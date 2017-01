Voce dei Rossoneri: ”Överdrivet att skriva bye-bye för Milan”

Förlusten i sexpoängsmatchen mot Napoli inleder frågeställningen i Voce dei Rossoneri. Vidare diskuteras Milans fortsatta chanser till spel i CL, Deulofeu samt Donnarummas höga lönekrav.

Milan förlorade hemma mot Napoli i lördags efter en mycket underhållande match. Milan var en ribbträff från kvittering, men Napoli kunde hålla undan trots Milans tryck. Var resultatet rättvist, och vad tar du med dig från matchen?

Förlusten innebar att Milan tappade mark till CL-platserna, nu är det sju poäng upp till Napoli och tio till Roma. Gick tåget för CL-spel nu?

Deulofeu är klar för Milan. Vad anser du om Milans intresse för honom?

Donnarummas kontrakt går ut till nästa sommar och det sägs att han kräver €10m om året för att förlänga kontraktet. Kommentar?

Panelen utgörs av Milanredaktionens Erik Terzi, Henrik Brandel och Jonas Desai.(VdR är en artikelserie där skribenter från Milanredaktionen samt ibland en gästskribent bildar panel varje gång. Artiklarna i serien publiceras tre gånger per månad –den 3:e, den 13:e och den 23:e)Återigen... 60 minuters bra spel är inte tillräckligt, inte i Serie A, inte mot ett lag som Napoli. Azzurri var inte det bättre laget, men resultatet är rättvist - första halvleken är en kopia av matchen mot Torino och vi kan verkligen inte påstå att Milan har lärt sig läxan, vi förtjänar förlusten. Ribbträffen var Rossoneris största kvitteringschans, men eldslågan slocknade för tidigt i andra halvleken och poängjakten blev alldeles för krävande. Vi ska inte behöva "jaga" i varenda match!Det är absolut härligt att se att Milan kan bjuda upp till match mot topplagen. Laget verkar trivas bäst när de inte tvingas föra matcher. Båda de insläppta målen var relativt billiga, men på det hela tycker jag inte att resultatet var orättvist. Vad Milan måste bli bättre på är att nöta ner lag som försvars- och kontringsfotboll, vi har tappat för mycket poäng mot smålagen på senare tid.Visst tappar vi mark, men låt oss analysera lite hur spelschemat har sett ut den senaste tiden. Under loppet av två månader har vi mött lag som Roma, Atalanta, Torino och Napoli och endast ett lag som "på pappret" skulle kunna beskrivas som ett lätt motstånd, dvs Cagliari. Det är klart att man måste möta alla Serie A-lag förr eller senare under säsongen, men det underlättar inte att ha en koncentration av toppmöten i ligans trassligaste skede. Hissen går ner, men jag tycker att Gazzetta dello Sport överdriver när de skriver Champions Bye-bye för Milan.Ja, detta Milan är inte bra nog för att nå en Champions League-plats. Tidigare under säsongen hade vi marginalerna på vår sida samtidigt som konkurrenterna spelade ovanligt kasst. Även om vi slår Bologna i hängmatchen, har jag svårt att se hur vi skulle kunna ha ett högre poängsnitt under våren än Napoli. Givet vår icke-mercato i somras och dito nu i januari vore en Europa Cup-plats mer än godkänt för Montella & Co.Det kan vara bra en bra värvning, men hur lång tid behöver han för att återfinna 90-minuters formen?! I januari och i ett nytt land dessutom?! Jag har tjatat om det tidigare och jag tänker upprepa det ännu en gång - man ska värva från samma liga under Vintermercaton! Vi har en rutinerad spelare i Serie A som har ungefär samma egenskaper som Deulofeu och som är i sitt livs form just nu. Namn? Dario "Papu" Gomez... Äldre och dyrare, men betydligt bättre för att komplettera Montellas bemanning.Deulofeu känns logisk om Honda lämnar. Det saknas alternativ på de offensiva kanterna. Att vi värvar på lån med hög utköpsklausul (i praktiken ett korttidslån) är trist, men man börjar vänja sig.Vad som fortfarande saknas är en klasspelare på mittfältet. Utan pengar från de kanske nya ägarna får vi tyvärr nog vänta åtminstone till sommaren på detta.Jag hade nog svarat "Sälj nu!" om du hade ställt frågan efter första halvleken mot Napoli. Vilken usel kväll för Gigio, vilken blackout! Donnarumma bär stor skuld för båda målen. Nu har jag lugnat ner mig och visst tycker jag att vi ska behålla vår framtidsklippa - det känns overkligt att det är ungefär samma summor som gäller för spelare som Honda, Montolivo och Bertolacci. Tio miljoner Euro låter verkligen som en "Joakim Von Anka summa" för en 18-åring, men jag är inte speciellt förvånad. Gigio investerar på oss, vi investerar på honom.Det är fullt logiskt att Donnarumma kräver en monsterlön. Även om det inte slutar på 10 miljoner euro per år, kan han säkerligen få 7-8 i Premier League eller i en spansk toppklubb. Om inte Milans ägarfråga löser sig till före sommarmercaton öppnar har klubben inte råd att behålla Donnarumma och måste således sälja talangen med bara ett år kvar på kontraktet.