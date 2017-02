Paletta var dagens syndabock

Milan-Sampdoria 0-1: Fjärde förlusten i rad

Milan befinner sig i fritt fall och den fjärde förlusten i rad, cupen inräknad, kunde inte undvikas mot Sampdoria efter en mycket svag insats av Montellas mannar.









Milan kom till spel mot Sampdoria med flera omkastningar i startelvan. De Sciglio skadades förra matchen och var inte tillgänglig idag, Abate hade skadekänningar men fanns ändå med på bänken från start och skulle komma in i matchen som avbytare.



Kucka fick ta Abates plats, ett val som inte var alltför lyckat då Kucka inte har snabbheten att täcka upp både framåt och bakåt i omställningarna, på samma sätt som Abate. Dessutom är Kucka en viktig andravåg i anfallen, en våg som nu alltså togs bort och faktiskt ledde till att Milan inte hade någon som helst tyngd i anfallen idag. Romagnoli fick ta steget ut till vänster från sin mittbacksposition och vips så var tryggheten i mittlåset borta. Romagnoli blev en helt annan spelare på vänsterkanten, och det är inte i positiv riktning jag syftar.



Sosa fick chansen istället för Locatelli och det såg till en början ganska lovande ut, men slutade precis på samma sätt som allt annat i Milan idag, i mörker. Sosa drog på sig två gula kort och utvisades därmed, vilket innebär att ännu en valmöjlighet försvinner för Montella till nästa match.



Nyförvärvet Deulofeu startade längst fram tillsammans med Bacca och Suso. Viljan finns men det mest anmärkningsvärda med Deulofeu både i den här matchen samt de få tidigare han varit med i, är hans beteende mot lagkamraterna. Oviljan att släppa bollen vidare i anfallsspelet och gesterna mot lagkamraterna efter deras misslyckade försök slipper jag gärna att se framöver.



Tyngden framåt saknades som sagt, Milan var länge det klart bästa laget och skapade en del lägen men orkade inte behålla pressen högt uppe. Bacca brände en chans mot öppet mål. Suso var den som nästan ensam skapade det farliga framåt. Snöpligt, men föga förvånande, bjöds Sampdoria in i matchen då Paletta i yttersta amatörstil hade ner Quagliarella i kallt läge i straffområdet. Muriel gjorde inget misstag på straffen när han sköt in matchens enda mål bakom Donnarumma.



För att vända på matchen kastade Montella in Abate och Lapadula istället för Bacca och Pasalic. Synd att Montella inte ger fler chanser att spela Lapadula och Bacca samtidigt, det såg inte alls roligt ut senast de gjorde det, men är samtidigt ett måste att ändå prova fler gånger. Synonymt för matchen var det just Lapadula och Abate som brände den bästa chansen som gavs efter Sampdorias ledningsmål. Lapadula i fritt läge, avslutade till höger om Viviano och returen hamnade hos Abate som bommade.



Milan var det bättre laget idag. Men vad hjälper det när inte tyngden att vare sig göra mål framåt eller freda sig bakåt finns? Ytterligare tre poäng bortkastade innebär att vi är tillbaka till ungefär samma eländiga nivå som vi varit de senare åren.











FAKTA:

Milan-Sampdoria 0-1 (0-0)

0-1, Muriel (70´)



Laguppställningar:



Milans startelva: Donnarumma; Kucka, Zapata, Paletta, Romagnoli; Pasalic, Sosa, Bertolacci; Suso, Bacca, Deulofeu



På bänken: Storari, Gomez, Abate, Calabria, Lapadula, Ocampos, Fernandez, Poli, Vangioni, Locatelli,



Sampdorias startelva: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Praet, Torreira, Linetty; Fernandes; Muriel, Quagliarella



På bänken: Puggioni, Krapikas, Dodo, Pavlovic, Barreto, Alvarez, Tomic, Palombo, Cigarini, Schick, Djuricic, Budimir



Gula kort Milan: Sosa, Kucka, Bacca, Suso

Rött kort Milan: Sosa

Gula kort Sampdoria: Torreira, Duricic





Domare: Guida

Bollinnehav: 69-31

Skott: 17-6

Varav på mål: 10-4

Hörnor: 8-3











Betyg:

Donnarumma – 6.0: Klassräddning på Udineses bästa chans innan ledningsmålet, men har tappat en del sedan hösten.

Kucka – 5.5: Hamnade på en plats som inte alls gjorde honom rättvisa. Var bättre mot slutet.

Paletta – 4.5: Syndabock idag när Quagliarella gjordes ner i straffområdet.

