Voce dei Rossoneri: ”Numero 9-förbannelsen håller i sig!”

Voce dei Rossoneri inleder året med diskussioner kring kaptensrollen, vintermercaton samt Luiz Adrianos exit.

Abate fick ta över kaptensbindeln då Montolio skadades i oktober. Många tyckte att Bonaventura borde fått den istället och var skeptiska till Abate, Hur tycker du att Abate fungerat i rollen? Har han tagit ett större ansvar?

Januari månad är kommen och därmed även transferfönstret. Vad kan vi hoppas på för tillskott?

Luiz Adriano verkar försvinna tillbaka till Ryssland för en spottstyver. Milan sparar å andra sidan en del på framtida löneutgifter. Hur känner du över att han lämnar Milan?

Panelen utgörs av Milanredaktionens Kaveh Golestani, Erik Terzi och Henrik Brandel.(VdR är en artikelserie där skribenter från Milanredaktionen samt ibland en gästskribent bildar panel varje gång. Artiklarna i serien publiceras tre gånger per månad –den 3:e, den 13:e och den 23:e)Abate är en veteran i dagens trupp och har fått ärva kaptensbindeln av rätt anledning. Jag vet inte riktigt om det är bindeln i sig som gjort det eller ålder, men han har visat upp en mognad som kanske inte var så markant för något år sedan. Han har alltid brunnit för klubben och varit full av energi så hans engagemang har alltid varit potentiellt kaptensmaterial.Jag var en av dem... Jag var och jag är en av de som tycker att Jack är vår egentliga lagkapten. Det är extremt störande att se De Sciglio dra på sig kaptensbindeln i egenskap av vice när Abate blir utbytt. Om man nu väljer att utesluta Bonaventura tycker jag att Ignazio är ett ganska logiskt val, men jag måste erkänna att jag var lite skeptisk i början - Milans nummer 20 kan ibland var lite för "het", ett karaktärsdrag som Serie As tjuriga domare inte direkt uppskattar. Abate har skött sig utmärkt i sin nya roll och det var så fantastiskt rättvist och glädjande att se honom lyfta Coppan i december!Jag står helt och hållet bakom Milans tidigare tradition att ge kaptensbindeln till den italienske spelare med längst tid i Milan. Ledningen frångick denna princip när man gav bindeln till Montolivo och det känns inte långsökt att spekulera att både klubben och Montolivo skulle mått bättre om detta misstag inte gjorts. Abate har gammalt Milan DNA i sig och passar alldeles utmärkt i rollen som kapten. Han tyngs inte av rollens allvar.Åh herregud, den svåraste frågan av dem alla. Det är kanske enkelt att påstå att Milan behöver förstärka alla lagdelar. En högklassig lekkamrat till Romagnoli, en ytterback av rang, mittfältare som kan dominera matcher och anfallsspelare som går rakt in i startelvan. Ska man vara hoppfull och realistisk känns än en gång mittfältet som det område vi behöver förstärka mest. Vi behöver minst en mittfältare som går rakt in i startelvan. En mittfältare som kan göra att Montella blir tvungen att flytta upp Bonaventura på Niangs plats (och därmed peta Niang). Jag ser helst att vi en gång för alla gör oss av med onödiga spelare och fyller på med kvalitet istället för kvantitet. Sluta handla på mellandagsrean för guds skull. Att sälja av spelare för att köpa in andra känns högst riskabelt nu. Vi får helt enkelt försöka lappa ihop en bra lösning som håller säsongen ut och förhoppningsvis ger en gedigen tabellplacering med Europaspel. Det blir sommarens mercato som blir den stora.En sak är säker, det blir ingen lyxshopping utan snarare en hektisk mellandagsrea. Jag gissar på 1-2 värvningar så fort utgående trafiken har stannat, dvs när Honda, Vangioni, Luiz Adriano och Rodrigo Ely lämnar Casa Milan. Transferbudgeten ger inte så stora förhoppningar, men vi får satsa på ett last-minute-kap som kan bredda truppen inför den tuffa våren. Under Vintermercaton är det lika bra att värva på hemmaplan, så jag skulle föredra en Serie A-spelare. Dags att ringa Genoas president Preziosi?Milans trupp är för bred, så min främsta förhoppning är att dyra bänknötare lämnar. Luiz Adriano och Honda verkar, inte mig emot, vara på väg ut. Mittfältet är en soppa kokad på för många medelmåttiga ingredienser. Jag ser gärna att Bonaventura flyttar upp och tar Niangs plats bredvid Bacca och Suso i anfallet och att en klassmittfältare köps in.Han har inte imponerat på någon sedan han kom. Samtidigt har han hela tiden visat god vilja och rapporterna säger att detta också gällt på träningarna. Det känns inte som att vi har råd att ha en spelare med den lönen som tredjeval på anfallssidan, så försäljningen är nog helt rätt. Hans sportsliga kvaliteter lär vi inte heller sakna då Luiz Adriano inte har någon spetskvalitet att tala om. Jag gillar fotbollsspelaren och personen Luiz Adriano men kommer inte att sakna honom det minsta i Milan.Det var på tiden! Nyårsfirandet är slut, men vi får kanske öppna en ny Champagneflaska! Milan har inte råd med överbetalda bänknötare och jag har aldrig riktigt förlåtit honom för mystiska Kinatransfern som sprack i fjol. Jag hade stora förväntningar, men jag ser verkligen inget positivt med Luiz Adrianos sejour i Milan - "numero 9 förbannelsen" håller i sig!Det här är lite av en käpphäst för mig. Eftersom Milan inte har en tydlig och långsiktig identitet köps spelare gång på gång in för roller som inom ett år inte längre finns. Huntelaar såldes och Robinho ersatta för att Milan ville spela 433, sedan bytte Allegri system till 4312 där Huntelaar hade passat mycket bättre. El Shaarawy såldes eftersom han inte ville spela på mittfältet i Sinisas 4312, men hade passat alldeles utmärkt i Montellas 433. Luiz Adriano (och Honda) värvades specifikt för 4312 och sitter på bänken när systemet igen ändrades. Det är hög tid för Milan att välja väg och börja värva och utveckla spelare för roller som kommer finnas även om 3-5 år.