Matchrapport Milan-Chievo: Tre viktiga poäng i målglad match

Med två raka segrar i bagaget tog Milan under lördagskvällen emot Chievo på San Siro med förhoppningen att utöka segerraden.

Matchen började inte särskilt lovande för det rödsvarta hemmalaget. Chievo kontrollerade händelserna på planen under de första 20 minuterna utan att Milan och framför allt lagets mittfält kom åt spelet överhuvudtaget. Det var dock ändå Milan som efter 23 minuters spel lyckades öppna målskyttet efter att förra helgens enda rödsvarta målgörare, Carlos Bacca, på egen hand lyckats överlista Chievo-försvaret och Stefano Sorrentino . Målet innebar Baccas första i öppet spel på hela 18 matcher.Efter ledningsmålet tog hemmalaget över taktpinnen och började skapa allt fler chanser. Manuel Locatelli hade ett pressat avslut strax utanför bortre stolpen bara minuter efter ledningsmålet. Tio minuter senare borde Milan och Bacca gjort sitt andra mål för kvällen när ett tre-mot-två-anfall resulterade i fritt skottläge för colombianen vars skott dock räddades av både Sorrentino och senare också Fabrizio Cacciatore som rensade undan bollen på mållinjen. Strax innan den chansen hade Milan tvingats till ett tidigt byte när den spanske yttern Suso tog sig för baksida lår. In kom istället Lucas Ocampos. Med några minuter kvar till paus fick Chievo en billig straff efter att Mattia De Sciglio nuddat Serge Gakpe som föll till marken. Straffen förvaltades väl av Jonathan De Guzman som säkert lyckades placera in den bakom Gianluigi Donnarumma. Det hade kunnat vara det sista som hände i första halvlek men på tilläggstid avlossade Locatelli ett hårt skott som borrade sig mot mål men som tog stopp på armen tillhörande Bostjan Cesar. Domaren Fabio Maresca tvekade inte utan pekade på straffpunkten för andra gången på fem minuter. Bacca stegade fram för sitt andra mål för matchen och en skön ledning att ha med sig till pausvilan men för första gången under sin tid i Serie A missade Bacca sin straff när han sköt den högt över mål.Den andra halvleken inleddes med lite halvböljande spel åt båda håll, dock utan några heta chanser. Efter 58 minuter var dock Bacca framme igen när han på ett fantastiskt sätt tråcklade sig igenom hela Chievo-försvaret för att sedan totalt misslyckat avsluta med höger yttersida långt utanför målburen. En vänster bredsida, eller åtminstone en fungerande vänsterfot, hade nog gjort susen i det läget.Ju längre den andra halvleken led desto mer tog Milan över spelet. Med halvtimmen kvar valde Vincenzo Montella att byta ut Locatelli mot Gianluca Lapadula, ett minst sagt offensivt byte. Det bytet skulle också visa sig bära frukt. Tio minuter senare lyckades Bacca äntligen få in sitt andra mål för kvällen när han enkelt kunde stöta in en hörna efter att Alessio Roma gnoli först fått skallen på bollen. Bara minuten efter ledningsmålet fick Bacca chansen att fullborda sitt hat trick när han mycket vackert spelades fram av José Sosa. Avslutet från Bacca flög dock högt över mål.Det skulle ta en dryg halvtimme av den andra halvleken innan Chievo lyckades skaffa fram sin första målchans sedan paus. Det var den förre Milan-spelaren Valter Birsa som sköt iväg ett pressat skott som tvingade Donnarumma till en fin räddning. Närmare en kvittering än så skulle inte Chievo komma, för bara minuter senare drev Ocampos igenom och in i Chievos straffområde där han sparkade i marken. Domare Maresca tyckte däremot att Mariano Izco fällde krokben på Ocampos och dömde matchens tredje straff. Den här gången slogs straffen av Lapadula