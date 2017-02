Voce dei Rossoneri: ”Milan är enorma underdogs”

Serie A har börjat skiktas upp lagom till att upploppsrakan kvarstår. Redaktionen diskuterar de olika kamperna i skikten samt naturligtvis även kvällens match, i dagens Voce dei Rossoneri

Serie A börjar skiktas upp där flera kamper ska avgöras under våren. Toppskiktet är Juve, Napoli och Roma, där kampen om Scudetton egentligen varit klar sedan länge. Eller ser du något hot mot Juve? Vilka av Roma och Napoli tar den sista direktplatsen till CL?

Nästa skikt består av Lazio, Inter, Atalanta, Fiorentina och Milan, där man slåss om platserna till Europa League. Vilka lag har bäst förutsättningar att vinna denna strid och varför?

Bottenskiktet utgörs av Palermo, Crotone och Pescara som har en bit upp till säker mark där Empoli är närmast. Är det något av dessa lag du håller tummarna lite extra för, att de ska klara sig kvar mot alla odds?

Ikväll spelar Milan mot Lazio i en match som med tanke på ovanstående blir en s.k. sexpoängsmatch? Dina tankar inför matchen?

Panelen utgörs av Milanredaktionens Erik Terzi, Andreas Wingren och Kaveh Golestani.(VdR är en artikelserie där skribenter från Milanredaktionen samt ibland en gästskribent bildar panel varje gång. Artiklarna i serien publiceras tre gånger per månad –den 3:e, den 13:e och den 23:e)Jag tror och hoppas att både Roma och Napoli kan oroa, störa och stressa serieledande Vecchia Signora under våren - det får bara inte vara så lätt att vinna Serie A, säsong efter säsong. Avgörande faktorn är nog Juventus och Napolis överlevnad i Champions League framöver. Bianconeri har som vanligt haft flyt i lottningen, men Napoli ställs mot betydligt svårare motstånd. Rent teoretisk skulle vi kunna påstå att Sarri snart kan fokusera till 100 procent på Serie A och Coppa Italia precis som Spalletti, men det är inte omöjligt att Azzurri bjuder oss på en europaskräll i år. Kan vad som helst hända? Nja, Juventus är fortfarande favorit nummer ett, men både Napoli och Roma har möjligheten att utmana i minst två månader till.Att Juventus vinner känns givet, och har känts givet ända sedan mercaton i sommar. Även om det inte alltid ser bländande ut för Juventus den här säsongen så känns varken Napoli eller Roma heta nog i år för att utmana på riktigt. Den sista direktplatsen tror jag Napoli kniper. Egentligen är det mest magkänsla, men tycker också att Sarri är en skickligare taktiker än Spalletti. Kan bli en avgörande faktor under våren.Det finns inga realistiska hot mot Juve. De vinner ligan ganska komfortabelt. När det kommer till den sista direktplatsen till CL är det lite svårare och hårdare strid som jag tror kommer sluta med att Napoli klantar till det. Napoli har en otroligt hög högstanivå men laget är, liksom staden, lite för galet.I Europa League-skiktet kan man däremot använda uttrycket, vad som helst kan hända! Inter har en moralisk och ekonomisk plikt att ta sig till Europa och kommer säkert att kamma hem första biljetten. Lazio, Fiorentina och Milan ligger ungefär på samma odds, men vi får inte glömma att Lazio har - till skillnad från Viola och Rossoneri - Coppa Italia kvar.Atalanta kan bli säsongens stora skräll och har absolut lika många chanser som alla andra fyra lagen om Capitan Gomez & co fortsätter att leverera. Jag tror dock att erfarenhetsbristen och rädslan för att göra en Sassuolo i nästa säsong kommer att ta över och förringa Mister Gasperinis möjligheter till europaplacering.Jag tror att Inter är det lag som har bäst förutsättningar i striden om Europa League-platserna. De har egentligen en ruggigt stark trupp och har fått önskad effekt med höstens tränarbyte. Av kvarvarande fyra lag känns det lite som att det är slumpen som kommer att avgöra vem som kniper Europa-platsen.Ska Milan ha något att säga till om i det här sammanhanget behöver vi hitta tillbaka till en liknande vinstsvit som under hösten där vi vinner oavsett om vi spelar okej eller om vi spelar dåligt. Tyvärr tror jag dock att vi faller på målsnöret, Fiorentina eller Lazio kniper platsen.Det gör ont att säga detta, men Inter lär ta en av platserna. Den andra platsen kommer förhoppningsvis stå mellan Lazio och Milan, men kvällens match kan ju möjligen vara direkt avgörande för den striden. Av ren och skär trångsynthet vägrar jag tro på Fiorentina och Atalanta i detta fall.Jag håller tummarna för det svagaste laget, Pescara. Stor respekt för Mister Oddo som tränare och som f.d. Milanspelare. Det ser tyvärr väldigt grått ut för Adriatiska Delfinerna och jag tror att även Hajarna från Crotone kommer att nedgraderas. Vi har alltså två säkra "havsdjursnedgraderingar", men Palermo har däremot möjligheten att klättra upp till Empoli.Jag måste faktiskt erkänna att jag ser hellre att Empoli åker ur serie A i år. Förklaringen är att jag har ett bedrövligt Curva Sud minne från säsongen 2002-03 när Empoli besegrade Milan med 0-1 på San Siro efter ett offsidemål av Totò di Natale.Nja, det kan jag väl inte påstå. Och det känns inte som att några hållna tummar kommer att hjälpa den här säsongen, ska väl till ett mindre mirakel för att något av de lagen ska klara livhanken. Men visst, för mig är Palermo ett klassiskt Serie A-lag som gärna får stanna kvar. Härlig hemmaarena med högljudd inramning.Tveklöst Palermo. Inte för att det finns en svensk kvar i klubben. Inte för att jag älskar Sicilien (vilket jag gör). Mest för att Serie A blir lite tråkigare utan Zamparini. Helt omöjligt bör det inte heller vara för Palermo att hålla sig kvar.Lazio är klara favoriter som jag skrev i inför-rapporten. Milan kommer till Stadio Olimpico som ett omplåstrat provinslag med en nödlösningsbacklinje samt ett oerfaret mittfält. Det enda som kan rädda Montella är en stark laganda efter heroiska insatsen på Stadio Dallara och Deulofeus oförutsägbara genombrott. Jag nöjer mig med en poäng om jag ska vara riktigt ärlig.Det är otroligt viktigt att Montella får ordning på laget igen. Ordning, tålamod och struktur är vad jag vill se mot Lazio. Truppen behöver få tillbaka tron på sig själv och hitta tillbaka till vinnarmentaliteten som fanns under hösten. Förhoppningsvis kan vinsten mot Bologna i veckan fungera som katalysator för just detta.Sen vill jag också se mycket bättre disciplin, sluta ta gula och röd kort till höger och vänster. Och vi måste sluta dra på oss så mycket frisparkar runt eget straffområde. Här måste Montella smälla näven i bordet och visa vem som bestämmer.Milan är ju enorma underdogs. Inzaghis Lazio går bra och Milan är otroligt sargat just nu. Avstängningar på annars ordinarie spelare, skador på många andra. Bortaplan, knappt några formstarka spelare att tillgå och en tränare som så smått börjar ifrågasättas. Låt oss säga att jag inte tror att Milan har någon större chans. Men hey, vi vann mot Bologna med nio man, så allt är väl möjligt...