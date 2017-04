Matchrapport: Inter-Milan 2-2: Zapata gav oss rättvisa

Den 20 november 2016 var det Ivan Perisic som kvitterade till 2-2 på tilläggstid i säsongens första derby. Lördagen den 15 april 2017 skipades rättvisa när Cristian Zapata i 97:e minuten konstsparkade in 2-2 i lunchmatchen som levde upp till alla förväntningar. Derby della Madonnina, den vackraste av matcher.

Det har varit en händelserik vecka i Milan o. Under uppladdningen inför vad som var veckans största match har det förhandlats och skrivits under papper som förändrat historien. När veckan började stod fortfarande Silvio Berlusconi och Adriano Galliani som tydliga ledarfigurer i Casa Milan. När påskledigheten inleddes hade dessa två herrar, som under 31 år gjort så mycket för Milan, förpassats till historieböckerna. Där stod istället Yonghong Li, Han Li och Marco Fassone. Männen som enligt egen utsago ska ta detta rödsvarta mästerverk tillbaka till finrummet.Strax efter lunch på påskafton stod så Derby della Madonnina för dörren. För första gången skulle mötet rivalerna emellan spelas så tidigt, givetvis med syftet att asiaterna i öst skulle få chansen att uppleva Milano-derbyt på bästa sändningstid. Den framtida pengapungen att hämta finns just där och då gäller det att anpassa sig.Matchen började som bara den bästa PR-byrån kunnat regissera. Redan efter två minuters spel kom kritiserade Mati Fernandez fram och kunde spela in bollen till Gerard Deulofeu som borde varit betydligt snabbare i både tanke och handling. Spanjoren tog för lång tid på sig med avslutet som istället täcktes och till slut hamnade framför fötterna på Fernandez igen, vars avslut täcktes. Igen. Även Carlos Bacca får i samma veva chansen att borra in bollen i nät men avslutet träffar inte mål. Det hade väl ändå varit lite för bra en dag som denna att ta ledningen direkt.Milan fortsätter att spela bra under inledningen. Man kommer runt på kanterna genom Deulofeu och Suso, och mittfältet tar tag i taktpinnen och Bacca ser ut som han vaknat på rätt sida. Efter en knapp kvarts spel provar Suso lyckan från långt håll men Samir Handanovic räddar skottförsöket. Strax därefter bryter Deulofeu återigen in från kanten, denna gång från höger, och prickar stolpen från dålig vinkel. Målet hänger i luften och de rödsvarta supportrarna andas morgonluft.Ju längre halvleken lider börjar Inter allt mer att ta över matchen. Milans försvarsspel agerar slarvigt och avstånden mellan lagdelarna känns om stundom alldeles för långa. När ytorna öppnar sig är detta Inter, fyllt av kvalitet, så farliga att de på kort tid kan avgöra en match. Det visar de också bevis på när först Atalanta-förvärvet Roberto Gagliardini slår en boll i djupet till Antonio Candreva . Lagkapten Mattia De Sciglio tror sig ha kontroll på Candrevas ”koppade” ryggtavla, men agerar alldeles för slarvigt när han ändå låter Inters ytter komma till avslut. Gianluigi Donnarumma lämnar väl stor yta i sitt bortre hörn för Candreva att sikta in sig på och ledningsmålet för Inter är således ett faktum. Två misstag i en och samma sekvens är åtminstone ett för mycket i ett derby.Innan halvtidsvilan kommer så även dolkstöten i ryggen som förmodligen sänker även den mest optimistiske rödsvarta supportern. Davide Calabria blir bortkollrad på sin högerkant och den vindsnabbe Ivan Perisic lyckas med en utomordentlig förstatouch skapa sig den yta som ger honom möjlighet att med en enkel bredsida hitta in till en Mauro Icardi som dittills i karriären inte hade gjort ett enda mål mot Milan. Sekunden senare var den ryggsäcken historia. Icardi lurade enkelt bort Alessio Roma gnoli, som själv trodde att han hade full koll på argentinaren, och kunde utan problem placera in 2-0-målet i öppna nätmaskor. 2-0, halvtid och en handfull med försvarsmisstag. Matchen kändes körd. Inter, Icardi, Pioli, Zanetti och Suning Group visade vilka som var störst och starkast i staden.Den andra halvleken kändes länge som en transportsträcka mot en säker Inter-seger. Det var snarare närmare att Inter utökade sin ledning än att Milan skulle komma tillbaka in i matchen. Perisic borde ha gjort det bättre vid minst två tillfällen som borde ha lett till utökad målskörd för de blåsvarta. Milan lyckades inte komma till några farliga chanser, förutom när Deulofeu tog saken i egna händer och skickade iväg en rackarrökare som Handanovic till slut fick fingrarna på. Bacca blev sen också bjuden på en chans när bollen bändes loss ur Handanovics handskar. Domare Daniele Orsato valde att låta spelet fortsätta, men colombianen lyckades inte göra något vettigt med bollen.När klockan stod på 82 minuter kom så målet som alla rossoneri väntat så länge på. Suso slog ett perfekt inlägg in i straffområdet