eftersom Bacca precis hade bytts ut. Kanske var det lika bra det för Lapadula gjorde inga som helst misstag från elva meter. Målet innebar 3-1 för hemmalaget med tio minuter kvar på klockan.Chievo skulle få en sista livlina att ta sig in i matchen när Cacciatore plötsligt fick bollen till skänks bara två meter från en liggande Donnarumma men Chievo-försvararen lyckades på något egendomligt sätt pricka ribban istället för nätet och resultatet stod sig därmed matchen ut.Milan tog sin tredje raka trepoängare och hakar nu på i jakten på Europa League -platserna. I skrivande stund innehar Milan den sista EL-platsen i tabellen, en poäng bakom fyran Atalanta, på samma poäng som Lazio och två poäng före Inter. Alla de lagen har dock en match mindre spelad som ska avverkas idag, söndag.: Milan skapar väldigt många chanser offensivt, vilket inte hört till vanligheterna den senaste tiden.: Skadan på Suso får gärna vara av det lindrigare slaget.: Milan: Bacca (23’, 70’), Lapadula (81’) Chievo: De Guzman (42’): Milan: Deulofeu (32’), Ocampos (90’) Chievo: Cesar (45’): Donnarumma; De Sciglio, Zapata, Romagnoli, Vangioni; Sosa, Locatelli (Lapadula, 61’), Bertolacci; Suso (Ocampos, 34’), Bacca (Kucka, 79’), DeulofeuSorrentino; Cacciatore, Cesar, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, De Guzman (Kiyine, 85’); Birsa, Meggiorini (Inglese, 54’), Gakpe (Izco, 63’): Fabio Maresca: 53-47: 15-8: 5-3: 11-7Har en relativt lugn kväll men får ändå visa upp några kvalificerade räddningar. Går fel på straffen men De Guzman slår den bra.Åter i startelvan visar De Sciglio inte särskilt mycket. Är väldigt osynlig matchen igenom, förutom när han drar på sig straffen. Varken bra eller dålig. Krävs mer än så av en lagkapten.Fick chansen i mittlåset istället för Paletta. Gör en gedigen insats tillsammans med Romagnoli, utan att sättas på särskilt stora prov.Gör det han ska och lite till. Stabil defensivt bredvid sin colombianske kollega men också farlig i luften på fasta situationer.Vår argentinske vän fick återigen en startplats och det börjar bli mer och mer förståeligt varför. Är betydligt mer aktiv än sin ytteqrbackskollega på andra kanten.Gör ytterligare en bra match på mittfältet. Sliter på bra i defensiven men framför allt styr han det offensiva spelet med sina fina fötter och sitt fina spelsinne. Hade några riktigt svettiga framspelningar.Tillbaka i startelvan gör unge Locatelli en bra insats utan att glänsa. Ordnar fram straffen som Bacca bränner.Är tyvärr ännu en gång alldeles för anonym för att man ens ska lägga märke till honom.Spanjoren är fortsatt blekare än under första halvan av säsongen. Blir här tvungen att utgå tidigt på grund av muskelskada.Bentornato, Bacca!Snabb som vinden. Tekniskt gudabenådad. Tack för lånet, Everton. Kan dock vara mer klinisk i avgörande lägen.Bra inhopp av argentinaren när Suso tvingades lämna tidigt. Är ibland väl självisk och tar för många touch men ligger ändå bakom mycket offensivt i matchen. Ordnar straffen som Lapadula förvaltar väl.Inbytt och målskytt på straff. Är kantig i spelet med bollen, men så länge bollarna sitter i nät med jämna mellanrum är alla nöjda.Får se sitt lag spela en av de bästa matcherna på ganska lång tid. Starten var trög men efter 1-0-målet var det i stort sett Milan för hela slanten. Laget lyckades skapa ovanligt mycket offensivt samtidigt som chanserna i egen ände minimerades. En bra dag på jobbet.Mannen med nummer ett på ryggtavlan står för en bra insats på mittfältet i Chievo och är också den som gör åsnornas mål på straff.