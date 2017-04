2017-04-09 15:00

Milan - Palermo



Processen fortgår: Blir det Europa League?

Inför Milan-Palermo: Två lag i kritiska tillstånd

Närmast kommer Rosanero till San Siro på besök, med intentionen att bromsa ner Milans Europadrömmar. Palermo, likt Milan, befinner sig på en oönskad tabellposition. En match mellan två olika klubbar, där båda omfattas av liknande problem i form av missnöjda supportrar, ett pågående ägarbyte och många andra frågetecken.

Milan



Senaste 5 i Serie A

Sassuolo – AC Milan 0-1

AC Milan –

Juventus – AC Milan 2-1

AC Milan – Genoa 1-0

Pescara – AC Milan 1-1



Ja, vad pågår egentligen kring Milan? Vissa tillfällen känns det som att laget kontrollerar vissa matcher, för att i andra skeden falla ihop helt. Detta Milan är, trots att Montella byggt upp en helt ny arbetsmoral, alldeles för ostabila. Speciellt i skeden där en vinst, på förhand, upplevs som självklar. Möjligtvis är det ett mönster som här kan utläsas, var Milan har en tendens att underskatta(?) mindre lag.



Ojämnhet har vi sett prov på under år 2017 mot lag som



Deulofeu spelar fortsatt fint för dem rödsvarta och har visat sig att vara ett härligt tillskott sedan han anslöt i januari. Troligtvis är Suso tillbaka inför matchen på söndagen, vilket är mer än ett lyft för en trupp med behov av kreativitet. Förhoppningsvis är yttern även med från start. Zapata ser ut att ersätta Paletta på mittbackspositionen samtidigt som vi verkar få se Kucka från start igen. Som regista lär Sosa återigen få chansen. Det största frågetecknet för Montella lär vara att välja mellan Pasalic och Mati för den sista mittfältspositionen.



Trupp: Donnarumma, Storari, Plizzari,

Zapata,

Kucka, Sosa, Pasalic, Mati Fernandez, Poli, Locatelli,

Suso, Bacca, Deulofeu, Honda, Lapadula, Ocampos.

Avstängningar: Inga

Skadade: Bertolacci, Montolivo, Abate, Bonaventura



Förmodad startelva:

Donnarumma

De Sciglio-Zapata-Romagnoli-Calabria

Kucka-Sosa-Pasalic

Suso-Bacca-Deulofeu



Palermo



Senaste 5 i Serie A

Palermo – Sampdoria 1-1

Torino – Palermo 3-1

Palermo – Roma 0-3

Udinese – Palermo 4-1

Palermo – Cagliari 1-3



Le Aquile från Sicilien har inte haft en godkänd säsong hittills – sett till tabellplacering och prestationer. En 19:e placering, kryddad med hela 63 insläppta och endast 25 gjorda mål. Det har verkligen inte sett ljust ut. Vid sex av dem sju senaste matcherna har man släppt in minst tre mål, varav endast en poäng har plockats in. Palermo har, i ren Zamparini-anda, haft fyra tränare under pågående säsong.



Alessandro Diamantis avstängning på två matcher, något som gav ett positivt resultat. Diamanti påstod att incidenten endast var en olycka och är därmed tillgänglig inför matchen mot Milan på söndag.



Efter den senaste förlusten mot Cagliari väntar nu ett, på pappret, starkare motstånd för Palermo. Med en 3-5-2 uppställning lär tränare Diegos mannar göra allt för att ta poäng mot de rödsvarta. Troligtvis kommer denna uppställning förgyllas med just Diamanti som tidigare var avstängd. Framför sig lär han ha den gode Nestorovski. I övrigt finns inte mycket mer att säga om detta lag.



