Voce dei Rossoneri: ”Vi är helt enkelt inte bättre”

Voce dei Rossoneri inleder med jättebesvikelsen mot Pescara i helgen som gick. Donnarummas tabbe och Hondas säsong på bänken är också uppe för diskussion.







Panelen utgörs av Milanredaktionens Andreas Wingren, Henrik Brandel och Jonas Desai.



(VdR är en artikelserie där skribenter från Milanredaktionen samt ibland en gästskribent bildar panel varje gång. Artiklarna i serien publiceras tre gånger per månad –den 3:e, den 13:e och den 23:e)











Milan fick endast med sig en pinne mot Pescara trots stort spelövertag. Vad är din analys av matchen, varför lyckades inte Milan vinna?



Andreas Wingren: För att vi inte är bra nog. Vi har helt enkelt en trupp som är för tunn och där det saknas spetskvalitet på allt för många positioner. Visst går det att argumentera för att vi inte riktigt hade marginalerna på vår sida. Eller att Donnarummas tavla gav oss uppförsbacke. Men ärligt talat var vi inte överlägsna på riktigt, vårt spelövertag var till stor del bollinnehav i relativt ofarliga ytor. Pescara hade flera omställningar som mycket väl kunde resulterat i ytterligare mål, så det oavgjorda resultatet speglar matchen ganska bra för min del. Vi är helt enkelt inte bättre.



Henrik Brandel: Milan saknar pondus och kvalitet. Hade det varit Palermo eller Crotone som mött Pescara igår, hade man kunnat tala om oflyt både framåt och bakåt. Men när ett lag som Milan som med all rätt siktar mot Europa-spel möter ligans i särklass sämsta lag, skall otur inte vara en faktor. Marginalerna skall vara mycket större än så. Värt att notera är att Milan startade med tre spelare som är i klubben på lån. Jag har egentligen inte mycket emot någon av dem, men det är inte så man bygger klubbidentitet, pondus och framtidstro.



Jonas Desai: Jag gillade inte laguttagningen. Mot febrilt kämpande lag krävs det ofta att man möter upp med samma medel. Kvalitétskryddan kommer ofta i andra hand i sådana matcher. Således undrar jag: varför startade inte Kucka? Löpningar in i boxen från mittfältet, bollvinster och taktiska frisparkar. Ibland behöver det inte vara mer komplicerat eller finare än så.





Donnarumma stod för en riktig tavla när han totalt missbedömde en bakåtpassning från Paletta. Det är första gången ynglingen gör bort sig ordentligt I Milan. Är du orolig att detta sätter sina spår hos Donnarumma eller tror du att det tvärtom, kan stärka honom under avslutningen av säsongen?



Andreas Wingren: Jag tror det är nyttigt för honom. Man behöver göra misstag för att lära sig, utvecklas och blir mer rutinerad. Förhoppningsvis kan det här minska pressen/förväntningarna på honom lite, vilket i sin tur kan ge honom möjligheten att växa ytterligare i sitt målvaktsspel. Sen är det klart att man kan önska att misstaget kunde kommit i en match där vi hade ett par måls ledning.



Henrik Brandel: Jag tror inte tabben kommer påverka Donnarumma. Däremot tror jag det kommer att påverka backarnas benägenhet att slå bakåtpassar till vår unge målvakt. Detta är bara bra, bakåtpassar leder inte till några mål, framåt i alla fall.



Jonas Desai: Misstaget var i min mening ett resultat av tappad koncentration, inte nonchalans. Därför tror jag inte att det kommer att spela någon större negativ roll. Det kan till och med vara så att det gynnar Gigio i långa loppet. Ju tidigare han accepterar att misstag alltid kommer att hända, desto snabbare kan han omvandla det till något positivt, som gör honom till en starkare och bättre målvakt. Det kan han förstås behöva hjälp med, och där har jag förtroende för Montella och resten av gruppen.





Milans nr 10, Keisuke Honda, har haft en väldigt anonym säsong så här långt, och tycks inte ha något förtroende alls hos Montella. Vad är din kommentar till att Honda fått så lite förtroende och hur bör man göra framöver?



Andreas Wingren: Inte särskilt konstigt egentligen. Suso har varit stekhet ut på högerkanten. På vänsterkanten fanns Niang som bidrog med oförutsägbarhet och fysik under hösten, nu huserar vår formstarkaste spelare Deulofeu där. Innan spanjoren anlände hade vi även en bollsäker och trygg Bonaventura som aspirerade på den positionen. Honda erbjuder inga kvaliteter som motiverar att han ska peta någon av dessa spelare. Vad jag däremot kan tycka är lite konstigt är att Honda inte fick chansen igår mot Pescara, det var ju inte direkt som att Ocampos rosade marknaden.



Henrik Brandel: Honda, liksom många spelare före honom, köptes in för att spela i ett spelsystem som inte längre används. Det känns som att det är hög till för Milan att välja tränare och spelare efter ett spelsystem man tror på långsiktigt, istället för som nu konstant ändra spelsystem efter tränarens preferenser. Personligen står jag på Berlusconis sida och tror på spelsystem med två anfallare. Hur som helst, Honda är en trequartista och vi kommer tyvärr aldrig få veta vad han hade kunnat åstadkomma över tid på den positionen.



Jonas Desai: Jag har alltid haft och har fortfarande en tro på Honda. Hans blick är bra och hans vänsterfot är världsklass. Tyvärr har hans prestationer påverkats av Milans formationsbyten vilket har gett honom en ganska oklar roll. Han är en klassisk 10a, med styrkor i kombinationsspelet och avslutsfasen. Tyvärr finns inte så mycket utrymme för en sådan 10a i Milan idag, och det syns också på hans antal minuter denna säsong.





