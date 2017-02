Voce dei Rossoneri: ”Inte mer än rätt med löneökning”

Spanjorerna Deulofeu och Suso är kvällens ämnen i Voce dei Rossoneri.

Lånet Deulofeu har på kort tid charmat de flesta av oss då han varit tungan på vågen vid de två senaste vinsterna. Vad är det egentligen med Deulofeu som gör att han kommit så rätt i Milan på så kort tid?

Det diskuteras att Milan bör försöka värva Deulofeu. Med tanke på det stundande ägarbytet och de stora pengar som sägs vara på väg in, skulle det vara en vettig investering?

En annan spelare som betytt en hel del för oss är Suso. Hans kontrakt går ut först om två år men ändå sägs det att Milan redan nu vill förlänga det med ytterligare två år, samt fördubbla hans lön. Är det rätt att agera så här tidigt för att säkra nyttiga spelare eller borde man ha mer is i magen?

Han har gjort det mycket bättre än förväntat efter att lite hastigt blivit inslängd i startelvan pga Niangs avsked och Bonaventuras skada. Hans speed och löpvillighet har varit stor del av hans succé (om man ska sträcka sig så långt och kalla det för succé). Dessutom verkar det lite som att han kommer in med lite attityd och självförtroende, något som varit både en bristvara hos en del och en last för andra (läs: Niang). Han verkar egentligen mest ha rätt inställning kombinerat med spetsegenskaper som passar väl in i dagens Milan. Jag ser inte honom som en bättre spelare än Suso eller Bonaventura, men han kommer tveklöst att bli värdefull för oss under våren.Deulofeu är en ytterst talangfull spelare med hög högstanivå. Han tror på sig själv och har både fina fötter och bra speluppfattning. Det hjälper givetvis att han ersätter en Niang som inte gjort många rätt denna säsong. Givet den låga lägstanivå han visade prov på både i Everton och Sevilla, hade jag rätt låga förväntningar och det är jättekul att ha haft fel.Det är väl allra främst hans aviga spelstil som gör att han bidrar med kvaliteter som annars saknas i detta ganska gråa Milan. Sen ska man erkänna att han har haft en väldig tur med tanke på att en plats i startelvan oplanerat fanns tillgänglig efter Bonaventuras skada. Han är kvick, teknisk och framför allt modig. När andra spelar i sidled eller hemåt väljer Gerard att utmana. Mer ofta än sällan leder det till bra saker.Detta är lite problemet med sådana lånlösningar som Galliani och Milan blivit så förälskade i. Om Deulofeu nu slår igenom på riktigt och gör en fantastisk vår för Milan kommer ju självklart hans marknadsvärde att öka. Då blir han inte nödvändigtvis prisvärd. Om han floppar fullständigt och hans marknadsvärde sjunker finns det ju i och för sig ingen anledning att värva honom alls. Nu skulle ju Galliani redan förhandlat fram ett pris vid ett eventuellt köp, och om det nu är de där 17-18 miljoner Euro som gäller tycker jag att det ska mycket till för han ska värvas. Han har helt enkelt en hel del att bevisa...Först vore det trevligt att få reda på vad de nya ägarnas ambitionsnivå är. Om det skall byggas storlag med stora "namn" a la PSG och Man City är Deulofeu kanske inte förstavalet. Om man istället väljer den mer sympatiska vägen att bygga ett ungt lag för framtiden kan spanjoren definitivt vara ett alternativ. Även om det inte finns någon option på spelaren, har jag svårt att se att Barca inte skulle vilja sälja till rätt pris.Säg så här. Om det verkligen blir nya ägare och om de verkligen kommer tillhandahålla en stor pengasäck att spendera på nya spelare som ska ta Milan tillbaka till toppen så ser jag inte längre någon plats för Deulofeu. Han passar fint in i ett mittenlag men ska man utmana i toppen räcker det inte riktigt till. Jag ser inte den utvecklingen i honom. Kort sagt beror det på vilken målsättning klubbledningen har.Nu har Suso inte världens högsta lön (tror att han sitter på ca €1M/år) och en löneökning vore egentligen inte mer än rätt med tanke på hur mycket han bidragit med under säsongen. Det skulle också säkra att vi inte riskerar att tappa honom gratis. I det här fallet, när man ändå påbörjat processen att göra sig av med onödiga spelare, kan jag tycka att spelare som Suso kan få ett nytt kontrakt. Men det är klart, det är alltid en avvägning om spelarens ålder, värde och hur stor löneökning det krävs...Milan har inte så hemskt många spelare som har potentialen att steppa upp. Suso är ett av undantagen och som den tilltagande oroväckande situationen med Donnarumma visar, är det viktigt att inte vänta för länge. Utöver att vara en kompetent fotbollspelare, passar Suso dessutom i flera spelsystem (442, 433, 4231) vilket kan visa sig viktigt om tränarkarusellen fortsätter.Med två år kvar på kontraktet ser jag ingen brådska i att förnya. Låt honom bevisa sitt värde även nästa säsong så får vi se. Han har trots allt bara levererat ett knappt halvår. Med all respekt för Suso så är han ingen Bonaventura eller Donnarumma. När det gäller tydliga nyckelspelare ser jag inget fel i att knyta upp dem redan tidigt, dels för egen del men även för att visa uppskattning gentemot spelaren.