer tyvärr inte så mycket mer i andra halvleken. Tre, fyra usla hörnor från Mati Fernandez som knappt når till straffområdet, ett spännande avslut av Deulofeu och en massa summer beach försök från Crotonespelarna. Visst får man räkna med maskningar och visst var det varmt och skönt i Crotone, men det är sällan man ser spelare ligga och sola på gräsmattan i flera minuter under en fotbollsmatch. Montella väntar och väntar och i 85:e minuten får vi äntligen se Bacca plus Lapadula, men det är naturligtvis för sent för att bekymra Cordaz & Co. Fem händelsefattiga tilläggsminuter kulminerar med ett rött kort på Kucka som stoppar en farlig kontring från Crotone. Det var längesen vi drog på oss ett rött kort - vi kanske får se det som en positiv aspekt. Säsongens sämsta insats från Rossoneri? Ja, utan tvekan.







Snabbanalys och fakta







Pescara, Empoli, Crotone – 2 usla poäng. Vi som väntade på ett svagare motstånd och ett lättare spelschema för att få utdelning. Klockrent!





Crotones introlåt är en liten pärla för alla som älskar italiensk musikkultur. Rino Gaetanos ”Il cielo è sempre più blu” är ett helt fantastiskt låtval. Minst lika bra som Harr J. Allstars ”Liquidator” som spelas på vissa Premier League-arenor eller i stil med Chelseas ”One Step Beyond” från Madness.



Jag har inte lyssnat på intevjuerna i italiensk media efter matchen, men jag hoppas verkligen att Montella inte har använt ursäkten ”un campo difficile” (en svår bortaplan) för att förklara resultatet.



Att Aleandro Rosi kunde avsluta matchen utan kort är helt obegripligt





Milan har mött flera bottenlag under den senaste perioden och jag måste säga att det är stor skilland mellan motstånden. Det handlar inte bara om spel och resultat, utan även om sportslighet och attityd. Empoli och Crotone har en extremt osportslig inställning jämfört med Pescara och Palermo, riktigt irriterande.



Såg ni alla Donnarummaselfies som bollkallarna ville ta efter slutsignalen?! Fotboll när den är som bäst.









Spelarbetyg





Donnarumma – 7: två matchavgörande räddningar, mogen insats. Grazie Gigio, vi är stolta.



Vangioni – 5,5: ett viktigt inlägg för kvitteringsmålet, men ändå för svagt för att få ett fullt godkänt betyg



Zapata- 5: derbyhjälten verkar inte speciellt inspirerad. Uselt försvår på Trottas ledningsmål



Paletta – 6: vi kan väl ändå inte klaga på Paletta idag. Samarbetar med Zapata på kvitteringsmålet och är lagom stabil matchen igenom



Calabria – 5: Pinsam insats av Milans nummer 96, blir helt överkörd på högerkanten.



Kucka – 5: slarvigt och tröttsamt spel. Bidrar med en viktig nick på kvitteringsmålet, men det räcker inte för att få ett godkänt betyg



Locatelli - 4: efter tio minuters spel var jag tvungen att dubbelkolla laguppställningarna för att förstå hur mittfältet såg ut. Osynlig i stort sett hela matchen, bedrövlig när han syns. Det krävs en stor förändring för att skriva orden Locatelli-Milan-Framtid i samma mening.



Mati Fernandez – 5.5: fötterna finns, men jag får känslan av att ”El Pelusa” är lite för svag ibland. Det är lite Bertolacci varning faktiskt



Deulofeu – 5: gnällig och bitter. Domaren Banti har alltid varit lite divig och det gäller att inte hamna på hans "lista" tidigt i matchen. Gerard fick lära sig läxan idag.



Lapadula – 5: This is Serie A... Det är tråkigt att konstatera, men nivån håller tyvärr inte.



Suso – 6: den enda fullt godkända spelaren tillsmmans med Gigio. Skapar Milans enda målchanser, men är definitivt blekare än vanligt



* Inhoppare



Gomez – s.v. (spelade för lite för att betygsättas)



Ocampos – s.v. (spelade för lite för att betygsättas)



Bacca - s.v. (spelade för lite för att betygsättas)





Att samtliga inhoppare ”spelade för lite för att betygsättas” säger en hel del om Montellas agernade idag. No comment, klart slut!

Crotone -Milan Alex Cordaz

Aleandro Rosi

Federico Ceccherini

Gianmarco Ferrari

Bruno Martella

Marcus Rohden

Andrea Barberis

Lorenzo Crisetig

Andrea Nalini

Diego Falcinelli

Marcello Trotta



Avbytare

Maxwell Acosty

Leonardo Capezzi

Claiton

Giuseppe Cuomo

Noe Dussenne

Marco Festa

Andrej Kotnik

Gianluigi Donnarumma

Davide Calabria

Cristian Zapata

Gabriel Paletta

Leonel Vangioni

Juraj Kucka

Manuel Locatelli

Mati Fernandez

Suso

Gianluca Lapadula

Gerard Deulofeu



Avbytare

Carlos Bacca

Andrea Bertolacci

Patrick Cutrone

Gustavo Gomez

Keisuke Honda

Riccardo Montolivo

Lucas Ocampos



2017-04-30 23:59:00

