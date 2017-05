Voce dei Rossoneri: Grazie di tutto Pupone!

Voce dei Rossoneri börjar så smått att summera säsongen med betyg på lagdelarna och Montella. Säsongens nyförvärv utses och sist men inte minst hyllar panelen Totti, vars karriär med största sannolikhet är över.

Säsongen går mot sitt slut och det börjar bli dags att summera den. Vilka betyg ger du respektive lagdel på en skala 1-5?

Av nyförvärven som gjordes under säsongen, vilket är du mest nöjd med och varför?

Det förs även mycket diskussioner om Montellas framtid. Vilket betyg ger du honom utifrån de förutsättningar han haft?

Legendaren Francesco Totti kommer med all sannolikhet att lägga skorna på hyllan efter säsongen. Hur kommer du att minnas honom och vad har han betytt för den italienska fotbollen?

Panelen utgörs av Milanredaktionens Gabriel Melke, Andreas Wingren och Erik Terzi.(VdR är en artikelserie där skribenter från Milanredaktionen samt ibland en gästskribent bildar panel varje gång. Artiklarna i serien publiceras tre gånger per månad –den 3:e, den 13:e och den 23:e)Målvakt 5 - onödigt och överflödigt att kommentera Gigios underbara säsong. Jag vill nästan påstå att han ser ut att vara den mognaste spelaren här i säsongsavslutningen. Försvar 3 - vilket antiklimax. Palettas röda kort mot Roma sammanfattar försvarslinjens kollaps i andra delen av säsongen. Totalt misslyckad avslutning efter en oväntat imponerande säsongsinledning. Jag framstår säkert som monoton och gnällig men... Sommarmercato... Ytterbackar! Ja, tack snälla. Mittfält - 2 min stora besvikelse tvingar mig att ge ett lågt betyg. Jag trodde verkligen att en ny regista skulle födas, jag hoppades på att vi kunde börja spela som ett riktigt lag i år. Milans mittfält är bland de uddlösaste i serie A och det hävdar jag bestämt. Anfall 3 - Logisk kalkyl. Deu och Suso är en säker 4, men Bacca och Lapadula sänker tyvärr betyget till en knapp och fattig 3.Målvakt - betyg 4. Donnarumma har varit vår kanske bästa spelare den här säsongen. Det som gör att toppbetyget uteblir är ett par valpiga ingripanden som resulterat i baklängesmål.Försvar - betyg 2. Visserligen varit ganska stor rotation i backlinjen pga skador under säsongen, men överlag inger backlinjen noll trygghet. Vi har släppt in alldeles för många mål pga av juniormisstag av backlinjen. Det i kombination med alla Palettas utvisningar motiverar lätt ett lågt betyg.Mittfält - betyg 2. Finns absolut ljusglimtar, så som att Locatellis genombrott och Pasalic som ändå växt in på vårt mittfält. Men överlag är mittfältet vår stora Akilleshäl. Bristen på spetskvalitet innebär att vi har svårt att driva upp bolltempot och hota motståndarens försvar på riktigt. Smärtsamt uppenbart när vi jagar i underläge.Anfall - betyg 3. Med 52 gjorda mål är vi långt efter flera lag i tabellen. En stor anledning är mittfältets bristande kvalitet, men även Baccas och Lapadulas oförmåga att göra mål spelar en avgörande roll. Betyget dras upp av Susos fina säsong.Väldigt svårt att sätta ett betyg på ett så pass underpresterande lag egentligen. Om vi börjar med backlinjen. Här har det varierats alldeles för mycket, både sett till insatser och laguttagningar. Med det sagt tycker jag att det inte har sett bra ut. Stabilitet har saknats, vilket jag värderar väldigt högt. Romagnoli gillar jag,såvisstkanhan väl få ett godkänt. Som helhet en2:a 5:a. 2:a Anfallet har faktiskt, i ärlighetens namn, blandat och gett. Bacca har välj satt någon balja i en match för att sedan vara helt under isen vid nästa. Lapadula, grinta, inget annat. Deulofeu och Suso har stundtals stått för god kreativitet, men är det tillräckligt för att vi ska vara nöjda?2.5för anfallet.Helheten? Äh vi säger en2:a….Jag måste nog säga Gerard Deulofeu. Han sätter rekord på MilanLabs biometriska parametrar, spelar med passion och inlevelse i projektet, ärlig laganda och respekt för fansen. Gerard har blivit utpekad som gnällig ibland, men det är inget som stör mig personligen om jag ska vara riktigt ärlig. Deulofeus gnäll är oftast ett omedvetet och impulsivt gnäll som kritiseras alldeles för