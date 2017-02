Voce dei Rossoneri: Vem axlar Bonaventuras mantel?

Den ödesdigra förlusten mot Udinese kan mycket väl gå till historien som den som ödelade Milans säsong 2016/2017. Om detta handlar kvällens Voce dei Rossoneri

Förlusten mot Udinese blev en riktigt ödesdiger förlust. Förutom tre tappade poäng skadades De Sciglio och Bonaventura, varav den senare är borta resten av säsongen. De Sciglios skada orsakades av De Paul som mycket fult sparkade De Sciglio som fick utgå. Ett givet rött kort uteblev och istället kunde De Paul via De Sciglios tomma kant ordna segern för Udinese. Det har diskuterats att liknande situationer som denna, i efterhand ska kunna rendera i röda kort som domaren missat under matchen. Hur ser du på det? Borde det finnas en videogranskning som i efterhand lagför de grövsta incidenterna?

Bonaventuras skada innebär att en av Milans bästa spelare försvinner resten av säsongen. Hur kommer det att prägla Milan framöver? Finns någon annan vi kan hoppas på ska kunna axla Bonaventuras mantel?

De tre tappade poängen kan i sig innebära spiken i kistan för våra drömmar. Vad vågar du ha för målsättning med resten av säsongen?

Panelen utgörs av Milanredaktionens Andreas Wingren, Henrik Brandel och Kaveh Golestani.

Ja. Vårdslösa tacklingar och klara filmningar bör kunna straffas i efterhand, det är enda sättet att bli av med de inslagen i spelet.Impulsivt vill man gärna säga att sådan videogranskning behövs. Men, jag har inget förtroende för FIFA, UEFA eller Lega Calcio och tror därför att sådan granskning riskerar att i bästa fall utföras med mindre objektivitet än önskvärt och i värsta fall korrupt och/eller populistiskt. De Paul får straffas från läktarhåll nästa gång vi möts istället.Jag är inte på något sätt emot att tekniken används där det är lämpligt (inte för att det är någon högteknologisk grej vi snackar om här). Ett bra exempel är mållinjeteknologin som snabbt och enkelt visar om bollen är över mållinjen eller ej. Vi slipper tjafs och Muntari får sina mål godkända mot Juventus. Detta däremot, är i mina ögon ett gränsfall. Om jag inte missförstått det hela så kan man endast straffas i efterhand för det som domaren under matchen missat, t ex en armbåge eller spottloska.Att domaren gör en grav felbedömning och fegar i tacklingssituationer är för mig acceptabelt. Det är fel. Det är skitjobbigt. Men det är acceptabelt. Vi kan inte helt eliminera den mänskliga faktorn här. Jag tycker att det är den lätta vägen att gå när man hotar med att man kan stänga av folk i efterhand. Istället tycker jag att vi kan kräva mer av domarna. Vi har ju snart två domare per kvadratmeter gräs. Visst ska de tillsammans kunna göra lite rimligare, klarare och pricksäkrare bedömningar i sådana situationer? Så kalla mig dinosaurie, jag röstar för att vi spyr galla över domarna och drar en massa konspirationsteorier varje gång det inträffar istället.Det är ett otroligt tungt avbräck för Milan att förlora Bonaventura. Vi tappar som du säger den kanske bästa spelaren den här säsongen, men vi blir också mer taktiskt begränsade. Bonaventura fungerar lika bra på det centrala mittfältet som i den offensiva trion - vilket innebär att han ger Montella taktisk flexibilitet beroende på motstånd. De spelare vi har tillgängliga nu är mer "låsta" till en lagdel. Jag vet inte vem som ska kliva fram, men någon behöver ta för sig i speluppbyggnaden och hjälpa Suso med det kreativa. Annars blir vi galet lättlästa.Bonaventura är Milans mittfältsnyckel och utan honom saknar laget en nyckelspelare. Milans mittfält var redan före hans skada tunnt och får nu räknas som topp 10 endast med knapp marginal. Hoppet hänger nu på Suso som har visat spelmässig kvalité, men som nu behöver visa att han även kan axla en ledarroll.Det har nog inte undgått många hur bra jag tycker om Bonaventura. Samtidigt har jag gnällt på Niang i några år. Nu dumpade vi honom till slut och Bonaventura fick den plats han skulle haft från början och det första som händer är att han skadar sig och att skadans omfattning bekräftas när det är för sent att ens göra ett försök att få in någon som kan täcka upp. Omedelbart känns det inte som att vi har någon duglig backup. Deulofeu har potential men behöver verkligen arbeta hårt för att kunna bli den bollförare som Bonaventura var och Ocampos kommer med potential men inte så mycket mer i dagsläget. Båda spelarna är för mig spelare som kan blixtra till men inte pålitliga poängspelare som Bonaventura. Det krävs mycket fingertoppskänsla från Montella för att reda ut det här. Alternativet är att vi byter spelsystem...Med Bonaventura skadad, och formen långt ifrån höstens glada dagar hoppas jag inte på så mycket längre. Jag tror fortfarande på Montella, och känner att han ändå håller på att bygga en grund som kan bli något på sikt. Min förhoppning är att vi slutar så pass högt upp i tabellen att Montella inte får sparken i sommar.Europa Cup-plats är givetvis förhoppningen men colonna destra är nog en mer rimlig ambitionsnivå. Sjätte till åttonde plats är min gissning. Om/när ledningen inser att europa-spel inte längre är troligt, hoppas jag att klubben ger fler ungdomsspelare chansen att visa upp sig i A-laget.Allt annat än Europaspel är skandal. Det är galet. Vi MÅSTE ut i Europa. Men jag är, precis som många andra, rädd för att det bara pekar nedåt nu. Låt oss hoppas att jag har fel.