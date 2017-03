2017-03-18 20:45

Milan - Genoa



Europadrömmen lever

Matchrapport Milan-Genoa 1-0: Vårens första knoppar?





Rossoneri inleder våren med en välbehövlig seger mot Mister Mandorlinis Genoa på San Siro. Montellas decimerade bemanning kammar hem ytterligare tre tunga "europoäng" med en uddamålsseger före landslagsuppehållet. Ingen blomstrande seger, men ack så viktigt!

Första halvlek

Andra halvlek

Snabbanalys och fakta

Spelarbetyg

2017-03-19 21:00:00

: Matias ”Mati” Fernandez 33:e minutenVåren har kommit till Milano. Uterserveringarna på Piazza Duomo eller vid Colonne di San Lorenzo har börjat rusta inför varmare temperaturer. Lördagkvällen inleds med en aperitivo på stan och vidare till San Siro för lite Rossoneorunderhållning. Mister Montella har en decimerad bemanning, men kan ändå lita på sitt revanschsugna gäng – revansch efter svidande förlusten mot Juventus och revansch mot just Genoa som krossade Milan med 3-0 på hemmaplan i fjol. Snacka om rivstart, efter knappa minuten spelad är det dags för en traditionell Bertolacciskada, lårmuskeln igen, rekordsnabbt byte, Locatelli får ta hand om registapositionen. Genoa får den första farliga målchansen i tionde minuten när Taarabt går till avslut i straffområdet och försöker överraska Gigio med klassisk "gol dell'ex". Fem minuter efter blir det äntligen dags för Rossoneri att bjuda aperitivopubliken på lite kabaré när De Sciglio vågar kliva fram och assisterar Ocampos i straffområdet. Bollen studsar över målvakten Lamanna och det är återigen riktigt nära en "gol dell'ex" när Armando Izzo räddar på mållinjen. Deulofeu sprintar på högerkanten och kommer riktigt nära ett ledningsmål i 18:e minuten, två minuter efter får vi ett nytt inlägg från De Sciglio (!) och Mati Fernandez går till avslut med en läcker volley. Genoa fortsätter att hämta bussar från den stora parkeringen bakom San Siro och det är näst intill omöjligt att tränga sig in i straffområdet. I 34:e minuten kommer utdelningen när Zapata och Lapadula drar igång ett flipperspel av tjusiga passningar som når fram till Mati Fernandez. Chilenaren kommer fri på högerkanten och chippar in 1-0 målet med sina silkesfötter. Första halvleken drar mot sitt slut och Mister Montella har redan börjat tänka på en taktik för att ”stänga” matchen.Jag hade förväntat mig att Mister Mandorlini skulle börja flytta på några bussar från parkeringshuset i Genoas planhalva, men icke. Rossoblu fortsätter med ett avvaktande spel och Deulofeu får inga ytor för sina hästkrafter. Lapadula viftar och skriker i straffområdet samtidigt som Ocampos spurtar på högerkanten med vackra finter och trick. Argentinaren visar fin teknik, men glömmer vid flera tillfällen att passa bollen. Vi har alla haft trasiga joysticks eller tangentbord med knappar som vägrar samarbeta i spelets viktigaste skede. Det slutar med att man struntar i att trycka på knappen som spökar för att undvika att den ska fastna. Ungefär så spelade Ocampos igår kväll. Lucas förbereder allt på ett utmärkt sätt, men han glömmer att trycka på den sista knappen, passningsknappen. Rossoneri lyckas inte ”stänga” matchen och vi får svettas och lida i våra soffor och barstolar. Matchen slutar 1-0 och vi är nöjda. Vi närmar oss Inter och vi närmar oss Derby della Madonnina 2.0. Europadrömmen lever och vi vägrar släppa taget!- Det kanske låter konstigt, men jag måste få säga...Ja, jag menar Jose Ernesto Sosa, inte Suso.tragiska skadebenägenhet är ingen nyhet längre, men bytet med Locatelli i 3:e minuten var verkligen ett otroligt rekord,- De Sciglio, Ocampos och Lapadula.och samma- Rossoneri har visat en positiv trend i samband medi år. De senaste tre matcherna före landslagsuppehållen (Sassuolo-Palermo-Genoa) har. Synd att detta är sista uppehållet för säsongen.