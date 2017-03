Sei Punti med redaktionens nyförvärv Gabriel Melke: "Sluta chansa på medelmåttor"

Traditionsenligt tar Milanredaktionen tempen på det senaste nyförvärvet Gabriel Melke. Vi försöker täcka in ungefär allt, men med fokus på försäljningskaoset, Montella och Milans framtid.

1. Välkommen till Milanredaktionen (och SvenskaFans)! En inledande punkt är den i allra högsta grad aktuella försäljningskarusellen kring Milan. Hur går dina tankar kring det hela?

2. Berlusconi är kanske den enskilt viktigaste anledningen till att Milan fått den status de (fortfarande) har i Europa men har vid sidan om Milan haft otroligt tveksamma och moraliskt mindre smickrande saker för sig. Hur stället du dig till att ha Silvio Berlusconi som president och ägare?

3. Om vi nu fortsätter lite på samma spår så har Milan några spelare som man säkerligen vill ha kvar i många år framöver. Donnarumma är säkerligen den första man vill prioritera och det lär finnas några till efter denna säsongen. Vad ska Milan göra för att få behålla dessa spelare (och då också förlänga deras kontrakt)?

4. Tabelläget är kanske inte riktigt vad vi hade hoppats på, men Milan är i allra högsta grad med och slåss om Europaplatserna. Hur ser du på Milans chanser att ta sig ut i Europa igen?

5. Milan har skött sin generationsväxling osmidigt och osmart, men är nu äntligen över tröskeln. Vad anser du vara viktigt för att man inte ska fastna i en massa lånade spelare och kortsiktiga köp och istället bygga och istället kunna bygga vidare på den unga trupp man har?

6. Ge oss gärna din bedömning av Montella. Hur tycker du han skött sig och hur tror du att han kommer att klara mer press i form av spel i Europa och då också eventuellt nya sportsliga krav från nya ägare?

Fakta om Gabriel:

Stort tack för välkomnandet och att jag får vara en del av denna utmärkta redaktion. Ja, precis som det uttrycks har det utvecklats till en utav dem mest pinsamma företeelserna i fotbollsvärlden. Stora omvändningar dyker upp dag in och dag ut där nya datum nämns, investerare hoppar av för det kinesiska konsortiet och andra eventuella budgivare (vissa tidigare) visar intresse. Det börjar, rent ut sagt, bli uttröttligt för oss rödsvarta supportrar.Hur utfallet sedan blir gällande försäljningens slutförande är i princip omöjligt att förutspå i ett läge likt detta. Det velas hela tiden fram och tillbaka när det i samma skede inte klargörs för omgivningen. Jag tycker att kollega Tommi Uksilas krönika ger en väldigt god redogörelse för hur händelseförloppet sett ut och vad som kan tänkas ske bakom kulisserna. Den så kallade ”försäljningen” kan, enligt min mening, vara ett försök av Berlusconi, som ser sin chans, att transportera pengar (illegala?) och på så sätt kunna använda de. Vi vet alla vad mannen är kapabel till.Om vi sammanfattningsvis säger så här. Känslorna är uppdelade. Hjärtat säger att affären kommer att slutföras, styrelsen omorganiseras, minst en fuoriclasse värvas in och arbetet mot ett nytt grande Milan inleds. Hjärnan säger tyvärr att affären blåses av, Silvio behåller sin del av kakan och snacket om ”ItaloMilan”-projektet fortsätter. Näe, något luktar unket.Jag gillar generellt inte att koppla det sportsliga med det som sker i livet utanför. Detta är faktiskt omöjligt att undgå i resonemanget kring Berlusconi som människa och ägare. Han har haft sina skandaler under karriären, med alltifrån suspekt maffiakoppling till underliga bunga-bunga fester.Trots detta ska man inte bortse ifrån att han har haft en rejäl karriär. Det måste därför lyftas fram att denna mannen har högre intelligens (inte alltid med gott syfte) än vad många föreställer sig idag. Silvio genom åren alltid arbetat med hans egen vinning som intention, eller i alla fall med den baktanken. Ett, enligt många, praktexempel på detta är hans tillträdande i Milan, som ska ha gjorts i syfte att generera fler anhängare politiskt.Min tacksamhet för Milanpresidenten Berlusconi är förevigad. Han utgjorde ju en central roll i det Milan jag en gång i tiden föll för. Betydelsen han har haft för klubben är otrolig och det är onekligen inte säkerställt att klubben hade varit så dominant utan honom under denna period. Trots min uppskattning av den kontroversielle presidenten ska det poängteras att Milan existerade innan Berlusconi och kommer att finnas till efter att han lämnat ifrån sig tronen. Dag att släppa taget nu och gå vidare.Först och främst skulle jag vilja att man prioriterar Donnarumma och Suso. Dem två har tagit stora kliv och utmärkt sig mest under den pågående säsongen. Den förstnämnda är ett fenomen med unika kvalitéer, ett underbarn som bara måste vara kvar i Milan under det kommande decenniet. Suso har verkligen utvecklats och tagit flera steg mot att bli den spelare man en gång hoppats, förhoppningsvis kan han bli ännu bättre.Det Milan i första hand behöver är att klubben säljs till ett ägarskap med långsiktiga planer och höga ambitioner. Dem betydelsefulla spelarna bör tydligt bli informerade om att de är avgörande för projektet och att den väsentligheten värdesätts högt. Nyförvärv ska göras för att höja kvalitén och göra laget konkurrenskraftigt samtidigt som det är en tydlig markör för berörda inom klubben och utomstående att vi är på väg tillbaka. För att bevara den fina klubbkänslan bör man även ta in starkt meriterade Milansenatorer i styrelsen, där man på så sätt också sprider en vinnarkultur.Absolut inte vad man hoppats på, och med Milan-mått mätt, definitivt inte acceptabelt. Man ska dock ha i åtanke att målet inför säsongen var en 5:e plats och med därmed en biljett ut i Europa igen. Genomgående har dessa drömmar aldrig krossats under säsongen, snarare tvärtom där man under en kort period var med och på allvar utmanade om en CL-plats.Sett till det kvarvarande spelschemat bör Milan samla ihop väldigt många poäng, vilket i sin tur bör räcka för en EL-plats. Missar man Europa ännu en gång med detta utgångsläge är det en stor besvikelse, med tanke på den fina säsongsinledningen och målet inför säsongen.Prio ett – sluta chansa på diverse Gallianska medelmåttor. Låta nytt blod (Mirabelli och Fassone?) sköta scouting. Våga tro på dem få produktiva lirarna. Denna trupp håller på att svetsas samman med spelare som arbetar för varandra, vilket är den viktigaste egenskapen hos ett lag. Fortsätt ge det tid! Med rätt vägledning och några förstärkningar kan detta bli riktigt bra. Rutin i form av lite äldre (29-33år) spelare är dessutom ett välkommet tillskott, omväxling kan visa sig vara en viktig nyckel i detta bygge. Slutligen handlar det om att utforma en ekonomiskt försvarbar plan, innehållande begrepp likt långsiktighet, hållbarhet, utveckling etc.Det är något otroligt charmigt med denna man. Uttalanden av klass och ett intryck av att vara en härligt hederlig individ. Dessa egenskaper har gjort att han vuxit enormt i mina ögon. Oavsett om det handlat om taktiskt ifrågasättande journalister eller ett kontroversiellt domslut har det hanterats utomordentligt och professionellt.Prestationen har, utifrån mina förväntningar och perspektiv på spelarmaterialet, sett bra ut, mer eller mindre. Spelarmaterialet är under all kritik och vid vissa tillfällen har topp-5 t.o.m. känts som en omöjlighet. Stor eloge till Montella för hanteringen av tunga skador och, kanske främst, för att ha fått in en vilja hos spelarna som tidigare lyst med sin frånvaro. Jag tror att Montella, med sin professionalism, kommer att hantera pressen på ett förträffligt sätt. Spännande är att se vad han kan åstadkomma med ett tyngre spelarmaterial. En självklar sak, med koppling till föregående fråga, är att ”det lilla flygplanet” bör vara kvar som tränare för att fullfölja det påbörjade arbetet.Gabriel Melke.Studerar Hälsovetare – med inriktning mot hälsopromotion.Som tioåring satt jag fastklistrad framför tv:n under Champions league 04/05 och såg otroliga profiler springa runt på en fotbollsplan i rödsvarta dräkter. Att sluta kolla var en omöjlighet för den fotbollsälskande pojken. Där och då förstod jag. Det var ett faktum att jag fallit för klubben och följde Milan turneringen igenom, för att sedan förkrossas totalt av förlusten i finalen. Förvånansvärt nog växte kärleken ihop med längtan efter revansch…..Milanredaktionen vill officiellt välkomna Gabriel till redaktionen!