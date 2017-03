Empoli 2-3 Napoli

En stabil 3-0-ledning blev inte så stabil i slutet. Men Napoli vann rättvist efter en imponerande första halvlek.

FILIP ALMSTRÖM

2017-03-20 10:17:55

När Napoli gästade Empoli så spelade man som ett topplag ska göra mot ett bottenlag. Napoli tog tag i taktpinnen direkt där man ägde boll och visade upp sitt fina och snabba passningsspel. Napolis övertag resulterade i att man fick med sig en straff i den sjunde minuten, Serie A :s hetaste spelare tog hand om straffen, Mertens, men var inte lika het från elva meter.Trots missad straff så skulle Napoli hinna göra tre mål under den första halvleken. Insigne tofflade in 1-0 i den nittonde minuten efter en försvarsmiss av Andrea Costa och Mertens skulle sedan få revansch när han knorrade in en briljant frispark från dryga 20 meter. I slutet av de första fyrtiofem fick Napoli tillslut göra sitt straffmål efter Jose Callejon blivit nerdragen. Insigne förvaltade starffen denna gången och gjorde det på bästa sätt med att placera bollen lågt och hårt i Skorupskis högra hörn.Empoli spelade upp sig under den andra halvleken trots ett 0-3 underläge. Det var just Napolis gamla marockan, Omar El Kaddouri , som visade vägen när Empoli jagade reducering. El Kaddouri fick skruva in en frispark bakom Reina som definitvt tagit den... Med sedan tio minuter kvar fick Empoli en straff efter att Ghoulam rivit ner Rade Krunic i en löpduell. Massimo Maccarone visade rutin när han säkert satte reduceringen till 2-3. Napoli fick tillslut kontroll på sin kollaps och vann rättvist.Empoli (4-3-1-2)Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Diousse (Mauri 70'), Croce (Dimarco 86'); Omar El Kaddouri; Baba Thiam, Pucciarelli (Maccarone 67')Napoli (4-3-3)Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches, Ghoulam; Allan, Jorginho (Diawara 62'), Hamsik; Callejon, Mertens (Milik 83'), Insigne (Giaccherini 77')En stabil 3-0-ledning blev inte så stabil i slutet. Men Napoli vann rättvist efter en imponerande första halvlek.Napoli reser norrut för att ta sig ann Sarris gamla gäng, Empoli.Här följer små och stora nyheter kring Napoli.Napoli vann med 3-0 efter två straffmål. Men viktigaste idag var en hållen nolla.Napoli måste ladda om efter CL-uttåget och jaga tre poäng hemma mot Crotone.Napoli är utslaget ur Champions League efter 1-3 på hemmaplan och sammanlagt 2-6 mot Real Madrid. Sergio Ramos var segerorganisatör för marängerna och lyckades göra två nickmål på två fasta situationer som därmed fick luften att gå ur dem ljusblåa.Utgången i returmötet när fjolårets CL-mästare kommer på besök må vara oklar, men en sak är säker, och det är att Stadio San Paolo kommer att koka, och rinna över på tisdag kväll.Välkommen till Spaccanapoli, en artikelserie där Napolis redaktion kommenterar och diskuterar kring aktuella händelser i och runt laget vid Vesuvius fot.Napoli tog tåget upp till huvudstaden för att knäppa Roma på näsan i kampen om Champions League-platserna. En på förhand svårtippad match där bortalagets snabba kombinationer på i offensiven blev tungan på vågen.Efter en tuff februarivecka med förluster mot både Atalanta och Juventus måste Napoli hitta formen igen. Tyvärr är det inte en enkel “studsa tillbaka”-match som väntar utan kamp om Champions League-plats med konkurrenten Roma, på bortaplan dessutom. Tabelläget, samt den hätska stämningen mellan supportrarna, gör detta till en match båda lagen gör allt för att vinna.