- Det var längesen man fick avsluta en match(ibland påhittade) emot sig.: det är nästan så att man skulle kunna ge Gigio en s.v. (spelade för lite för att betygsättas): äntligen en övertygande insats för Mattia. Fläckfri prestation, stabilt och koncentrerat spel, samt två spännande inlägg, det var längesen!: klockren i sina defensiva uppgifter, oblyg och ambitiös i flera anfallssituationer. Samarbetar med Lapadula för ett 1-0 målet och fortsätter av överraska.: vågar mindre än Zapata och ställer till det med ett par felpassningar i första halvleken, men klart godkänd och pålitlig som vanligt: jag citerar Montella och påminner alla haters att Vangioni har ett Curriculum på fem segrar och en oavgjord match i Milan hittills.spelade för lite för att betygsättas. Det är sorgligt.: ganska osynlig mot sitt ex-lag. Ett par fina hockey-brytningar i andra halvleken, men annars ganska apatisk.: "El Pelusa" briljerar med vackert spel och förtjänar att bli matchwinner med ett läckert chippmål. Montellas ”homie” fick många Rossoneri i Italien att skrika ”Siamo tutti Ma(t)ti!” (nu har vi alla blivit galna!): energi, vilja, teknik, kraft, men snälla....Snälla Lucas, passa!: Gerards hundrameterslöpningar kan snart bli en signatur för spelaren. En dag kanske vi kommer att använda uttrycket ”en Deulofeu” för att beskriva fartfyllda kontringslägen. Lycka till med landslagskallelsen, men ta det lugnt.: avgörande assist på 1-0 målet och många, många, många kilometer. Frusterande att tänka på alla situationer där Ocampos kunde har serverat Lapagol i straffområdet. Rossonerohjärta!(spelade för lite för att betygsättas)(spelade för lite för att betygsättas)vi kan inte påstå att Manuel tillför samma kreativitet och fantasi som Sosa, men han krigar och visar att han finns.Rossoneri inleder våren med en välbehövlig seger mot Mister Mandorlinis Genoa på San Siro. Montellas decimerade bemanning kammar hem ytterligare tre tunga ”europoäng” med en uddamålsseger före landslagsuppehållet. Ingen blomstrande seger, men ack så viktigt!I en lite avslagen match tog Milan ganska enkelt och ohotat en 1-0 seger mot bästa kompisen Genoa.Genoa hälsar på Milan som har hämnd att utkräva efter överkörningen senast på Luigi Ferraris. Kan Milan hänga på i kampen om Europa-platserna?Det är inte lätt att släppa den snöpliga förlusten mot Juventus i fredags. Ifunderar panelen vidare på matchen och kring vad som hände. Dessutom, på förekommen anledning, även en fundering kring Barcelona.Juventus hemmaslog Milan efter kontroversiell straff i sista sekundenMilan kämpade tappert och såg ut att klara en poäng tills domaren hittade en straff åt Juventus efter stopptiden spelats klart.Mattias Mazzini har nyligen dykt upp på den svenska calcio-scenen genom sin medverkan i Km d'Amore. Vi diskuterar varför han blev Juventus-supporter, hur han ser på bråket mellan Bonucci och Allegri, Agnellis framtid som president, Milans försäljning och hur fredagens Derby dei Campioni kommer sluta. Det och mycket mer i denna upplaga av L'Intervista Rossonera.Fredagskvällen bjuder på ovanligt fin underhållning när Derby dei Campioni ska avgöras på Juventus Stadium. Kan Milan sno med sig viktiga poäng i jakten på Europa-platserna?Med två raka segrar i bagaget tog Milan under lördagskvällen emot Chievo på San Siro med förhoppningen att utöka segerraden.Milan slog än en gång Chievo på hemmaplan men segern satt ändå långt inne. Bacca brände en straff men revanscherade sig i andra halvlek.