som Romagnoli var först på med sulan och styrde in bollen i mål bakom den slovenske målvaktsbjässen. Romagnoli knöt näven och manade på, Milan hade fått lite hopp om räddning inför sluttampen av matchen.Klockade tickade dock snabbt vidare upp mot 90 minuter utan att Milan kom till några farliga kvitteringschanser. Fjärdedomaren visade fem minuters tilläggstid men Inters spelare fördröjde tiden så pass mycket att Orsato tydligt visade att det minsann skulle läggas till ännu fler minuter. Inbytte Manuel Locatelli kämpade och slet för varje boll, ibland lite väl bryskt. Suso och Deulofeu försökte bryta loss på kanterna precis som vanligt, som bara de kan. Bacca och Gianluca Lapadula bidade sin tid i straffområdet och bara väntade på att den där bollen skulle dimpa ner framför fötterna. Eller huvudet. Eller bröstet, knät, magen. Ja, vad som helst. Goda råd var dyra, och klockan den bara tickade.När klockan visade 96 minuter och 20 sekunder försökte Deulofeu slå in bollen in mot alla som där i straffområdet väntade. Inlägget täcks av Yuto Nagatomo och bollen går ut till hörna. Många misstänker nog att Orsato nu blåser av matchen. Danilo D’Ambrosio är framme hos domaren och vädjar, men Orsato vinkar demonstrativt bort protesterna och visar att det fortfarande inte är slut. Publiken från Curva Nord springer ner mot staketet samtidigt som Suso springer ut till hörnflaggan och svingar in hörnan. Bollen går mot Bacca som når högst med huvudet men ändå misslyckas med nicken. Bollen går ner i marken och studsar bort mot en fristående Zapata som i axelhöjd lyckas få upp vänsterfoten och trycka bollen i ribban och ner. Klockan står på 96:39. Från ribban studsar bollen ner på Gary Medel som rensar. Det är dock för sent. Det så omtvistade Goal Line Technology har redan sänt sin signal till Daniele Orsato. Bollen är i mål. Zapata är målskytt. Ställningen är 2-2. Milan har kvitterat. Matchen är slut. Milan håller Inter bakom sig i tabellen. Det är en repris på höstderbyt, fast en oändligt mycket trevligare variant.Diskussionerna sedan ägarbytet har varit många och långa. Många hoppas på en ljusare framtid med mycket pengar och värdiga spelare.Hur det blir med hela den saken återstår att se. Klart är i alla fall att Associazione Calcio Milan fortsatt är störst, bäst och vackrast i Milano.Trots oavgjort.: Ett kryss som känns som en seger.: Försvarsslarvet i första halvleken.: Inter: Candreva (36’), Icardi (44’) Milan: Romagnoli (83’), Zapata (90’): Inter: Candreva (37’), Handanovic (87’), Gagliardini (90’) Milan: Kucka (34’), Locatelli (90’)Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Medel, Nagatomo; Gagliardini, Kondogbia; Candreva (Biabiany, 90’), Joao Mario (Murillo, 80’), Perisic (Eder, 68’); Icardi: Donnarumma; Calabria (Ocampos, 81’), Zapata, Romagnoli, De Sciglio; Kucka (Locatelli, 57’), Sosa (Lapadula, 75’), Fernandez; Deulofeu, Bacca, Suso: Daniele Orsato: 44-56: 9-10: 4-7: 2-8Ingripandet vid Candrevas 1-0 lämnar mycket övrigt att önska. Sätts annars inte på särskilt stora prov.Säljer sig väl enkelt vid 2-0 när Perisic kommer loss, men gör i övrigt en helt okej match. Matchens bästa ytterback.Derbyhjälte! Stabil insats i övrigt.Målskytt och starkt bidragande till poängen. Minus för slarvet vid Icardis mål. Det inspelet ska inte få nå Icardi.Lagkapten. Usel.Har ingen bra match och symboliserar Milans svaga mittfält den här säsongen. Hjärta finns, men inte mycket mer.Fördelar fina bollar från sin centrala position och gör ett stort jobb. Den mittfältare som Montella bör plita ner först på pappret.Trots stark kritik inför matchen gör chilenaren en bra match. Framför allt inledningsvis visar han vilken kapacitet där finns.Skapar, skapar och skapar. Det är inte en tråkig stund när spanjoren får bollen. Kan ibland vara lite väl bollkär men allt som oftast lyckas han.Ingen bra match för Bacca. Blir alldeles för ensam. Skulle behöva en anfallskollega att arbeta tillsammans med. Bacca är en målskytt, inte så mycket mer.Gör en okej match men inte mer. Höstens derbykung kommer inte upp till samma nivå som då och inte heller samma nivå som förra helgen i comebacken.Gör ett jättefint inhopp och spelar verkligen med hjärtat utanpå tröjan. Fantastisk sekvens när han liggande lurar bort flera Inter-spelare.Ger alternativ uppe i anfallet och får Bacca att känna sig mindre ensam. Gör aldrig något större avtryck men skapar oro.Han har verkligen fått det här laget att kämpa till sista svettdroppen. Karaktärsdanande arbete från Montella, jämfört med tidigare upplagor. Gör också offensiva byten i jakten på reducering och kvittering, vilket till slut lönar sig.Brasseförsvararen visade varför han anses vara den bästa mittbacken i Milano. Hade inga problem att plocka bort Bacca ur matchen och gjorde väl inga misstag överhuvudtaget?