Läge att fira vid säsongens slut?

Striden om Europa League

Det är bara åtta omgångar kvar av Serie A-säsongen 2016/2017. Scudetton har så gott som redan delats ut, CL-platserna är i det närmaste klara och det finns ingen tvekan om vilka tre lag som åker ur. Återstår gör striden om Europa League-platserna.





Jag har trots detta valt att fokusera på fyra lag som tampas om platserna fyra och fem i



Nedan följer dessa fyra lags återstående motståndare och mina poängtips för vardera match. Dessa tips är givetvis helt subjektiva och endast för översyns skull. Har ni andra åsikter är ni välkomna att dela med er i nedan kommetarsfält.



Hur som helst, så här tror jag:





Milan



Palermo (H) 3

Inter (B) 1

Empoli (H) 3

Crotone (B) 3

Roma (H) 1

Atalanta (B) 1

Bologna (H) 3

Cagliari (B) 3



Totalt: 18



Slutpoäng: 72





Inter



Crotone (B) 3

Milan (H) 1

Fiorentina (B) 1

Napoli (H) 1

Genoa (B) 3

Sassuolo (H) 3

Lazio (B) 1

Udinese (H) 3



Totalt: 16



Slutpoäng: 71





Lazio



Napoli (H) 1

Genoa (B) 3

Palermo (H) 3

Roma (B) 1

Sampdoria (H) 3

Fiorentina (B) 1

Inter (H) 1

Crotone (B) 3



Totalt: 16



Slutpoäng: 76





Atalanta



Sassuolo (H) 3

Roma (B) 0

Bologna (H) 3

Juventus (H) 1

Udinese (B) 3

Milan (H) 1

Empoli (B) 3

Chievo (H) 3



Totalt: 17



Slutpoäng: 75





Detta utfall skulle innebära att lagen håller sina nuvarande platser så när som på Milano-rivalerna Milan och Inter som byter plats. Alltså kommer Lazio och Atalanta att kvalificera sig för Europa League.



1 KOMMENTARER 204 VISNINGAR 1 KOMMENTARER204 VISNINGAR TOMMI UKSILA

På Twitter: @TUksila

2017-04-06 21:10:00

