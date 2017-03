Voce dei Rossoneri: ”Absolut inget att satsa vidare på”

Voce dei Rossoneri diskuterar ikväll Luiz Adriano, Lapadula och Vangioni. Avslutningsvis tankar kring de italienska lagens Europaäventyr.

Luiz Adriano släpptes iväg under januarifönstret och istället har det varit Lapadula som varit alternativet framåt. Har du saknat Luiz Adriano eller har Lapadula gjort avsaknaden lättare?

En annan spelare som mer frekvent fått starta matcherna är Vangioni. Hur tycker du att Vangioni utvecklats under säsongen och vilken framtida potential ser du i honom?

Milan spelar för en plats i Europa nästa säsong. Det har varit blandade resultat för de italienska lagen hittills under säsongen. Hur ser du på de insatser lagen från Serie A presterat under säsongen och vilken chans har Juve mot Barca?

0 KOMMENTARER 172 VISNINGAR 0 KOMMENTARER172 VISNINGAR HENRIK EDMAN

1968maldini@gmail.com

2017-03-23 19:30:00 1968maldini@gmail.com2017-03-23 19:30:00

Panelen utgörs av Milanredaktionens Tommi Uksila och Jonas Desai samt även redaktionens nytillskott Gabriel Melke.(VdR är en artikelserie där skribenter från Milanredaktionen samt ibland en gästskribent bildar panel varje gång. Artiklarna i serien publiceras tre gånger per månad –den 3:e, den 13:e och den 23:e)Jag hade redan glömt Luiz Adriano. Då gillade jag ändå honom, åtminstone rent personligt baserat på den bild man fått av honom. Lapadula kämpar och sliter och spelar verkligen med hjärtat utanpå den rödsvarta tröjan, mycket mer kan man inte kräva. Det är klart att han inte håller i ett topplag i Serie A, men i Milan går det bra.För mig satte Luiz Adriano aldrig ett sådant avtryck som bidragit till avsaknad. I och med hans avfärd har Lapadula mer eller mindre blivit det självklara alternativet/avlastningen till den centrala anfallsrollen. Detta kan innebära ett förhöjt självförtroende hos Lapadula och förhoppningsvis lär detta resultera i viss utdelning. Jag kan inte direkt påstå att Lapadula gjort avsaknaden lättare. Det jag däremot kan säga är att vi har mer nytta av italienaren och hans ”grinta” samtidigt som vi slipper Adrianos lön. Ytterligare en sak är att 19-årige Patrick Cutrones chans till speltid ökat avsevärt. Med det sagt, tre saker som i sig är en förbättring.Nej jag har verkligen inte saknat Luiz Adriano. Inte kanske främst för att Lapadula varit outstanding utan hellre för att Luiz Adriano inte gjorde något avtryck. Gjorde han ens mål? Jag vet att han gjorde det, men gjorde han verkligen det? Lapadula är en spelare som är lätt att tycka om, vilket inte verkar påverkas av hur många mål han gör. Jag anser ju att Lapa inte är bra nog för att starta som centralforward i Milan, men det kommer ändå att göra ont när han tvingas bort.De matcher han spelat den senaste tiden tycker jag har varit alltmer positiva. I de första matcherna undrade man vad katten egentligen släpat in, han gick bort sig och var vårdslös om vartannat. Med tiden har det dock blivit bättre men det är absolut ingenting att satsa vidare på om man siktar uppåt i tabellen.I brist på alternativ – har den gode Leonel fått fler spelminuter. Från att under inledningen av säsongen vara femteval till att nästan vara given(?) i dagens startelva. Han visar stundtals på en god snabbhet, ett fint lugn med bollen och en viss mognad. Vangioni har möjligtvis utvecklats någorlunda sett till att han varit hyfsat stabil, i jämförelse med övriga ytterbackskollegor. Det ska dock inte hamna i skymundan att han har ett rejält bristande positionsspel och en beslutsfattningsförmåga som många gånger är under all kritik. Framtidsvyn kan vara positiv om han bättrar på de sistnämnda delarna och fortsätter att anpassa sig till den italienska fotbollen. Å andra sidan krävs det mycket till och vi har förmodligen fått uppleva maximala kapaciteten hos Vangioni. Han lär tyvärr lämna och bli ihågkommen som en i mängden.Har Vangioni utvecklats? Det känns som att han hållit samma