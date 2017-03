Voce dei Rossoneri: ”Avbryt affären och behåll depositionen”

Farsen kring ägarbytet inleder kvällens Voce dei Rossoneri. Panelen funderar också kring hur det kommer sig att resultaten levereras trots skadorna, samt de kvarvarande matcherna innan landslagsuppehållet.

Ägarbytet har varit en sedan lång tid tillbaka pågående fars. Nu hotar Berlusconi med att behålla Milan om inte kineserna hostar upp pengarna snarast. Hur hoppas du denna fars slutar? Känns kineserna som seriösa tycker du?

Milan har fått vind i seglen igen efter en period med fyra raka förluster (cuoen inräknad). Nu har man istället tre segrar och en oavgjord på de senaste fyra matcherna. Detta trots en del problem med skadefrånvaro på nyckelspelare. Hur förklarar man detta? Har andra tagit mer ansvar och klivit fram, har Montella hittat andra verktyg, är det slumpen eller har du någon annan förklaring?

Kommande motstånd är Chievo, Juventus och Genoa innan landslagsuppehållet. Hur många poäng kräver du av Milan där för att känna dig nöjd?

Panelen utgörs av Milanredaktionens Henrik Brandel, Erik Terzi och Tommi Uksila.(VdR är en artikelserie där skribenter från Milanredaktionen samt ibland en gästskribent bildar panel varje gång. Artiklarna i serien publiceras tre gånger per månad –den 3:e, den 13:e och den 23:e)Om jag var Berlusconi hade jag avbrutit affären och behållit depositionen på 200 miljoner euro. Kineserna är inte seriösa. De har inga pengar, de kan inget om fotboll och vill inte ens uppge vilka de är. Om de mot förmodan lyckas få ihop de kvarvarande pengarna, förutspår jag att de börsnoterar Milan i Kina och lurar massa småsparare för att få tillbaka sina pengar. Berlusconi är en långt mycket bättre ägare på alla plan.Jag har försökt att undvika Gazzetta dello Sports feuilleton de senaste månaderna, men nu känner jag att det är dags att ta saken på allvar, dags att ta ansvar som Rossonero. Vi förtjänar inte en oviss nutid och framtid, vi Rossoneri behöver klartecken, målmedvetna projekt och konkreta beslut för vår klubb. Jag har, som sagt, ingen vidare koll på de ekonomiska aspekterna i en överföring av ägandeskap, men visst känns det lite skumt att vi ännu inte har fått en "closing". Det är ungefär samma känsla som uppstår när man lånar ut en bok till någon som alltid hittar på ursäkter då det är dags att lämna tillbaka boken.Det har ju tyvärr blivit så sorgligt att jag bara önskar att affären ska bli klar, så jag slipper se Berlusconi och Galliani styra det här skeppet ändå ut över världens ände. Känslan är att det inte kan bli sämre än vad det är nu och har varit de senaste åren, sett till klubbledning. Den känslan är så klart fel. Det allra mest pinsamma är att man månatligen kommunicerar ut nya datum då det äntligen ska ske, på riktigt, trots att man uppenbarligen inte har allt klart. Om jag får tala fritt, riktat till Milan, Fininvest och Sino Europe Sports: håll käften tills ni har alla bitar på plats!Tur och Deulofeu. Deulofeu har levererat över förväntan och har täckt upp för förlusten av Bonaventura. Senast mot Sassuolo och i andra halvleken mot Fiorentina hade vi mer än lite tur. Det är givetvis positivt att vi plockar poäng, men grundspelet sitter fortfarande inte.Jag tror att den galna segern mot Bologna blev lite av en ingefärsshot för oss, vilken fantastisk kick mitt under vintermörkret. Återigen vill jag lyfta fram att spelschemat har varit alldeles för krävande under vintermånaderna med tanke på att vi har mött lag som Roma, Atalanta, Torino, Napoli samt Sampdoria och Udinese där vi dessutom straffades av felaktiga domarbeslut.. När det gäller spelare som har klivit fram tycker jag att vi ska hylla "El principito" Sosa som har visat en strålande form i snart tre matcher nu. Dags att bjuda på ett prime-time mittfältspar med Sosa-Loca imorgon kanske?Vi ska vara ärliga och erkänna att det fortfarande ser väldigt trögt ut och att vi haft en del tur med utdelningen mot både Fiorentina och Sassuolo. Dock tror jag att just segern mot de lila var viktig för det sargade självförtroendet. Just självförtroendet gav rätt många poäng under första halvan av säsongen. Förhoppningsvis kan Milan bygga vidare på det samtidigt som några spelare återvänder från skadestugan. Dessutom ser jag Baccas mål i helgen som otroligt viktigt för honom och hela laget. Det är dags att börja hitta nätet regelbundet igen, Carlos.Sex poäng vore toppen, fem godkänt, fyra förväntat. Jag skulle acceptera tre om dessa var mot Juventus :)Två enkla hemmamatcher på pappret och en Bortamatch med stort B - Juventus på Juventus Stadium. Chievo har i stort sätt redan säkrat ett nytt Serie A kontrakt inför nästa säsong så vi har inga ursäkter, men Juventus på Juventus Stadium är däremot lika farligt som Diet Coke och Mentos experimentet. Genoa går igenom en bedrövlig formsvacka just nu, men vi har väl inte glömt 3-0 förlusten på Marassi i oktober. Jag tycker att vi borde kräva 7 poäng för att fortsätta bergsklättringen till Europaplatserna. Segertåget får inte stanna!Det ska vara sex poäng, något annat finns inte om man på allvar ska kunna utmana om Europa League. Skulle man dessutom kunna råna säsongens mästare på i alla fall något litet i Turin kan det ge sköna svallvågor för slutspurten.