Trupp: Fulignati, Posavec, Marson,

Vitiello, Gonzalez, Goldaniga, Andelkovic, Cionek, Sunjic, Morganella,

Henrique, Jajalo, Chochev, Rispoli, Aleesami, Pezzella, Trajkovski,

Diamanti, Nestorovski, Balogh, Sallai

Avstängningar: Gazzi

Skadade: Rajkovic, Silva, Embalo



Förmodad startelva:

Fulignati

Vitiello-Gonzalez-Goldaniga

Rispoli-Henrique-Jajalo-Chochev-Pezzella

Diamanti

Nestorovski



Håll ögonen på:

Nestorovski – Anfallaren har varit inblandat i 12 av Palermos 25 gjorda mål. Makedoniern har stått för 10 mål och 2 assist, vilket gör honom till ett av söndagens största problem. Helt enkelt en nyckelspelare för Palermo, som vet hur man gör







Visste du att… Milan har införskaffat sig ett nytt färdmedel, mer precist ett flygplan. Tack till Fly Emirates!

Palermo har inte tagit en seger ända sedan den 18 December. Tragiskt för en så vacker klubb….

Den tidigare Milan-spelaren Pietro Vierchowod fyllde 58 år i torsdags. Mittbacken är, för många unga, ganska okänd. Vi säger tanti auguri – han spelade trots allt för Milan!

Milan har vunnit 23 av 28 matcher i Serie A mot Palermo på hemmaplan. Må detta fina facit byggas på.

Det såg ut så här i senaste mötet lagen emellan!

Var: Stadio San Siro, Milano.

När: Söndag 9 april kl. 15.00

Domare: Marco Di Bello.

TV: Ingen TV-kanal, endast Viaplay.



Tips: Milan 2-1 Palermo. En match där Milan, tråkigt nog, fortsatt är ostabila och lyckas, med en uddamålsvinst (som vanligt), ta sig tillbaka till vinnarspåret. Målskyttar blir Bacca och Deulofeu.



Forza Milan!

0 KOMMENTARER 225 VISNINGAR

gabriel.melke@hotmail.se

På Twitter: CalcioGabbe

2017-04-08 10:30:00

Närmast kommer Rosanero till San Siro på besök, med intentionen att bromsa ner Milans Europadrömmar. Palermo, likt Milan, befinner sig på en oönskad tabellposition. En match mellan två olika klubbar, där båda omfattas av liknande problem i form av missnöjda supportrar, ett pågående ägarbyte och många andra frågetecken.Det är bara åtta omgångar kvar av Serie A-säsongen 2016/2017. Scudetton har så gott som redan delats ut, CL-platserna är i det närmaste klara och det finns ingen tvekan om vilka tre lag som åker ur. Återstår gör striden om Europa League-platserna.inleder med jättebesvikelsen mot Pescara i helgen som gick. Donnarummas tabbe och Hondas säsong på bänken är också uppe för diskussion.Milan tog sig de många milen ner till den italienska östkusten för att hämta hem tre poäng mot Serie A-jumbon Pescara. En enkel uppgift på pappret som dock skulle visa sig vara betydligt tuffare i verkligheten.Milan slarvade bort möjligheten till tre poäng via en målvaktstavla och mängder av missade chanser.Serie A är tillbaka! Rossoneri reser till "Zemanlandia" för att inleda säsongens sista intensiva poängjakt efter landslagsuppehållet. Ett poänghungrigt Milan mot Serie As tabelljumbo, Delfinerna från Pescara.Traditionsenligt tar Milanredaktionen tempen på det senaste nyförvärvet Gabriel Melke. Vi försöker täcka in ungefär allt, men med fokus på försäljningskaoset, Montella och Milans framtid.Rykten om en försäljning av Milan har florerat i ganska exakt två år. Från Mr Bee till Mr Li har ryktena ackompanjerats av ett flertal förseningar och oroväckande avslöjanden. Nedan följer en lång redogörelse för hur vi hamnat här och om det hela verkligen är på riktigt.diskuterar ikväll Luiz Adriano, Lapadula och Vangioni. Avslutningsvis tankar kring de italienska lagens Europaäventyr.Rossoneri inleder våren med en välbehövlig seger mot Mister Mandorlinis Genoa på San Siro. Montellas decimerade bemanning kammar hem ytterligare tre tunga ”europoäng” med en uddamålsseger före landslagsuppehållet. Ingen blomstrande seger, men ack så viktigt!