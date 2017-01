Milan – Napoli 1-2: Close but no cigar

En usel start av Milan skapade en uppförsbacke som visade sig allt för tuff trots stundtals mycket bra spel från Milans sida.

Spelarbetyg

Avbytare

Redan efter tio minuter kändes det som att “stormötet” mellan Milan och Napoli var avgjort. Då hade både Insigne och Callejon lyckats göra mål och gett Napoli en trygg ledning med 0-2. Båda målen kom till efter sylvassa omställningar från bortalaget, och på en bättre dag hade Donnarumma räddat båda skotten. Men trots en usel start så åt Milan sig in i matchen, och innan halvtid lyckades man reducera via Kucka. Under andra halvlek var Milan det klart bättre laget och lyckades stundtals sätta ordentligt press på Napoli. Tyvärr kom vi aldrig närmare en kvittering än en nick i ribban.Donnarumma 4.5Abate 5.0Gomez 5.0Paletta 5.5Calabria 5.5Kucka 6.0Sosa (ut 74’) 6.5Pasalic (ut 86’) 6.0Suso 5.5Bacca (ut 74’) 5.0Bonaventura 6.0Lapadula (in 74’) –Bertolacci (in 74’) –Niang (in 86’) –