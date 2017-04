Voce dei Rossoneri: ”Bacca är inte de stora matchernas man”

Det är dags att lämna det minnesvärda derbyt bakom sig och avsluta säsongen för oss rödsvarta. Voce dei Rossoneri belyser några sista tankar från panelen kring förra helgen. Montolivos återkomst samt en spådom om Empolimatchen avslutar.

Derbyt avhandlades förra helgen med ett fantastiskt avslut på matchen i och med Zapatas sena kvittering. Mycket handlade dock på förhand om den udda matchtiden som sattes till kl 12.30, pga att båda klubbarna nu står med asiatiska ägare. Många var kritiska innan match och menade att det inte kommer bli någon derbystämning, att det är en tid för mindre viktiga matcher. Hur ser du på tiden med facit i hand? Var det en flopp eller skulle du rent av gärna se fler derbyn den tiden i framtiden?

Vad eller vem kommer du att minnas som mest positivt respektive negativt från derbyt?

Montolivo har börjat matchas igen efter sitt långa skadeuppehåll, och finns tillgänglig för spel snart. Något för Montella att satsa på så här i avslutningen av säsongen eller bör han spelare vidare med samma uttagningar som tidigare?

Till sist, senare idag spelar Milan mot Empoli. Ditt tips på slutresultat samt målskyttar?

