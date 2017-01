Matchrapport Torino - Milan: Oavgjort som vanligt

Efter en med Milan-ögon sett hemsk första halvlek kunde de rödsvarta till slut få med sig en poäng från ett kokande Stadio Olimpico di Torino.

SPELARBETYG:

(Bäst i Milan)

I huvudsak handlade första halvlek om två grova hjärnsläpp. Först glömde Roma gnoli helt bort hur man försvarar och Iago Falque kunde enkelt tunnla Milan -backen, passa snett inåt bakåt och titta på när ständigt eländige Bellotti kunde stöta in ledningsmålet. Ett tiotal minuter senare drabbades Abate av samma åkomma när han först gick in helt fel i en närmast ofarlig situation och hamnade på efterkälken mot samme Iago Falque. När Abate sedan försökte hinna ikapp tappade han sinnet och rev ner spanjoren just innanför (?) straffområdet. Lljajic klev fram men lyckades inte överlista Donnarumma som smart väntade kvar i mitten av målet dit straffen också lades. Däremellan hade dock Torino gjort 2-0 efter ännu en tilltrasslad situation, en term som på många sätt speglade matchen i helhet.Milan var inte helt utan lägen och hade det inte varit för bristande beslutsförmåga kanske resultatet varit annorlunda när första halvleken avslutades.Andra halvlek började i ett furiöst tempo med ett reduceringsmål - efter vackert Milan-anfall med Bertolacci som avslutare där målet gavs först efter att målkameran tillfrågats - ett bortdömt för Torino, en hemsk kapning på Abate av Joel Obi och mycket mer. Trycket som Milan applicerade kan bara efterliknas med Barcelona när de är som hemskast. Något som illustrerade det påståendet var att Palletta och Romagnoli i en ganska lång sekvens ostört kunde passa bollen i sidled halvvägs in på Torinos planhalva.När man sedan trodde att allt lugnat ner sig går Paletta och skaffar sig en ypperlig kvitteringschans som Joe Hart snyggt kunde rädda. På efterföljande hörna brottades Paletta ned i straffområdet vilket inte Tagliavento tyckte var okej. Bacca kunde säkert placera in straffen och Milan var tillbaka.Och det blev aldrig riktigt lugnare därute. Även om inga fler straffar tilldömdes eller några fler mål gjordes så var tempot fortsatt rasande och stämningen fortsatt god. Jag har svårt att föreställa mig ett bättre reklamfönster för Serie A -skeptiska Premier League fans som mer än något annat värdesätter tempostarka matchbilder.En galen matchen som i linje med historien slutade oavgjort. Detta var 20e matchen i rad som Torino - Milan slutade med ett kryss.Donnarumma 6.0: Får överbetyg på grund av den viktiga straffräddningen, i övrigt bara godkänd.Calabria 5.0: Är inte riktigt redo för att starta i the big leagues ännu. Bör fungera som energirik inhoppare just nu, inget mer.Palletta 5.5: Varför måste Paletta försvara på gränsen till oschysst varenda situation? Kan inte förstå hur han fortfarande, efter alla dessa år i Serie A, inte lärt sig att falla ordentligt.Romagnoli 4.5: Näe, längesedan man såg Alessio såhär risig. Var genomgående efter i en-mot-en spelet och slår bort massor med passningar. Blir helt riktigt utvisad efter två gula kort.Abate 5.5: Habil insats.Bertolacci 5.5: Surrar med domaren i vanlig ordning och hittar en bra yta lite då och då. Gör 2-1 målet.Pasalic 5.5: Har fina fötter och söker ofta rätt smarta lösningar, även i trängda lägen. Behöver dock bidra med fler poäng för att Montella ska kunna berättiga hans plats i startelvan i fortsättningen.Locatelli 6.0: You heard it here first, detta är nye De Rossi. Locatelli går i min värld från klarhet till klarhet. Det är ingen enkel position han spelar på, allra minst i Serie A. Den kräver taktiskt kunnande, spelförståelse, passningssäkerhet och en rejäl dos löpande. Och Manuel gör det otroligt naturligt, speciellt för sin ringa ålder.Suso 7.0: Gör ett ganska grovt misstag alldeles i slutet av matchen när han väljer att skjuta istället för att passa Pasalic som fanns i bättre läge. Där hade Milan en bra chans att ta hem alla tre poäng. Förutom detta misstag gör han en närmast prickfri insats. Han är fullständigt briljant i ett flertal situationer och spelar just nu på en hög internationell nivå.Bonaventura 6.5: Jack är i sitt livs form. Är otroligt skicklig med bollen och blandar en förmåga att utmana och ta sig förbi sin markering och att spela smart och sansat.Bacca 5.5: Började matchen bra men fick aldrig riktigt till det. Säker från straffpunkten idag.*Avbytarna spelade för kort tid för att betygsättas.Visst är Iago Falque och Suso är otroligt lika varandra i spelstilen?***Iturbe i fortsatt tveksam form.***Bästa insatsen på länge av Tagliavento?