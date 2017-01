Matchrapport Udinese - Milan 2-1: Fritt Fall !

Ett uteblivet rött kort avgjorde matchen på Stadio Friuli. Fortsatt fritt fall för Rossoneri efter andra raka förlusten i Serie A. 37 poäng, sjätte plats och nu kan vi verkligen säga Europa Bye Bye!

Första halvlek

Andra halvlek

Snabbanalys och fakta

Spelarbetyg

: Bonaventura (M) 8', Thereau (U) 31' , De Paul (U) 74'Det var längesen man fick njuta av ett ledningsmål... Och i första havleken dessutom. Efter tio minuters blygt spel och onödigt lågt tempo fick vi äntligen återuppleva Susos à la carte specialité – rakbladsinlägg i straffområdet, Jack kontrollerar lugnt och lobbar in 0-1 målet. Tio minuter efter får vi hålla andan igen när Jack täcker ett inlägg från högerkanten, Milans nummer fem faller omkull och lyfter upp handen. Korsband, ljumske, eller baksida lår? Svårt att säga, men byte blir det i alla fall - Bonaventura ut, Deulofeu in. Katalanska yttern var väldigt nära att få en plats i startelvan efter fina insatsen mot Juventus i cupen och i 25:e minuten kommer den efterlängtade Serie A-debuten . Udinese fortsätter att dominera med hög press, bollinnehav och farliga kontringslägen. I 28:e minuten bjuder Paletta på en brytning som borde visas i alla fotbollsskolor världen över, vilket strålande mittbacksspel. Tre minuter efter är det Locatellis tur att servera en delikatess som borde visas i alla fotbollsskolor världen över, ett konkret exempel på vad en mittfältare ALDRIG ska göra! Veckans andra hjärnsläpp, snabbt uppspel av Udinese och Thereau kan dundra in kvitteringsmålet. Har vi verkligen råd med Locatellis blackouts? Vi kan sammanfatta första halvleken med ett enkelt konstaterande. Tur att vi har Kucka och Paletta, vårt 4-3-3 kan knappt överleva med ett så pass svagt mittfält och två anonyma ytterbackar. Jag har aldrig sett ett tegelhus med tandpetare som fundament.Andra halvleken inleds med ett högre tempo från Rossoneri - Milan tar över bollinnehavet, passningsspelet ökar i hastighet och Deulofeu har börjat värma upp maskineriet. Abate och De Sciglio är dock fortfarande förankrade på egen planhalva och det är skrämmande att de främsta djupledspassningarna kommer från Romagnoli och Paletta. Ljuset slocknade när Jack blev utbytt och känslan är att Rossoneri saknar en leader, anfallssituationerna är för blyga och spelet är själlöst. I 52:a minuten får vi äntligen se Milans första farliga målchans efter Bonaventuras ledningsmål, återigen från högerkanten, återigen från Suso. Tio minuter efter kommer ett nytt försök från Suso som överraskar med en giftig frispark från högerkanten, men Karnezis räddar och viftar bort bollen mot bortresta Curva Sud-gänget. Vändpunkten kommer i 71:a minuten. Rodrigo De Paul kapar De Sciglio med en killertackling precis framför domaren Banti, ett solklart rött kort forvändlas till ett ”knappt” gult kort och minuten efter avgörs matchen. Läkarteamet bär ut De Sciglio och vänsterkanten är helt fri, De Paul plockar upp bollen och smyger fram helt ostört utanför straffområdet, hårt skott, 2-1, skamligt och vansinnigt orättvist! Det händer inte så mycket efter 2-1 målet - pinsamma filmningar, tidsslöseri och osportsliga tacklingar från Udineses sida kväver Rossoneris poängjakt. Serie A, när det är som värst.Vi ska ha tålamod med Donnarumma, vi ska ha tålamod med De Sciglio, tålamod med Locatelli och vi har försökt ha tålamod med Niang. Tålamod är huvudingrediensen i köttfärslasagne, men inget man vinner serie A med.- Det är helt obegripligt attinte har fått ettnär han bytte ut Bacca i 71:a minuten? Varför inte Bacca plus Lapadula när man jagar tre poäng?- Hur kundeoch assisterande kollegor missag? Sex ögon borde räcka för att avgöra - missa är kanske fel term i detta sammanhang., från rött kort till matchwinner. Knäcker fotleden på motståndaren och firar målet som i en Champions League final, vidrigt.till Stadio Friuli igår. Adriano hade hög feber och tvingades följa matchen från soffan, Gula Slipsens första frånvaro på tre år. 40 månaders oavbruten kärlek. Vilken tifoso!- Alla väntar på, felprioriteringarnas Vintermercato.- Vi går mot ljusare tider,- Sampdoria (H), Lazio (B), Fiorentina (H): två insläppta mål för fjärde matchen i rad. De Pauls skott var hårt men visst kan Gigio bättre än så? En minnesvärd ansiktsräddning (!) räcker inte för ett godkänt betyg.: De Paul var tvungen att kapa Mattia för att synas och det tyder på att Milans nummer två kunde sköta sitt jobb fram till skadan. Extremt osynlig anfallsmässigt, ingen nyhet.: vilken fantastisk spelare Gabriel har ”blivit”. Jag blir bara mer och mer förvånad.: fläckfri prestation, inte direkt inblandad i målen.: okoncentrerad, fumlig och stressad. Halkar alltid efter och duger tyvärr inte som Capitano i en match där en riktig Capitano hade behövts.: ett katastrofalt misstag mot Torinos bianconeri, en klantig blunder mot Udines bianconeri. Vilken rekordvecka för Manuel! Dags att nöta lite bänk kanske?: hur känns det att bära A.C. Milans mittfält på sina egna axlar? Fråga Kuco.osynlig i stora delar av matchen, oförklarlig speltid.: hinner med ett mål samt ett par fina anfall på vänsterkanten innan skadan. Ljuset slocknar när Jack blir utbytt. Guldvärd!formsvackan håller i sig, men assisten och några spännande målchanser lyfter betyget till godkäntinte speciellt vass, men bytet med Lapadula kändes verkligen onödigt.borde kanske fått spela från start. Gerard hinner knappt värma upp, men han växer i andra halvleken och ser lovande ut.en match där kvaliteten kan vara avgörande faktorn... Inte Lapadulas afton.Rivaldo brukade kallas för ”Extraterrestre” (utomjordingen). Vangioni borde få samma smeknamn med negativ betoning, usel som få på denna planet.