hårt jämfört med andra former av "gnäll" som så sällan uppmärksammas i fotbollsvärlden. Det jag menar är att det finns lag som har utvecklat medvetna "gnäll-strategier" (som bygger framför allt på aggressivitet) för att påverka domarens beslut. Vi är nog alla överens om att Deulofeu inte tillhör den gruppen och att han definitvt INTE kan påverka domarens beslut!Haha svår jäkla fråga, inte direkt som något av nyförvärven imponerat. Men jag väljer nog ändå Sosa, som trots allt växt in på vårt mittfält och bidrar med en fin speluppfattning och rutin på vårt mittfält. Just hans passningsfot och blick för spelet är kvaliteter som verkligen saknas på vårt mittfält i dagsläget.Inte ett enda nyförvärv har, i mitt tycke, presterat. Här får man väl ta och ”små-hylla” Deulofeu. Han kom in med fart, finess och ett annorlunda tänk, vilket visa sig vara en fin injektion. Nöjd? Det vet jag egentligen inte om jag är.Godkänd fram till derbyt, icke godkänd och ganska irriterande på senaste tiden. Jag stör mig framför allt på intervjuer och uttalanden som vi fans tvingas lyssna på. Jag ser Montella som en hyfsat erfaren tränare och jag blev extremt förvånad när jag hörde alla idiotiska ursäkter efter förlusten mot Empoli och efter floppen mot Crotone.Det är däremot självklart att vi ger Vincenzo en ny chans nästa år med bättre förutsättningar och ett starkare projekt. Jag ger Aeroplanino en 7, discreto, enligt det italienska skolbetygsystemet.Om ska fortsätta på samma betygsskala ger jag honom en 3:a. Bortsett från senaste veckornas kräftgång tycker jag ändå Montella bidragit med mycket positivt. Det finns nu ett grundspel där det går att urskilja hur Milan vill spela fotboll, något som aldrig Inzaghi och Mihajlovic lyckades med. Sen tycker jag Montella visat prov på flexibilitet genom att ändå förändra sitt taktiska upplägg när han insåg att det inte är den passnings- och bollskickligaste truppen han har att jobba med. Jag ser gärna att Montella får fortsatt förtroende - är det något vi behöver är det kontinuitet.3, det tycker jag den gode Vicenzo är värd. Genomhans sätt attagera med klass och professionalism haren vilja hos mig arbeta med fotbollsspelare. Märk väl, fotbollsspelare, denna benämningen syftar till att denna trupp innehåller en och annan som är allt annat än det. Någon borträknad.Han har betytt oändligt mycket för Italiensk fotboll. Totti är och förblir en fantastisk propagandamaskin för den italienska fotbollskulturen i världen. Frisyrer, skämt, skor, speltekniker, frisparkar och målgester. Listan kommer alltid att ta slut, men det är verkligen allt från derbytröjan med texten " Vi ho purgato ancora", historiska straffsparken er cucchiaio, hans svarta läderskor och modet att bära strumporna med benskydden som sticker ut. En liten pärla som jag kan rekommendera är serien "le barzellette di Totti" (finns ett antal videos på nätet) där Francesco och andra legendariska spelare drar skämt och bjuder på små skådespel med skrönor och roliga historier kring just Totti. Grazie di tutto Pupone!I dagens moderna fotboll har Totti ett otroligt symbolvärde för mig. Att vara lojal mot "sin klubb" och välja att spela för den istället för att satsa på pengar och nya äventyr är så otroligt vackert. Och beundransvärt. Efter att spelare som Del Piero, Maldini och Zanetti lagt skorna på hyllan är Totti en av de sista spelarna som påminner mig om varför jag förälskade mig i fotboll en gång i tiden. När han slutar lämnar han ett stort hål i Roma, i Serie A och i den moderna fotbollen.Minnen är någonting jag, på rak arm, kan säga att jag har av få av kring Totti. Missförstå mig inte, det handlar om min ringa ålder och inte min brist på fotbollskunskap eller att jag inte förstått storheten hos honom. Snarare tvärtom, jag hatar stunder som dessa, Italien tappar ju ännu en klassisk profil! Hans betydelse går väl inte att undervärdera, om man egentligen förstår sig på fotboll. Han har betytt väldigt mycket, både sett till dem framgångar landslaget har uppnått och att han varit en otrolig fanbärare i sin klubb. Sedan har man väl lite mindre bra minnen av honom, utbrott och spott inkluderat, men det är en helt annan historia……