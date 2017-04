Matchrapport Pescara-Milan: Piggt Pescara för svåra

Milan tog sig de många milen ner till den italienska östkusten för att hämta hem tre poäng mot Serie A-jumbon Pescara. En enkel uppgift på pappret som dock skulle visa sig vara betydligt tuffare i verkligheten.

Efter ett långt landslagsuppehåll var det dags för Milan att återuppta jakten på de viktiga Europa-platserna som hela säsongen varit målet för de rödsvarta. Resan ner till Pescara på den adriatiska kusten skulle enligt plan vara en ren bagatell, men Zdenek Zeman och hans mannar visade under söndagseftermiddagen att man trots jumboplatsen i ligan inte var redo att vika ner sig på förhand.Redan tidigt var det enkelt att skönja att Zeman, som tillträdde i Pescara under februari, var skaparen av detta fotbollslag. Pescara pressade högt och oroade ett Milan som hade svårt att slappna av och föra spelet. Inte blev det lättare av att matchens stora snackis inträffade redan efter tio minuters spel, en snackis som inte kommer tystna än på ett bra tag. Pescara-spelarna pressade Milans backlinje så hårt att Gabriel Paletta till slut var tvungen att slå en något ovårdad bakåtpassning ända ner till Gianluigi Donnarumma i mål. Den unge supertalangen, med särdeles gott självförtroende (med all rätt), skulle enkelt ta emot bollen men brast ändå så pass mycket i uppmärksamhet att bollen lyckades studsa vidare förbi hans fötter och ända in i nätmaskorna. Donnarumma kunde bara snopet se på och konstatera att hans korta karriärs största blunder nu var ett faktum. Tycka vad man vill om det, men ”Gigio” är tillräckligt stark mentalt för att bara skaka av sig det. Sådana saker händer även den bäste.Därefter tog Milan över taktpinnen alltmer, vilket ett aspirerande topplag också bör göra mot ett lag som i praktiken redan bokat sin plats i nästa års upplaga av Serie B. Gerard Deulofeu var lika pigg som vanligt när han gjorde sin gubbe och skapade chanser, gång på gång. Carlos Baccas lilla formtopp såg inte ut att ha försvunnit någonstans, trots många flygtimmar med det colombianska landslaget, så som han slet för laget på topp. José Sosa regisserade spelet lika väl som innan avstängningen, trots en del övermodiga passningar som inte hittade rätt. Allt såg egentligen ganska bra ut, om det inte hade varit för det där snöpliga självmålet som gav Pescara och hemmapubliken luft under vingarna.Milan fick dock precis det de behövde innan pausvilan när Bacca efter ett hästjobb lyckades se till att en förlupen boll trots allt hamnade framför fötterna på en fri Mario Pasalic som i den 41:a minuten kunde trycka in kvitteringen från nära håll. Colombianens del i det målet ska absolut inte föringas.Den andra halvleken påbörjades i rödsvart kommando och det kändes mer eller mindre som en tidsfråga innan Milan skulle ordna den planenliga trepoängaren. Tio minuter in dök halvlekens så långt bästa chans upp när Bacca vackert peggade upp för Sosa som från straffområdeslinjen dundrade bollen strax utanför. Strax därefter byttes colombianen ut, förhoppningsvis på grund av trötthet, och in kom istället förra säsongens skyttekung i Pescara, Gianluca Lapadula. Den italienske anfallaren fick ett varmt välkomnande av hemmapubliken som inte har glömt de 30 mål som ”Lapagol” smällde in i förra säsongens Serie B.Pescara var långt ifrån ofarliga utan lyckades flera gånger hota Milans försvarslinje och komma till avslut. Donnarumma lyckades dock avvärja alla chanser från framför allt Ahmed Benali och Jean-Christophe Bahebeck.I den 80:e minuten fick Lapadula en kanonchans när en retur damp ner rakt framför fötterna på honom inne i straffområdet. Avslutet kom direkt men räddades av Vincenzo Fiorillo som knep ihop benen och stängde till det som på hockeyspråk kallas ”det femte