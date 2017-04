Voce dei Rossoneri: ”Viktigast att förlänga Donnarummas kontrakt direkt”

Ägarbytet som slutligen gick i lås inleder frågeställningen i Voce dei Rossoneri, där panelen även diskuterar förra matchen mot Palermo samt derbyt kommande helg.







Ägarbytet gick i lås till slut efter många kapitel av märkligheter. Galliani och Berlusconi packar ihop och lämnar över lagom till derbyt. Vad hoppas du blir det första de nya ägarna gör i Milan?

Milan besegrade Palermo med 4-0 efter stundtals mycket fint spel. Vad eller vem tycker du var förklaringen till storsegern?

Inter förlorade samtidigt mot ett annat bottenlag - Crotone. Sitter Milan i pole position för en seger i derbyt nu eller hur ser du på chanserna?

Den obligatoriska frågan - hur skulle din startelva se ut om du fritt får plocka spelare ur båda lagen?

Panelen utgörs av Milanredaktionens Kaveh Golestani, Erik Terzi och Tommi Uksila.(VdR är en artikelserie där skribenter från Milanredaktionen samt ibland en gästskribent bildar panel varje gång. Artiklarna i serien publiceras tre gånger per månad –den 3:e, den 13:e och den 23:e)Det nya ägarna (officiellt i skrivande stund) har en hel del att bevisa efter den cirkus-lika affären man gjort. Det är otroligt viktigt att de direkt visar att de menar allvar. Ett enkelt och snabbt (och likväl viktigt steg) hade varit att förlänga viktiga kontrakt (läs: Donnarumma). Sedan är det viktigaste och det som saknats mest att man investerar i truppen. Det är ju inte riktigt möjligt att göra nu, men det hade varit skönt att man är ärlig med de ambitioner man har inför sommarens transfermarknad. Det hade potentiellt varit mycket lättare i kontraktsförhandlingarna om denna punkt var klargjord. Sist men inte minst bör klubbens ledning och sättet Milan styrts på byggas om från grunden. Välj rätt personer till rätt roller och ta gärna in någon eller några som vi andra känner till och litar på.En ny identitet, en ny och tydlig identitet för framtiden. I första skedet är det extremt viktigt att återvinna fansens och stadens förtroende efter allt lidande och tvivel. Klargöra målsättningen för sommarens calciomercato och för nästa serie A-säsong. Jag vill helt enkelt att ägarna lyfter vår internationella status till en acceptabel nivå, till en respektabel Milannivå. Rossoneri ska bli sommarens megahit i hela fotbollseuropa!Att de lägger upp och presenterar en tydlig plan över hur klubben återigen ska bli framgångsrik. Klubben behöver strukturer att arbeta efter. Det räcker inte att bara plocka lite billiga spelare här och där när tillfälle uppstår. Tro på idé för hela klubben, tro på tränaren, tro på spelidén, värva spelare därefter och ha tålamod. Då kommer bra saker hända, även om det tar lite tid.Jag såg först matchen i efterhand. Suso gjorde lite som han ville och visst borde Milans seger varit större. Istället för att ordbajsa för mycket här vill jag bara säga att Palermo var ganska usla. Det ser jag som den stora förklaringen till resultatet.Kanske lite för enkelt att svara Suso, men spanjorens comeback var verkligen extremt betydelsefull för vårt spel. Så uppenbart, så enastående! Jag vill även påstå att en avgörande faktor för segern mot Rosanero var att vi - för en gångs skull - lyckades spika en tvåmålsledning så pass tidigt in i matchen. Det gör så stor skillnad att inte behöva vara det jagande laget varje gång.Man ska ärligt säga att Palermo är ett sorgligt lag den här säsongen, det går inte att komma ifrån. Men det är också rätt tydligt att en Suso i god form gör väldigt stor skillnad för detta Milan. Spanjoren är så kreativ och skicklig på sista tredjedelen att han är livsviktig för Milan. No Suso, no party.Nej. Inget lag sitter någonsin i pole position inför ett derby. I derbyt kan allt hända. Säsongen kan förstöras eller räddas. Drömmar kan uppfyllas, legender kan födas och nya idoler kommer fram. Det kommer i vanlig ordning att vara nervöst, jobbigt och ovisst. Förhoppningsvis kommer de sakerna som hänt den senaste veckan ha en positiv inverkan på Milans prestation, men jag påstår bestämt att man aldrig kan veta vad som händer i ett derby. Förhoppningsvis får Medel rött kort i tredje minuten.Jag tycker att det är fifty-fifty, cinquanta e cinquanta. Det är ett faktum att Rossoneri har övertygat mer än Inter under de senaste två matcherna, men det är lite komplicerat att avgöra hur kusinerna har förberett Madonninaderbyt. Inters kollaps mot Sampdoria och Crotone kan faktiskt förklaras med ett ord: landslagsuppehållet. Resor, träningsläger och landskamper avbröt Piolis filotto (lång segersvit) och vi kanske kan använda det trendiga uttrycket "tappade momentum" för att sammanfatta hela situationen. Vi är på bättre humör, men det finns inga favoriter i Madonninaderbyt. Chanserna ökar om legenden Gianni Comandini närvarar på San Siro imorgon kväll kanske. Forza Milan!Ett derby är alltid ett derby. Form och tidigare resultat har ganska lite med ett derby att göra. Jag ser dock fortsatt Milan som underdog med tanke på Inters betydligt starkare trupp. Det är ett lag som minst ska vara med i kampen om CL-platserna, helst också ta en. Jag är ganska smånöjd över att de ändå inte lyckas.4-4-2: Donnarumma, Abate, Miranda, Paletta, Romagnoli (bara för att få in lite extra Milanspelare) - Suso, Sosa, Banega, Perisic - Bacca, IcardiJag plockar Seedorf, Pirlo, Brocchi... Nej, förlåt nu blev det lite off-topic. Derbyfebern har redan börjat för min del så det blir riktigt svårt att svara på ett neutralt sätt. Jag nämner två spelare, men bara för att jag måste - D'Ambrosio och Candreva. Jag har alltid diggat D'Ambrosio och just ytterbackspositionen är vår akilleshäl om du frågar mig. För tydlighetens skull vill jag understryka att jag aldrig skulle peta Deulofeu eller Suso för Candreva, men jag tycker att Inters nummer 87 passar helt utmärkt i Montellas 4-3-3. En stabil och rutinerad Serie A spelare som levererar säsong efter säsong.Av hela spelare just nu: Donnarumma; D’Ambrosio, Miranda, Romagnoli, Antonelli; Joao Mario, Medel, Banega; Suso, Icardi, PerisicMilanredaktionen önskar alla läsare en GLAD PÅSK!