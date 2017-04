Matchrapport Milan - Palermo: Total dominans

Milan hemmaslog ett håglöst Palermo med 4-0

Alla fans själar behöver då och då en match som igår för att blåsa liv i supporterglöden. Det var den mest dominanta seger Milan tagit på flera år. Slutsiffrorna hade kunnat bli de dubbla med mer fokus i avsluten. Notera att jag inte skrev bästa match Milan spelat. Efter plattmatchen mot Pescara förra veckan kvarstod många frågetecken kring detta Milans kvalitéer, både speltekniskt och mentalt. Gårdagens match var förlösande och moralbyggande inför derbyt. Insatsen visade för spelarna vad de kan åstadkomma när allt klickar. Suso och Deulofeu var inspirerade, mittfältet den offensiva länk vi oftast har saknat denna säsong.Och så till motståndet. Palermo s insats var kanske den sämsta jag har sett ett lag göra mot Milan på flera år. Fullständigt håglöst på både mittfältet och i försvaret. Ruskigt dålig press och häpnadsväckande låg intensitet och ett positionsspel på amatörnivå. Ner till Serie B, tänk om och bygg något nytt.Suso 6 (M), Pasalic 19 (M), Bacca 37 (M), Deulofeu 70 (M)Gonzalez 83 (P)Donnarumma - Calabria, Zapata, Roma gnoli, De Sciglio - Kucka, Sosa (Locatelli 59), Pasalic - Suso (Antonelli 72), Bacca, Deulofeu (Lapadula 75)Fulignati - Goldaniga (Trajkovski 67), Gonzalez, Andelkovic (Cionek 72) - Rispoli, Jajalo, Bruno Henrique (Sallai 54), Chochev, Pezzella – Diamanti – NestorovskiMilan fick bästa möjliga inledning på matchen, efter bara 6 minuters spel smekte Suso in en frispark över muren och in i Fulignatis närmaste hörn. Som den luttrade och syniska supporter jag tyvärr blivit blev jag direkt orolig över hur Milan skulle reagera. Vid allt för många tillfällen i år har Milan efter ledningsmål nöjt sig med att backa hem. Inte så igår. Susos inlägg hittade Pasalic som trocklade in bollen efter 19 minuter spelade. Bacca, som borde gjort tre mål igår, nickade in 3-0 mot slutet av första halvlek efter ett fint inlägg av Calabria.Andra halvlek var ett träningspass där Milan testade nya ideer men saknade matchskärpa. Diamanti hade Palermos enda chans efter timmen spelad. Bacca sumpade en par chanser innan Deulofeu curlade in 4-0 i bortre hörnet. Domare Di Bello blåste barmhärtigt av matchen utan tilläggstid.När matchen var slut stannade fansen kvar på San Siro för att vänta in resultatet i matchen mellan Inter och Crotone. Ett vilt jubel utbröt när det stod klart att de blåsvarta förlorat. Resultaten gick verkligen Milans väg denna omgång. Inter och Lazio förlorade, Atalanta och Fiorentina tappade poäng. Helt plötsligt är Milan 3 poäng från fjärdeplatsen och bara 2 poäng från en Europacupsplats. Efter positivt spel och inplockade poäng börjar detta fan hoppas igen. Glöden har blivit till eld inför helgens derby. Mer än så kan man inte önska sig till påsk.Jag vet inte hur meningsfullt det är att ge betyg i en match utan kvalificerat motstånd, så vi gör det så här istället:Zapata, Romagnoli, De Sciglio, Sosa och Bacca gjorde sina jobb kompetent utan att briljera.Donnarumma fick visa upp sina kaliteer vid ett par tillfällen och Pasalic både gjorde mål och var delaktigt i Milans dominerade offensiv.Kucka, Calabria och Deulofeu var nyckelspelare i segern och dominerade på sina respektive delar av planen.Suso gjorde precis vad han ville igår. Oj vad kul att se honom blomma ut. Tänk vad Milan skulle kunna bli om han fick lite nya lekkamrater.