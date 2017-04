Officiellt: Berlusconi har sålt Milan

Efter en minst sagt utdragen försäljningsprocess bekräftar nu Fininvest att försäljningen av Milan är genomförd. Berlusconi lämnar idag över ägandet till Rossoneri Sport Investment Lux, som leds av affärsmännen Yonghong Li och Han Li.

I ett gemensamt pressmeddelande kommunicerar idag Finivest och Rossoneri Sport Investment att försäljningen av 99.93% av Milan är slutförd. Dagens kontraktssignerande och överföringen av resterande köpeskilling är sista steget i försäljningen som inleddes den 5 augusti 2016.



Försäljningsvillkoren är de samma som kommunicerades redan i augusti förra året. Rossoneri Sport Investment betalar 740 miljoner euro för Milan, eventuellt kan Finivest få ytterligare 90 miljoner euro för att täcka de löpande kostnader som klubben haft under försäljningsperioden.



Enligt avtalet åtar sig Rossoneri Sport Investment att investera betydande summor i såväl klubbens varumärke som i spelartruppen under kommande år. Exakt vad detta innebär och hur det kommer att utveckla sig återstår att se. Imorgon kommer de nya ägarna ha ett möte för att utse en ny ledningsgrupp för Milan.



Mer information lär följa under våren – vad det här innebär för Milan, för spelartruppen, för Montella och för oss supportrar. Men just nu kan vi bara bocka och tacka Berlusconi och Galliani för alla de fina rödsvarta minnen vi fått under de här 31 åren.



Forza Milan

ANDREAS WINGREN

På Twitter: andreas_wingren

2017-04-13 14:54:07

