Voce dei Rossoneri: Dödar Juves överlägsenhet glädjen hos fansen och intresset för ligan?

Juve kan inom några dagar säkra en självklar ligatitel ännu en gång och panelen i Voce dei Rossoneri diskuterar effekten av Juventus överlägsenhet. Innan dess dock frågor om hur pass intresserat Milan egentligen är av spel i Europa League samt en diskussion ivorianen Kessie som sägs vara nära en övergång till Milan.

Det ser ut som att den sista platsen om EL står mellan Inter och Milan, med viss chans även för Fiorentina. Resultaten för dessa lag har på sistone varit allt annat än imponerande. Tittar man på Milans två senaste matcher så är frågetecknet rekordstort - vill man verkligen spela i Europa League eller är statusen på turneringen fortfarande väldigt låg bland de italienska lagen? Vad tror du?

Vilken är din förhoppning, spel i EL eller fullt fokus på serien nästkommande säsong?

Ihärdiga rykten gör gällande att Kessie närmar sig Milan. Vad tycker du om ivorianen och ett eventuellt köp av honom?

Juventus har i praktiken avgjort ligan sedan lång tid tillbaka och kan i nästa omgång bli 100% klara även i teorin. Juventus överlägsenhet diskuteras mycket i olika forum och medier och många av dess fans säger också att det kommer vara omöjligt att visa spontan och äkta glädje över en titel som i praktiken varit klar under så pass lång tid. Hur funderar du, finns det risk att Juves överlägsenhet dödar glädjen hos dess egna fans och även intresset för serien överhuvudtaget?

