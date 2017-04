Milan – Empoli 1-2: Under all kritik

Efter upphämtningen i derbyt förra veckan och Inters förlust igår hade Milan ett gyllene läge att koppla greppet om sjätteplatsen när Empoli gästade San Siro. Men istället för ett lag redo att visa var skåpet ska stå fick vi se ett inställningsfattigt och slarvigt Milan som förlorade med 1-2.

Milan inledde precis som förväntat matchen med att ta kontroll i taktpinnen och bollinnehavet. Laget varierade fint genom att utnyttja såväl Susos högerkant som Deulofeus vänsterkant för att bygga upp sina anfall. Suso provade sig på flera skott från distans utan framgång, och Lapadula skapade oreda i Empolis straffområde och kom till ett par halvchanser.



Men farligaste kändes det ändå de gånger då Empoli stack upp. Zapata och Paletta hade det jobbigt i försvarsspelet, de kom ofta fel in i situationer och det kändes ofta som att de låg för långt ifrån varandra vilket gav Empoli fint med ytor att verka i. På en hörna i den 40:e minuten vann Mchedlidze nickduellen mot Zapata och kunde nicka in 0-1 till Empoli via Donnarummas fingertoppar.



Den förväntade anstormningen i andra halvlek uteblev. Milan fortsatte mala på i vad som kändes som halvfart. Och fortsatte att skapa halvchanser. En av halvchanserna resulterade i att Pasalic drogs ned av målvakten och Milan fick straff. Suso klev fram och slog en svag straff som Empolis målvakt kunde parera med foten. Istället för kvittering för Milan kunde Empoli utöka ledningen i den 66:e minuten via Thiam. Fullkomligt uselt försvarsspel av Milan vid Empolis andra mål.



Strax efter den kallduschen sköt Lapadula lite liv i matchen genom att skjuta in 1-2 lite från ingenstans. Trots kontakt tog det ändå närmare tio minuter innan Milan visade någon form av desperation och vilja att kvittera. Under matchen slutskede tryckte Milan på och skapade chanser att kvittera men lyckades inte förvalta dessa.



Det är för jävla dåligt av spelare och ledare att gå ut och leverera en så här slarvig och inställningsfattig insats när vi faktiskt har chansen att koppla greppet om sjätteplatsen. Usch vad ovärdigt.



Spelarbetyg

Donnarumma 7.0

Calabria 5.5

Zapata 4.5

Paletta 4.5

De Sciglio (ut 70’) 4.5

Pasalic 5.0

Sosa 5.0

Fernandez (ut 62’) 4.5

Suso (ut 87’) 5.0

Lapadula 5.5

Deulofeu 5.0



Avbytare

Bacca (in 62’) 5.0

Ocampos (in 70’) 5.0

Honda (in 87’) -





0 KOMMENTARER 189 VISNINGAR

ANDREAS WINGREN

2017-04-23 22:34:15

Efter upphämtningen i derbyt förra veckan och Inters förlust igår hade Milan ett gyllene läge att koppla greppet om sjätteplatsen när Empoli gästade San Siro. Men istället för ett lag redo att visa var skåpet ska stå fick vi se ett inställningsfattigt och slarvigt Milan som förlorade med 1-2.