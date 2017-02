Ett revanschsuget Napoli tar sig an Juventus i cupsemifinal

Ett riktigt eldprov väntar Napoli i semifinalen av Coppa Italia då man ställs mot den gamla damen. På tisdagskvällen äntrar man Juventus Stadium för det första mötet av två.

Förhoppningsvis är det ett revanschsuget Napoli som, efter nederlaget mot Atalanta senast, kliver in i semifinalspelet på tisdagen. Juventustränaren Allegri säger att han förväntar sig ett ”argt och upprört” Napoli som kommer pressa dem över två matcher. Något vi verkligen får hoppas.



Båda laget har varit drabbade av lite interna intriger på sistone i form av Allegri vs Bonucci respektive De Laurentiis vs Sarri. Den stora skillnaden är väl att de förstnämnda nu verkar ha försonats medan det fortfarande råder osämja i napolilägret.



Juventus är i närmast briljant form och radar upp seger efter seger. Man har inte förlorat på hemmaplan sedan i september 2015, leder ligan i stor stil och är så gott som klara för kvartsfinal i Champions League. Man är dessutom regerande mästare i cupen de två senaste åren, med andra ord är en Coppa Italia-semi något man tar på största allvar.



Man ser ut att göra ett par ändringar, framförallt på mittfältet, sett till den elva som besegrade Empoli med 2-0 i lördags. Marchisio och Sturaro ser ut att bytas bort till förmån för Dybala och Khedira. Buffon är tillbaka i målet efter att Neto fått stå i helgens ligamatch. Vi vet alla vem som kommer spela längst fram i anfallet.



Napoli börjar detta dubbelmöte på bortaplan, någon som måste klassas som en liten fördel. Målsättningen blir väl snarlik den mot Real Madrid på Bernabéu. Att komma ifrån matchen med ett resultat som går att jobba med när det senare i april vankas retur på San Paolo. Ett bortamål hade varit mumma om man tillåts ha en liten önskestund.



Förhoppningsvis kommer spelarna rycka upp sig rejält efter det smärtsamma nederlaget i lördags. För det krävs nog att vi är hungrigare än på länge för att orka med den första semin på ett vettigt sätt. Ser det ut som mot Atalanta riskerar vi en kölhalning av sällan skådad karaktär. Framförallt måste ett par spelare höja sig både ett och två snäpp.



Sarri ser, enligt uppgifter, inte ut att göra så mycket ändringar i elvan sedan sist. Precis som mot Atalanta är Allan och Tonelli indisponibla på grund av skador.





TROLIGA STARTELVOR:

Juventus(4-2-3-1): Buffon; Alves, Bonucci, Rugani, Sandro; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.



Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.



Avspark: Juventus Stadium - kl 20.45

TV-sändning: Unibet eller fulstream