hålet”. Fem minuter senare dök en ännu bättre chans upp när Davide Calabria slog ett inlägg som Alessio Roma gnoli kom högst upp på, men nicken gick rakt ner på Fiorillos högra stolpe och ut. Milan skapade verkligen chanser som borde ha räckt till en seger mot jumbon, varav den sista också kom från Lapadula som från ett bra läge på tilläggstid sköt rakt på en vilt täckande Hugo Campagnaro som därmed lyckades rädda poängen åt Pescara.Den poängen, den trettonde i ordningen för sydlaget, lär dock inte räcka särskilt långt då laget är nio poäng efter Empoli ovanför nedflyttningsstrecket med åtta omgångar kvar. De kan däremot glädja sig åt att ha satt rejäla käppar i hjulen för Milans drömmar om Europa-spel nästa säsong. Nu är Milan fyra poäng bakom ett formtoppat Atalanta på femte plats och sex bakom Lazio på fjärdeplatsen. Det går givetvis att hämta in, men med tanke på formen på de andra lagen (även Inter) har jag rätt små förhoppningar om någon framgång. Om nu Europa League kan klassas som en framgång.: Milan skapar i alla fall chanser…: …synd bara att de chanserna inte sitter.: Pescara: Paletta (självmål, 11’) Milan: Pasalic (41’): Pescara: Biraghi (12’), Bovo (52’), Coulibaly (62’), Memushaj (75’), Bruno (85’) Milan: Paletta (58’), Sosa (63’), Locatelli (78’)Fiorillo; Zampano, Bovo, Campagnaro, Biraghi; Memushaj (Milicevic, 85’), Muntari (Bruno, 66’), Coulibaly; Benali, Bahebeck, Caprari (Cerri, 75’): Donnarumma; Calabria, Paletta, Romagnoli, Vangioni; Pasalic, Sosa (Locatelli, 70’), Fernandez (Kucka,76’); Deulofeu, Bacca (Lapadula, 57’), Ocampos: Paolo Mazzoleni: 36-64: 8-12: 3-3: 5-7Självmålet drar givetvis ner på betyget. Det är ett misstag som inte får hända på den här nivån, men ändå sådant som händer. Gör i övrigt en bra match.Unge Calabria visar återigen att han bör gå före De Sciglio och förmodligen även Abate. Är stabil defensivt och bidrar även framåt.Hemåtpassningen till Donnarumma är inte bra, så är det bara. Redan i fotbollsskolan lär man sig att hemåtpassningar ska slås utanför målramen och längs marken. Paletta gjorde tvärtom.Tog hand om PSG-lånet Bahebeck utan några som helst problem och hotade även offensivt med sitt fina huvudspel. Den där stolpnicken var värd ett bättre öde.Argentinaren ställs på prov mot Benali och Coulibaly men kommer ännu en gång ut med äran i behåll. Har verkligen vuxit med ansvaret.Målet räddar en i annars rätt blek match från kroatens sida.Styr och ställer bra på mittfältet i den första halvleken men försvinner allt mer ur matchen i den andra.Lyckas inte ta chansen och väger lite för lätt. Förblir närmast osynlig matchen igenom.Spanjoren visar i den första halvleken att formen inte har försvunnit någonstans när han dansar förbi försvararna och skapar farligheter mest hela tiden. Mattas dock av rejält i andra och faller ur totalt.Colombianen gör en god arbetsinsats under de 55 minuter han får på sig. Ligger bakom kvitteringen och skapar även andra chanser.Genoa-lånet har förtvivlat svårt att lyckas i den rödsvarta tröjan. Det är inget fel på viljan men det verkar saknas en del i såväl funktionell teknik som skalle.Gör ett bra inhopp och borde ha gjort åtminstone ett mål.Byter av en trött Sosa och lyckas hålla ihop mittfältet väl, utan att glänsa. Fortsatt aningen för vårdslös i sina satsningar.Slovaken får egentligen inte till något märkvärdigt under den kvart han får på sig. Matchbilden var kanske inte den bästa för Milans rivjärn.Man kan inte beskylla Montella för poängtappet mot tabelljumbon. Milan spelar till stora delar bra och skapar också tillräckligt med chanser för att vinna. Att spelarna sen inte lyckas förvalta chanserna kan inte den gamla målsprutan påverka.Den engelske libyern var en frisk fläkt på högerkanten och skapade oro för Milans backlinje varje gång han störtade fram. Lär inte bli kvar i Pescara och Serie B nästa säsong.