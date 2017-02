2017-02-15 20:45

Real Madrid - Napoli



Ett unisont Napoli redo för den tuffaste av utmaningar

Ett Napoli fint slag reser till den spanska huvudstaden för att ta sig an de regerande mästarna i det första av två möten i åttondelsfinalen av Champions League.

Så var då februari äntligen kommen vilket för en fotbollsfantast betyder slutspel i den ädlaste av klubblagsturneringar, Champions League. Ett Napoli som ännu inte förlorat sedan oktober månad ska försöka knäppa de regerande mästarna tillika världens bästa klubblag, Real Madrid, på näsan i åttondelsfinal. Detta blir den andra gången man ställs mot varandra i utslagsfasen i europasammanhang. Säsongen 1987/1988 kunde Maradona & Co inte sätta stopp för Marängerna, frågan är om man kan det nu. Den gode Diego, som kommer infinna sig på läktarplats under denna match, skulle nog inte ha något emot det.



De mesta mästarna har vunnit turneringen hela elva gånger och kommer till detta dubbelmöte med lite smått återvunnen form. Man hade ju som bekant 40(!) matcher utan förlust innan man åkte på två raka mot Sevilla respektive Celta Vigo. Trots uttåg ur spanska cupen mot de sistnämnda har Zinedine Zidanes mannar tre raka ligavinster och senast vann man borta mot tabelljumbon Osasuna med 3-1.

Madridlaget huserar som etta i La liga, en poäng före antagonisten Barcelona. Dock har man två matcher färre spelade och om allt går som det ska bör den där enpoängsledningen ha förvandlats till ett försprång på sju när lagen spelat lika många matcher. Det ska dock sägas att spelet har hackat en aning efter nyår, trots att poängen i mångt och mycket ändå har trillat in. Det är ett lite annat Real Madrid nu än det som var så felfritt i höstas. Något napolitanarna hoppas dra nytta av i detta dubbelmöte. Danilo och Gareth Bale är indisponibla i det första mötet för hemmalaget. Cristiano Ronaldo deltog inte i måndagens träning efter vad som sägs vara en lättare smäll han ådragit sig. Det ska enligt uppgifter dock inte vara såpass allvarligt att det påverkar den portugisiske superstjärnans medverkan under onsdagskvällen.



Napoli å sin sida kommer så väl förberedda man bara kan till denna grandiosa utmaning. Man fick en, på många sätt, perfekt match mot Genoa i fredags med en stabil vinst och lite vilotid på nyckelspelare. Laget har fin form och gott självförtroende när man nu har 18 raka tävlingsmatcher utan förlust. Tonelli är den enda som är otillgänglig på grund av skada. Milik finns med på bänken men lär spela en större roll i returmötet på San Paolo den 7 mars. Lite extra speciell blir matchen för Albiol och Callejon som återvänder till sin gamla hemmaarena. Sarri har på presskonferensen inför matchen sagt att hans Napoli kommer att spela sitt eget spel. Att försöka försvara sig till ett resultat vore enbart kontraproduktivt och det enda han inte önskar är att spelarna blir rädda och inte vågar. Han driver också lite ironiskt med journalisterna och menar på att den enda funderingen han har är om han ska spela med tre eller fyra anfallare.



Onsdagens stora uppgift och mål måste vara att hålla dubbelmötet vid liv. Kan man få med sig ett inte alltför smärtsamt resultat hem till Neapel finns det möjligheter, helt klart. De vitklädda spanjorerna kommer säkerligen få det hett om öronen på San Paolo med 60.000 blodtörstande napolitanare på läktarplats. Då gäller det att Napoli först kommer undan med äran i behåll på Bernabéu och störst chans till det har man kanske om man, som Sarri säger, försöker spela sitt eget spel.



Samtliga lagdelar måste göra topprestationer, framförallt backlinjen i det första mötet. Om vi blir alltför tillbakapressade för tidigt finns risk att Napoli blir bortspolade över 90 minuter. Mittfältet har en viktig roll i att se till att hålla i bollen när vi väl får chansen och när tillfälle ges ställa om på topptrion med en formtoppad Mertens i spetsen. Presspelet kommer också ha stor betydelse på Bernabéu. Att sätta tidig press och på så vis minimera såväl operationsytor som bolltid för Modric och Kroos känns vitalt för att dessa båda mittfältsvirtuoser inte ska kunna servera en spelare som Ronaldo alltför ostört.



TROLIGA STARTELVOR:

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Vázquez, Benzema, Ronaldo.



Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.



Personligen tror jag att Napoli är ett av de få lagen som faktiskt har en möjlighet att slå ut Real Madrid här. På samma sätt tror jag även att Napoli löper stor risk att åka ut så det sjunger om det om man inte är på sin vakt. Allt handlar om dagsform, tajming, effektivitet, tillfälligheter och en skaplig portion flyt. Avspark klockan 20.45 på Santiago Bernabéu. Forza!

2017-02-15 10:54:00

