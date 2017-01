Voce dei Rossoneri: Går det att förstå Juves intresse?

Allegris intresse av att värva De Sciglio inleder frågeställningen i Voce dei Rossoneri. Matchen mot Torino samt Gustavo Gomez tid i Milan diskuteras också.

Allegri sägs vara intresserad av ett förvärv av De Sciglio vars agent träffat Juves ledning. Förstår du Juves intresse och vad hoppas du händer?

Milan besegrade Torino i Coppa Italia med siffrorna 2-1. Trots segern såg det inte alltför stabilt ut. På måndag möts lagen igen, vilka förändringar vill du se till dess?

Gustavo Gomez fick spela matchen i Romagnolis frånvaro. Han har tidigare startat fem matcher i serien för Milan. Hur har paraguayanen lyckats så här långt i klubben tycker du?

Panelen utgörs av Milanredaktionens Kaveh Golestani, Tommi Uksila och Jonas Desai.(VdR är en artikelserie där skribenter från Milanredaktionen samt ibland en gästskribent bildar panel varje gång. Artiklarna i serien publiceras tre gånger per månad –den 3:e, den 13:e och den 23:e)Den är tuff. Jag förstår att man ser potentialen i De Sciglio - det gör jag också. Han har enorm potential och har visat det i korta perioder, så från den synvinkeln förstår jag hur de tänker. Dessutom har Juventus pengar och behov för att ha en bred trupp som kan slåss på många fronter. Samtidigt har De Sciglio, istället för att utvecklas och förbättras, nästan blivit sämre och sämre för varje år. Hans prestationer i Milantröjan, sett till det förtroende han har fått, har varit orimligt usla. Det är helt förståeligt att Milanfans tröttnat och gett upp hoppet om honom (mig inklusive), och jag hoppas väl att vi kan sälja honom orimligt dyrt till Juventus och göra det till deras problem. Bayern-taktiken som Juve använder sig av innebär också att sluga klubbar kan utnyttja det och få ut en bra slant för medelmåttor som De Sciglio.Baserat på senaste säsongernas insatser i den rödsvarta tröjan så förstår jag inte Juventus intresse. Det är dock givet att det finns en talang i grunden som också glimtvis visat sig i exempelvis landslaget. Jag skulle inte alls bli förvånad om De Sciglio plötsligt skulle flyga igen efter ett miljöombyte. Milan-tröjan och Maldini-liknelserna kanske tynger honom lite väl mycket. Jag skulle personligen inte gråta en skvätt om han såldes, för i Milan kommer det aldrig fungera. Med det sagt hoppas jag ändå att ett eventuellt miljöombyte blir till det positiva för Mattia.Det var precis så cupfotboll ska se ut. Galet. Jag ser gärna ett tryggare mittbackspar (Gomez är verkligen inte mitt förstaval) om nu Romagnoli är okej tills dess, Locatelli som ersätter Sosa (som alltid varit usel i Milan) och så försöka få lite bättre koll på Torinos djupledsspel. Det känns inte alls som att Torinos försvar är omöjligt att ta sig igenom så jag hoppas att målproduktionen forsätter. Det gäller bara att ha lite bättre koll på deras anfallsspelare (som på en bra dag håller hög klass).Ser det någonsin stabilt ut för detta Milan? Vi vann tack vare Bonaventura och Suso, så enkelt är det. Inför måndagens möte vill jag återse Romagnoli i mittlåset, Locatelli på mittfältet och Bacca i anfallet. Med den centrallinjen bör vi kunna kontrollera spelet något bättre än i torsdagens match. Gomez, Sosa och Lapadula ut. Det skulle heller inte vara negativt om Antonelli tog över vänsterbacksplatsen. Milan kommer utan tvekan få det väldigt svårt på Olimpico på måndag, men kanske kan de rödsvarta snubbla till sig ytterligare en trepoängare utan att de egentligen förtjänar det.Nu skrev jag att han inte är mitt förstaval och jag antar att han inte är någon annans förstaval heller. Han är en backup och spelar som backup. Är stabbig och stundtals lite vårdslös. Dessutom tycker jag att hans största svaghet är att han värderar situationerna lite halvdåligt ibland och spelar med lite för små marginaler. Samtidigt är han utomordentlig i luftrummet och hans fysik är en stor tillgång. Jag ser honom som en backup året ut, sedan bör Milan ha bättre mittbackar till nästa säsong som petar ner honom ytterligare i rangordningen. Utvecklingspotentialen ser jag inte som särskilt stor, men hans år har med de förutsättningar och förväntningar jag haft varit okej.Efter en väldigt stabbig start i Milan-tröjan känns det ändå som att Gomez sakta men säkert börjar växa in i Diesel-kavajen. I sina första matcher bjöd han ju mer ofta än sällan på rejäla misstag som också kostade. De senaste matcherna har det dock sett allt mer stabilt och säkert ut, vilket bådar gott för framtiden. Alla vet att Serie A inte är en enkel liga att komma in i, allra minst som flängig sydamerikansk försvarare.