Zapata – 5.5: Missade grovt i situationen innan Palettas misstag och var indirekt ansvarig. Bra försvarsspel i övrigt och duktig på att öppna upp.

Romagnoli – 5.5: Ok insats trots ovanlig position.

Pasalic – 5.5 (UT 72’): Var på hugget framåt men väger alldeles för lätt och gör motståndarnas försvar till en ganska enkel uppgift många gånger. Byttes rättmätigt ut.

Sosa – 5.0: Spelade hyfsat från sin position men gör det absolut inte bättre än Locatelli. Ödet hann ikapp när argentinaren fick sitt andra gula kort och därmed utvisades.

Bertolacci (UT 79’) – 5.5: Bra tempo och intentioner i en bit in i matchen men mattades och byttes ut.

Suso – 6.5: Kreativ och ständigt farlig. Saknar verkligen en anfallspartner som gör honom rättvisa. Klart bäst idag.

Bacca (UT 72’) – 4.5: Helt ointresserad. Var inte alls på fötterna när chans på retur med öppet mål gavs. Kan otroligt mycket mer än så här.

Deulofeu – 6.0: En frisk fläkt som dessvärre är lite för lättfångad än så länge. Med matchträning och när han lärt känna sin omgivning bättre kan detta bli bra. Men inte i närheten av Bonaventura naturligtvis.



Avbytare:



Abate (IN 72’) – 5.5.

Lapadula (IN 72’) – 5.0

Ocampos (IN 79’) -





Milan kom till spel mot Sampdoria med flera omkastningar i startelvan. De Sciglio skadades förra matchen och var inte tillgänglig idag, Abate hade skadekänningar men fanns ändå med på bänken från start och skulle komma in i matchen som avbytare.Kucka fick ta Abates plats, ett val som inte var alltför lyckat då Kucka inte har snabbheten att täcka upp både framåt och bakåt i omställningarna, på samma sätt som Abate. Dessutom är Kucka en viktig andravåg i anfallen, en våg som nu alltså togs bort och faktiskt ledde till att Milan inte hade någon som helst tyngd i anfallen idag. Romagnoli fick ta steget ut till vänster från sin mittbacksposition och vips så var tryggheten i mittlåset borta. Romagnoli blev en helt annan spelare på vänsterkanten, och det är inte i positiv riktning jag syftar.Sosa fick chansen istället för Locatelli och det såg till en början ganska lovande ut, men slutade precis på samma sätt som allt annat i Milan idag, i mörker. Sosa drog på sig två gula kort och utvisades därmed, vilket innebär att ännu en valmöjlighet försvinner för Montella till nästa match.Nyförvärvet Deulofeu startade längst fram tillsammans med Bacca och Suso. Viljan finns men det mest anmärkningsvärda med Deulofeu både i den här matchen samt de få tidigare han varit med i, är hans beteende mot lagkamraterna. Oviljan att släppa bollen vidare i anfallsspelet och gesterna mot lagkamraterna efter deras misslyckade försök slipper jag gärna att se framöver.Tyngden framåt saknades som sagt, Milan var länge det klart bästa laget och skapade en del lägen men orkade inte behålla pressen högt uppe. Bacca brände en chans mot öppet mål. Suso var den som nästan ensam skapade det farliga framåt. Snöpligt, men föga förvånande, bjöds Sampdoria in i matchen då Paletta i yttersta amatörstil hade ner Quagliarella i kallt läge i straffområdet. Muriel gjorde inget misstag på straffen när han sköt in matchens enda mål bakom Donnarumma.För att vända på matchen kastade Montella in Abate och Lapadula istället för Bacca och Pasalic. Synd att Montella inte ger fler chanser att spela Lapadula och Bacca samtidigt, det såg inte alls roligt ut senast de gjorde det, men är samtidigt ett måste att ändå prova fler gånger. Synonymt för matchen var det just Lapadula och Abate som brände den bästa chansen som gavs efter Sampdorias ledningsmål. Lapadula i fritt läge, avslutade till höger om Viviano och returen hamnade hos Abate som bommade.Milan var det bättre laget idag. Men vad hjälper det när inte tyngden att vare sig göra mål framåt eller freda sig bakåt finns? Ytterligare tre poäng bortkastade innebär att vi är tillbaka till ungefär samma eländiga nivå som vi varit de senare åren.0-1, Muriel (70´)Laguppställningar:Donnarumma; Kucka, Zapata, Paletta, Romagnoli; Pasalic, Sosa, Bertolacci; Suso, Bacca, DeulofeuStorari, Gomez, Abate, Calabria, Lapadula, Ocampos, Fernandez, Poli, Vangioni, Locatelli,Viviano; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Praet, Torreira, Linetty; Fernandes; Muriel, QuagliarellaPuggioni, Krapikas, Dodo, Pavlovic, Barreto, Alvarez, Tomic, Palombo, Cigarini, Schick, Djuricic, BudimirSosa, Kucka, Bacca, SusoSosaTorreira, Duricic: Guida: 69-31: 17-6: 10-4: 8-3Klassräddning på Udineses bästa chans innan ledningsmålet, men har tappat en del sedan hösten.Hamnade på en plats som inte alls gjorde honom rättvisa. Var bättre mot slutet.Syndabock idag när Quagliarella gjordes ner i straffområdet.Missade grovt i situationen innan Palettas misstag och var indirekt ansvarig. Bra försvarsspel i övrigt och duktig på att öppna upp.Ok insats trots ovanlig position.Var på hugget framåt men väger alldeles för lätt och gör motståndarnas försvar till en ganska enkel uppgift många gånger. Byttes rättmätigt ut.Spelade hyfsat från sin position men gör det absolut inte bättre än Locatelli. Ödet hann ikapp när argentinaren fick sitt andra gula kort och därmed utvisades.Bra tempo och intentioner i en bit in i matchen men mattades och byttes ut.: Kreativ och ständigt farlig. Saknar verkligen en anfallspartner som gör honom rättvisa. Klart bäst idag.: Helt ointresserad. Var inte alls på fötterna när chans på retur med öppet mål gavs. Kan otroligt mycket mer än så här.En frisk fläkt som dessvärre är lite för lättfångad än så länge. Med matchträning och när han lärt känna sin omgivning bättre kan detta bli bra. Men inte i närheten av Bonaventura naturligtvis.