Panelen utgörs av Milanredaktionens Erik Terzi, Gabriel Melke och Henrik Brandel.(VdR är en artikelserie där skribenter från Milanredaktionen samt ibland en gästskribent bildar panel varje gång. Artiklarna i serien publiceras tre gånger per månad –den 3:e, den 13:e och den 23:e)Jag kritiserar beslutet på två nivåer: sportmässigt och logistikmässigt. För de första vill jag understryka att det är otroligt svårt att spela klockan 12.30 i italienska aprilvärmen. Nu ligger Milano inte på Sicilien och det är inte varje år man får sommartemperaturer under våren, men rent statistiskt är det ganska korkat att välja de varmaste timmarna under dagen för att spela fotboll i södra Europa.Lunchmatcherna påverkar även besluten som klubben måste ta gällande spelarnas kost - kan låta som en liten detalj, men det är ganska avgörande för prestationerna på planen.Logistiken är också en extremt viktigt faktor för fotbollsfantaster som vill ta sig till San Siro från världens alla hörn, inte minst för alla italienska Rossoneri som inte är bosatta i Milano. Vad innebär ett lunchderby för en Rossonero som bor i Ancona till exempel? Hur onödigt dyrt blir det att boka övernattning och resa en dag i förväg eller hur knepigt blir det att hoppa på en buss mitt i natten för att hinna till matchen? Visst, kärleken till Milan har inga gränser, men jag tycker att man måste visa lite hänsyn till fansen som är så viktiga för dagens fotboll.Med detta sagt och med facit i hand kan jag inte påstå att Madonninaderbyt 2017 blev en flop - stämningen, resultatet, allt blev sagolikt och fantastiskt fint, men jag vill gärna kunna sjunga låten "Luci a San Siro" och se La Scala del Calcio lysa i Milanos mörker nästa gång, gärna med lite dimma.Blandade känslor kring detta egentligen. Införtankarna var väldigt skeptiska, då det framförallt var väldigt tidigt på dagen. Sedan handlade det även om att många ansåg att man fullständigt sket i fansen i Italien och övriga Europa och istället anpassade sig efter det asiatiska supporterskapet.Nu på efterhand känns det mer lyckat än förväntat faktiskt. Stämningen var bättre än på några år, tifona lika underbara som man är van vid och publiksiffran var väl godkänt.Det hade inte gjort mig något om framtida derbyn spelas under liknande tider, eftersom att det handlar om anpassning. Det handlar om att öka efterfrågan. En sådan sak uppnås genom att göra klubben, ligan och ja, hela landet attraktionskraftig. Nya tider väntar sett till hur sporten håller på att utvecklas och det gäller inte endast Rossoneri utan även, som sagt, hela övriga Italien. Förändringar kommer att ske och förhoppningsvis till det bättre!Det var absolut inget fel på stämningen i derbyt. Fantastiska tifon och bra drag både på läktarna och på plan. Serie A ligger långt efter Premier League vad gäller TV-publik och om tidigare avspark är det som krävs för att växa i Asien, så har jag inga invändningar mot detta. Tidig avspark innebär ju dessutom att man kan festa längre efter en vinst :)Domaren Orsatos "Goal-line klocka" är det mest positiva med Madonninaderbyt 2017. Tre-fyra sekunder av teknisk rationalitet och därefter kaos, galen Rossonerokaos precis under Curva Sud. Mina positiva minnen från derbyt är helt enkelt för kaotiska för att beskrivas. Jag har försökt reda ut slutminuterna och skapa lite struktur genom att titta på highlights och replay, men det är fortfarande svårt att begripa att vi lyckades kvittera. Vi skulle nog behöva fyra-fem VdR-omgångar för att sammanfatta glädjen. Negativt? Här blir det däremot ganska enkelt och kortfattat. De Sciglio, De Sciglio Capitano.Det positiva, enligt mig, börjar kanske bli uttjatat vid det här laget, men inte undgås det väl att nämna? Krigarinstinkten, grintan, mentaliteten, lagandan… Kalla det vad ni vill men det är något som inte uppstått av slumpen. Detta är Misters verk och det ska han lovordas för (Inte minst för käftsmällen på lillebror). Utan den injektionen inför säsongen hade vi nog legat på en (Gud förbjude) tiondeplats. En annan positiv sak som likväl måste nämnas är ryktet om Zapatas nästa tröjnummer, #97… Det, mina vänner, hade gått till historien.Jag tycker att Bacca sänkt sig rejält gällande effektivitet, vilket syntes i matchen och får bli min negativa anmärkning, utöver att vi inte vann då, något som är ganska självklart.Zapatas kvitteringsmål glömmer jag aldrig. Och ännu bättre, det gör inte Interisti heller. Milan hade två mycket bra kontringslägen i inledningen av matchen och hade Deulofeu gjort mål då hade vi kunnat kontra sönder Inter hela matchen. Derbyt förstärkte min känsla av att Bacca inte är de stora matchernas man, åtminstone inte i ett Milan som gärna satsar på kontringsspel mot kvalificerat motstånd.Jag vill inte vara allt för negativ, men vi har inte råd och tid med experiment och vågade förändringar - inte i slutet av säsongen, inte i år. Montolivo är så klart välkommen att ta del av våra framgångar i egenskap av Capitano och det glädjer mig så klart att skadan är över, men jag måste i ärlighetens namn erkänna att jag ser hellre Sosa eller Locatelli på Riccardos position i nuläget. Jag tycker däremot att Montolivos närvaro i omklädningsrummet kommer att lyfta stämningen och tillföra stor balans till vår unga bemanning inför en svår säsongsavslutning. Bentornato Monto!Nej, nej och återigen nej. Inte värt att riskera ur något perspektiv alls. Inget emot Montolivo (eller?), men kontinuitet behövs just nu, vilket redan är en bristvara i dagens Milan. Montella bör fortsätta med samma uttagningar.På tal om skador och comebacker. Någon som kommer ihåg Bertolacci? Ni vet, €20-miljonersvärvningen? Näe, skämt åsido, Forza Berto!Milans central mittfält är inte bra nog för att bli upprörd över om Montella tar ut Montolivo. Förra året när vi inte hade något att spela för mot slutet, ville jag att ungdomarna skulle få mer speltid. Nu när vi har en bra chans att nå europa-spel, bör Montella matcha de bästa spelarna han har tillgång till. Jag utesluter inte att Montolivo är en av dem.Finns bara ett resultat, seger, 3 poäng, vittoria! Empolis tabellplacering är fortfarande alarmerande trots segern i Toscanaderbyt senast. Pasquals gol dell'ex i 91:a minuten gav Mister Martusciello lite andrum, men 26 poäng räcker inte för att slappna av i Serie A. Jag tror inte att publiken på San Siro kommer att få en underhållande flermålsseger, utan vi vinner nog 2-1 med nöd och näppe. Det brukar ju oftast vara en nummer 9 som nätar mot Empoli - Torres, Luiz Adriano, Lapadula... Jag gissar på Deulofeu, Lapagol och El Kaddouri för Empoli.Denna drabbning kommer nog bli tråkig och tempofattig. Däremot blir det en målrik föreställning till Milans favör. Resultat: 3-1. Målskyttar: Deulofeu, Sosa och MDS(!). El Kaddouri hänger en för Empoli.2-0, Deulofeu och Sosa gör mål :)