Milan – Fiorentina 2-1: Inte snyggt, men ack så viktigt

Milan gick segrande ur ”sexpoängsmatchen” mot Fiorentina på söndags kvällen. Det var en match med två väldigt olika halvlekar, där den första var händelserik och välspelad medan den andra halvleken var mer tillknäppt.

Spelarbetyg

Första halvlek mellan Milan och Fiorentina var mycket underhållande med två lag som verkligen ville spela fotboll. Matchens alla tre mål kom i den första halvleken – Kucka gav Milan ledningen innan Kalinic kunde kvittera alldeles för enkelt strax efteråt. Dock kunde Deulofeu åter ge Milan ledningen innan halvleken var över. Milan växte in bra i halvleken och skapade till och med målchanser för att göra ett tredje mål, men hade inte marginalerna på sin sida.I den andra halvleken försvarade sig Milan riktigt lågt. Det kändes inte tryggt och såg inte särskilt bra ut, men faktum är att Fiorentina bara lyckades skaka fram en riktigt vass målchans under hela halvleken. Så med facit i hand fungerade Montellas taktik med lågt försvarsspel och hela tiden försöka dra ner tempot.Donnarumma 6.0Abate 6.0Gomez 5.5Paletta 5.0Vangioni 5.0Kucka (ut 73’) 6.5Sosa (ut 86’) 7.0Pasalic 7.5 – Bäst i MilanSuso 6.0Bacca 5.0Deulofeu (ut 73’) 6.5Zapata (in 73’) –Bertolacci (in 73’) –Poli (in 86’) -