0 KOMMENTARER 201 VISNINGAR 0 KOMMENTARER201 VISNINGAR HENRIK EDMAN

1968maldini@gmail.com

2017-02-05 16:04:00 1968maldini@gmail.com2017-02-05 16:04:00

ANNONS:

Fler artiklar om Milan

Milan

2017-02-05 16:04:00

Milan

2017-02-05 14:29:57

Milan

2017-02-04 15:36:44

Milan

2017-02-03 22:07:00

Milan

2017-01-30 17:45:00

Milan

2017-01-28 12:05:00

Milan

2017-01-23 21:00:00

Milan

2017-01-22 23:04:54

Milan

2017-01-21 22:54:01

Milan

2017-01-21 10:00:00

ANNONS:

Milan befinner sig i fritt fall och den fjärde förlusten i rad, cupen inräknad, kunde inte undvikas mot Sampdoria efter en mycket svag insats av Montellas mannar.Milan åkte på en riktig kalldusch mot Sampdoria som lyckades ta alla poäng efter en klantigt orsakad straff av Paletta.Milan och Sampdoria gör upp i den tidiga lunchmatchen på söndag. Det är två formsvaga lag som tillsammans endast spelat in tio poäng tillsammans under de senaste fem ligaomgångarna. Med rödsvarta ögon är det här en match vi bara måste vinna för att få ny energi till ett formsvagt och skadestukat lag.Den ödesdigra förlusten mot Udinese kan mycket väl gå till historien som den som ödelade Milans säsong 2016/2017. Om detta handlar kvällensEtt uteblivet rött kort avgjorde matchen på Stadio Friuli. Fortsatt fritt fall för Rossoneri efter andra raka förlusten i Serie A. 37 poäng, sjätte plats och nu kan vi verkligen säga Europa Bye Bye!Två lag i oviss form drabbar samman under söndagen. Milan åker till Dacia Arena (Friuli) för att försöka hänga på i en alltmer tät toppstrid.Förlusten i sexpoängsmatchen mot Napoli inleder frågeställningen i. Vidare diskuteras Milans fortsatta chanser till spel i CL, Deulofeu samt Donnarummas höga lönekrav.En usel start av Milan skapade en uppförsbacke som visade sig allt för tuff trots stundtals mycket bra spel från Milans sida.Milan lyckades inte reparera sina misstag från matchens inledning och kom inte närmre poäng än Kuckas reduceringsmål.Då var det äntligen dags för nya årets första toppmöte på San Siro. En anticipo som doftar Europa med tanke på lagens tabellplacering så här långt. Rossoneri tar emot ett formstarkt Napoli på hemmaplan efter den tunga förlusten på Stadio San Paolo under sensommaren 2016.