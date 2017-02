Sassuolo - Milan 0-1: Europa lever tack vare knapp seger

I en rafflande och tempostark match kunde Milan till slut plocka med sig alla tre poängen, mycket tack vare ett gäng kontroversiella domslut. Milan såg i och med segern till att förlänga och intensifiera kampen om Europa.

(bäst i Milan)

Det var en halvlek som innehöll det mesta. Att Milan kunde gå till halvtid i ledning, och med nollan intakt därtill, är ett mindre under. Milan-dödaren Berardi fick och missade en straff men borde ha fått åtminstone en till under de inledande 45 minuterna.Milan då? Ja, det fanns chanser där också. Samt straffar. Och till skillnad från Berardi så var Milan-forwarden Carlos Bacca lyckad från straffpunkten, även om han satte dit den på ett otillåtet sätt. Hur då, undrar ni? Genom att halka och råka slå till bollen på sitt stödjeben och sedan in i mål, svarar jag. Bacca hann alltså slå till bollen två gånger vilket, som Sassuolospelarna också febrilt och slutligen förgävas försökte påvisa, han inte får göra. Om straffen skulle ha gått om eller blivit förverkad vet jag inte, men det är heller inte relevant eftersom den godkändes. I övrigt fick Milan ett mål korrekt bortdömt för offside och hade några chanser till som hade kunnat resulterat i mål.Konstigt nog kom Sassuolos första skott på mål i den 48e minuten, trots alls halvchanser, missade straffar och dylikt. ”Penalty appeal” sa de engelska kommentatorerna för vad som kändes som 27e gången när Sosa slarvade i eget straffområde och fick bollen på handen. Ingen åtgärd från domaren den gången. Bara några minuter senare droppades uttrycket för 28e gången när Paletta i ren idioti sparkade ner Politano i eget straffområde. Solklar straff men inte heller denna gång någon åtgärd från domare Calvarese.Milan hade ett antal bra kontringslägen mitt i Sassuolo-pressen men lyckades inte trycka in bollen, mycket tack vare storspel av hemmamålvakten Consigli.Närmare än några halvchanser kom aldrig Sassuolo en kvittering men det var ändå med nöd och näppe och med hjärtat i halsgropen som Milan till slut fick med sig en seger från Mapei Stadium.Går rätt på straffen och gör i övrigt en stabil insats.Syntes inte riktigt till förutom när han lackade på ögonläkaren i slutet av matchen. Mycket underhållande.Gör nästan ont att ge honom godkänt idag. Blir alltför ofta en risk i försvaret trots att det ska vara tvärt om och trots många långa år i italiensk fotboll.: En ovanligt slipad insats från Zapata idag som visar att han kan prestera under en hel match utan större misstag.Gör det han ska och inte så mycket mer.Får 90 Minuter och det var nog bra för honom. I övrigt är han fortsatt för intetsägande på planen.Ingen lyckad insats idag. Kuco är mer än bara kämpa och springa, så mycket vet vi. Men idag var det ironiskt nog allt vi fick.En av Milans bästa spelare för dagen. Borde ha fått en assist då Bacca onödigt sprang offside. Har en otroligt bra fot för fasta situationer, visar det sig.En ganska slätstruken insats idag. Kommer inte riktigt loss.Befinner sig fortsatt, i min mening, i en djup svacka. Avgör matchen från straffpunkten men var nära att missa även den chansen. Springer offside onödigt många gånger, vinner inga en-mot-en dueller och är allmänt feltajmad.Är med sin snabbhet och vilja till genombrott en tillgång i dagens Milan, utan tvekan. Men idag fick vi se vad han bidrar med när han inte riktigt får det att stämma: inte så mycket.Gör ett positivt inhopp och visar prov på fin teknik vid ett flertal gånger.Bidrar som vanligt med något som är svårdefinierat.spelade för kort tid för att betygsättas.***- Duncan är en spännande spelare, något för Milan?- Finns det något målvakt i världen som ligger kvar längre efter han fångat bollen än Donnarumma? Älskar det.- I och med segern har Milan tre poäng upp till de åtråvärda europa-platserna!