nivå från första minuten han spelade i tröjan. Han löser uppgiften hjälpligt men jag ser tyvärr inget i Vangioni som kan ta varken honom eller Milan till nästa nivå. Hoppas förstås att det är något jag missar och att han utvecklas till en världsback.Jag tycker att Juventus och Napoli har gjort det bra. Att Napoli ryker mot Real Madrid är inte det minsta konstigt. Vesuvius-vandrarna kan vandra vidare med rak rygg. I Europa League kan man vara desto mer besviken på det italienska deltagandet. Mycket beror givetvis på rent och skärt ointresse för B-turneringen. Fiorentina och Roma borde dock ha gjort det bättre i slutspelet. De faller båda ihop totalt. Juventus har självklart en chans att hota Barcelona, till och med PSG lyckades ju. Hota är dock en sak, vinna en helt annan. Jag är rätt säker på att Juventus kan hälsa hem.Om vi inleder med EL och de italienska lagens prestation kan det med lätthet sammanfattas i ordet: KATASTROF. Prestationerna av Inter och Sassuolo är inte ens värda att nämna i detta sammanhang då de, i mitt tycke, i princip var en skam som representanter för den italienska fotbollen. Roma och Fiorentina, två titelkonkurrerande lag gör bort sig totalt, där det sistnämnda laget tappade ett kraftigt övertag mot B’Mönchengladbach. Nej, detta var inte godkänt.Hitintills, generellt en positiv säsong för Napoli och Juventus i CL. Jag tycker att Napoli står upp på ett föredömligt sätt i båda mötena mot Real Madrid, tyvärr räcker det inte hela vägen. Juve-Barca, oj, vilken match! Denna matchen kommer jag njuta av till där hatlagen deluxe drabbar samman. Den perfekta matchen för den neutrale (hat är väl ändå inte så neutralt, aja…) supportern. Procentfördelningen är nog 51-49 i Barcelonas favör, där bragden mot PSG med största sannolikhet lär generera i en rejäl boost. Observera dock att detta är en match där allt kan hända med ett revanschsuget Juventus och ett ”halv-sargat” Barcelona sett till modern tid.Jag är fortfarande besviken över Fiorentinas och Romas uttåg ur Europa League. Båda lagen hade fina möjligheter att ta sig vidare men tog inte chansen som hela Serie A ville att de skulle ta. Napolis spel i Champions League var en fullständig fröjd att se och jag grämer mig fortfarande över Mertens missar i första mötet mot Real Madrid. För visst hade det varit spännande att se Napoli i en runda till?diskuterar ikväll Luiz Adriano, Lapadula och Vangioni. Avslutningsvis tankar kring de italienska lagens Europaäventyr.Rossoneri inleder våren med en välbehövlig seger mot Mister Mandorlinis Genoa på San Siro. Montellas decimerade bemanning kammar hem ytterligare tre tunga ”europoäng” med en uddamålsseger före landslagsuppehållet. Ingen blomstrande seger, men ack så viktigt!I en lite avslagen match tog Milan ganska enkelt och ohotat en 1-0 seger mot bästa kompisen Genoa.Genoa hälsar på Milan som har hämnd att utkräva efter överkörningen senast på Luigi Ferraris. Kan Milan hänga på i kampen om Europa-platserna?Det är inte lätt att släppa den snöpliga förlusten mot Juventus i fredags. Ifunderar panelen vidare på matchen och kring vad som hände. Dessutom, på förekommen anledning, även en fundering kring Barcelona.Juventus hemmaslog Milan efter kontroversiell straff i sista sekundenMilan kämpade tappert och såg ut att klara en poäng tills domaren hittade en straff åt Juventus efter stopptiden spelats klart.Mattias Mazzini har nyligen dykt upp på den svenska calcio-scenen genom sin medverkan i Km d'Amore. Vi diskuterar varför han blev Juventus-supporter, hur han ser på bråket mellan Bonucci och Allegri, Agnellis framtid som president, Milans försäljning och hur fredagens Derby dei Campioni kommer sluta. Det och mycket mer i denna upplaga av L'Intervista Rossonera.Fredagskvällen bjuder på ovanligt fin underhållning när Derby dei Campioni ska avgöras på Juventus Stadium. Kan Milan sno med sig viktiga poäng i jakten på Europa-platserna?Med två raka segrar i bagaget tog Milan under lördagskvällen emot Chievo på San Siro med förhoppningen att utöka segerraden.