Panelen utgörs av Milanredaktionens Kaveh Golestani, Andreas Wingren och Jonas Desai.(VdR är en artikelserie där skribenter från Milanredaktionen samt ibland en gästskribent bildar panel varje gång. Artiklarna i serien publiceras tre gånger per månad –den 3:e, den 13:e och den 23:e)Statusen är låg, ja. Men den är låg för ett lag som Juventus som befinner sig i semifinal i Champions League. Den är inte låg för ett lag som Milan som inte spelat i Europa på sisådär trehundra år. Milans inställning har alltid varit att man är framgångsrikast i Europa och inte i Italien. Dessutom är det, trots allt, en gedigen inkomstkälla för ett lag som stått utan investeringar och pengainflöde från europeiskt spel i många år. Truppen behöver breddas oavsett spel i Europa eller ej, för i dagsläget räcker den inte ens till för Serie A. Att man är rädd för att det skulle påverka ligaspelet köper jag inte. Det finns inget alternativ för lag som Milan (eller Inter för den delen). Med den ambitionsnivå de har är det inte något tvivel om att man vill och ska ut i Europa.Jag tror tyvärr fortfarande att statusen är låg i Italien. Sen hjälper det nog inte direkt att det är "storklubbar" som Milan och Inter som är inblandade i kampen, jag tror båda känner sig lite för fina för Europa League. Jag tycker det är synd att italienska klubbar inte prioriterar Europa League högre, t.ex. tyska och spanska klubbar prioriterar turneringen vilket också inneburit att de har bra med publik på matcherna. Vilket i förlängningen innebär pengar.Oavsett hur många rapporter som kommer in om konspirationer har jag svårt att ta till mig det faktum att klubbar som Milan faktiskt inte vill spela Europa League. Jag vill inte tro att vi är så naiva att vi anser att Europa League inte är värd vår tid. Liknande tendenser syntes när vi tvingades kvala in till Champions League mot Portsmouth några år tillbaka. Det verkade då som att vi var högfärdiga och egentligen tyckte att vi var för bra för att kvala. Och det kanske vi var, men det har inget med saken att göra. Till slut gjorde väl Ronaldinhos frispark susen (om jag inte minns fel) och det kändes som att vi var där för att vi var tvungna, inte för att vi ville. Nu trodde jag att vi kommit förbi det och att vi är en helt ny enhet. Tyvärr verkar fel sorts värderingar ha hållit sig fast i denna upplaga av Milan.Självklart spel i EL. Fullt fokus på ligan innebär för mig inte någon större skillnad mot den här säsongen. Kan det bli mycket sämre än en sjätteplacering? Jag vill att man kommer ut i Europa igen. Vi får helt enkelt se till att utvecklas långsamt, och det är sunt för truppen att börja lira lite EL. Det sker inga mirakel på en sommar och truppen ska byggas upp sakta men säkert. För att det ska fortsätta i rätt riktning behöver Milan få in lite mer pengar samt få in europaspelsvana igen.Jag hoppas på EL. Definitivt inte den hetaste turneringen, och sena torsdagsmatcher kommer säkert leda till lite poängtapp i ligaspelet. Men om ambitionen är att på sikt börja konkurrera i Champions League igen är det viktigt att lära sig hur det är att spela i Europa. Vår trupp är relativt ung och tränarstaben är till stor del utbytt sedan vi senast var ute i Europa - med andra ord finns det många som skulle ha nytta av bekanta sig med vad det innebär att spela ute i Europa.Jag älskar att se Milan, trots allt. Och ju fler matcher desto fler chanser att följa lagets utveckling och ta del av kommande framgångar. Europa League som turnering är mer spännande än vad den tidigare varit och poängen som spelas in är viktiga för Serie A som helhet. Jag förstår att slutmålet är en återgång till Champions League och att ligan därför måste prioriteras. Men se det som ett test, klarar Milan inte av att prestera i Serie A och EL parallellt så är laget antagligen inte redo för samma upplägg fast några steg högre.Jag är ingen expert på just Kessie, men det verkar vara ett lämpligt nyförvärv. En ung, kraftfull spelare på en position som Milan verkligen behöver förstärkning. Dessutom har han ju egenskaper som gör att han borde kunna spela på lite olika positioner på mittfältet. Sett till att vi nu spelar med Mati från start skulle det vara ett fall framåt. By all means, go for it.Svårt att säga, jag har ärligt talat sett lite för lite av honom. Men av det lilla jag sett verkar det vara en härligt dynamisk mittfältare som gör nytta över hela planen, och det är onekligen något som vi är i galet behov av. Vad jag däremot tycker är riktigt intressant är signalvärdet av att värva Kessie. Killen är hett villebråd i Europa och om Milan vinner den dragkampen är det en signal att de nya ägarna menar allvar med sin satsning och visar var i näringskedjan Milan vill befinna sig.En mycket spännande spelare som kan vara den injektionen vi behöver. Han har massor av bra kvalitéer - löpstyrka, bra huvud, bra spelförståelse och en förståelse för spelet i Serie A - och är dessutom väldigt ung. Han skulle inte ha några problem att anta rollen som box-till-box mittfältare i Milan och även om Diawarra från Napoli är ännu högre på min lista så välkomnar jag Kessie med öppna armar.Verkligen inte. Juvefans ska (och är) nog bara gladare över att man på så enkelt manér kan ta hem ligan och sedan koncentrera sig på Champions League. Dessutom har Juventus, sedan återkomsten till högstaserien, gett sina supportrar något nytt att fira varje år. Juventus är en klubb som nått toppen på kort tid och fortfarande utvecklas till det bättre. Jag hoppas verkligen att supportrarna inser värdet i en sådan här storhetsperiod och ser till att njuta av den. För som de säger: "The higher they rise, the harder they fall".Det är väl klart att de egna fansen kan bli lite avtrubbade, men som tur är för dem går de ju helt okej i Champions League också. Jag gissar att det inte finns så många svartvita som tycker livet är superjobbigt just nu. Vad gäller ligan är det bara trams att argumentera att den skulle vara ointressant, finns alltid flera intressanta strider i en tabell. Det är som att påstå att Bundesliga inte är intressant under de perioder där Bayern Munchen ångar på - det är den ju inte. Och Serie A är definitivt fortfarande en sjukt intressant liga att följa.Spännande och irriterande fråga. Att Juventus är så pass överlägsna så att fansen inte längre känner samma eufori vid en Serie A-vinst blir en grym påminnelse om hur långt efter vi är. Jag tänker på glädjen i Milanlägret efter vinsten i Supercupen, tänk hur det skulle se ut om det istället gällde en ligaseger. Samtidigt är det förstås svårt att förvänta sig samma glädjeintensitet från Juvefansen när vinsten mer eller mindre är underförstådd från första början. Jag kan inte tänka mig att intresset för serien förminskas av detta, i alla fall inte för lag som Milan, Roma och Napoli som inte kan vara speciellt glada över att Juventusfansen tar en Serie A-seger för givet.