En seger utan avancemang

Matsäck, Borghetti och en mindre oväntad tvåmålskytt! När Napoli besegrade den aningen ointresserade damen.

Den gamla damen hade återvänt, San Paolo var utsålt och ett underläge i Coppa Italia skulle vändas. Denna gång skulle det väl ändå bli aningen lugnare för Juve att entre staden och arenan? Nej! Sold out ekade på gatorna samtidigt som någon charmig äldre man försökte bli av med sina sista Borghettiflaskor. På arenan kunde man höra ett ogenomträngligt prasslande av aleminiumfolie som tidigare varit lindad runt matsäcken. Allt detta för en uppvärmingen som inte gick att missa. Direkt när spelarna sprungit in på planen lades matsäcken åt sidan och uppvärmningen kunde börja. Varenda touch som den förre Napoli anfallaren hade på bollen, dånade ordet 'Merda' i arenans betong. Men denna gång svarade han med att kasta bensin på fansen genom att hånfullt applådera på vägen ner i omklädningsrummet.med samma formation som föregående match mot Juve. Men med ett yngre och aningen mer offensivt mittfällt som skulle pressa Juventus till misstag. Tillsammans med det hade man byt ut snabbhet och teknik mot styrka och skott. Mertens ut och Milik in.formerade sig i en 4-2-3-1 med Dybala som släpande anfallare och en mer rutinerad och bolltrygg Cuadrado till höger istället för Lemina. Brasilianska målvakten Neto fick "vakta" målet.En inlednig av matchen likt senast. Bortalaget försökte sätta avtryck direkt. Denna gång inte lika lyckosamt som Khediras tidiga mål i ligamatchen i söndags. Istället fick Callejon matchen första farliga chans genom en snygg klack av Milik till insigne, som på en touch frispelade Callejon som prickar Neto i bröstet.Allegris taktik skulle visa sig vara den samma som i Söndagens möte. Elva man på planen som skulle göra allt för att inte låta Napoli få möjlighet att spela sig igenom.Sarris byte från Mertens till Milik blev inte som många hoppades. Sarri verkade inte uppmana spelarna att överbelasta på kanter och skicka inlägg mot den storväxta anfallaren. Inläggen uteblev och mer bollar skulle spelas in på fötterna på Polacken.Drygt halvägs in i första halvlek så händer istället det som alla kunde ana men som ingen ville se eller höra. Han som hade återvänt i fel blå färg på tröjan, han hade hittat nätet igen mot Napoli i Coppa Italia. Denna gång i Neapel. En strumprullare från drygt 35 meter som långsamt passerar en aningen felplacerad Reina var ett faktum. Tysnaden var jobbig att hantera och uppförsbacken var nu brantare än Vesuvius. En oväntat slarvig första halvlek av bland annat Hamsik var över och Napoli låg under i halvid med 0-1 igen!Halvtids pausen var välkommen av publiken. Lika viktigt som de är att man står upp på läktaren och sjunger för sitt lag under matchens gång är det att man sitter ner och äter sin matsäck eller tar en återställare i form av 20% alkohol i Kaffet, en så kallad Borghetti. Många var missnöjda och uppgivna. Hoppet och glöden i ögonen på folket längs Curva B syntes inte till, Rom var långt bort. Spelarna var tillbaka och Napoli satte högsta fart direkt. Man visade tydligt att man ville visa upp den bästa sidan för det drygt 50 000 som tagit sig till San Paolo. Men muren som Juve hade ställt upp var robust. Efter flertal försök att spela in bollen till Milik så studsar bollen istället via Juventus spelare fram till ett drömläge för Marek Hamisk som distinkt placerar in bollen bakom en chanslös Neto.Lika snabbt som hoppet tändes, så släktes de av Juventus två målskytt för kvällen, 1-2 efter att Napoli gått bort sig i de så viktiga spelet på mittfälltet. Berg och dalbanan fortsatte och Napoli kunde till slut vända matchen och vinna med 3-2 efter mål av Mertens och Insigne.Detta blev tyvärr bara ett plåster på såren. Juventus lyckades avancera till Coppa Final i Rom. Detta mycket på grund av Napolis oförmåga att göra mål på sina chanser, blandat med Juventus förmåga att spela en kompakt försvarsinriktad fotboll.Två spelare jag vill dela ut en extra stjärna till är Sami Khedira och Amadou Diawara . Två spelare som visade vägen för sina respektive lag. Med vilja,fart och finess.Arrivederci!//Adrian