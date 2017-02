Gästkrönika; Piotr Zielinski

Vem är Napolis nye polske mittfältare? Här följer en presentation signerat @rakimode.

Piotr Sebastian Zielinski, det fullständiga namnet på Napoli s polska mittfältsvirtuos. Zielinski föddes den 20 maj 1994 i den lilla polska staden Zabkowice Slaskie. Med en yta på 13.67 kvadratkilometer och invånarantal på 15 000 personer fanns det inte mycket annat att göra än att börja spela för stadens lokala lag. Under pappas ledning var det där Piotr tog sina första steg på en fotbollsplan. År 2007 började den då 13 år gamla Piotr Zielinski växa ifrån både laget och staden. Klubbar i Polen och utomlands, bland annat Bayer Leverkusen och Liverpool, hade börjat rycka i honom. Flytten gick tillslut till Lubin, knappt två timmars bilresa från hemstaden där han började spela i ett av Zagliebe Lubins ungdomslag, en klubb vars A-lag hade en trygg tillvaro i den polska förstaligan, Ekstraklasa. Zielinskis talang var omöjlig att missa och stegen genom de olika ungdomslagen gick snabbt. Så snabbt att han redan som 15 åring, en gång i veckan, fick träna med A-laget enligt en överenskommelse mellan, A-lagstränaren vid tidpunkten, den välmeriterade polske coachen Franciszek Smuda, Piotr Zielinskis föräldrar och Piotr själv.Ungdomslaget Zielinski representerade i Zagliebe Lubin var ett av dem mest framgångrika i Polen och tävlade även internationellt. Ungdomslandskamperna blev snabbt ett faktum för Piotr och han har gått igenom alla steg inom den polska landslagsfotbollen. Under en internationell ungdomsturnering fick Udinese upp ögonen för den unge polacken och det dröjde inte länge förrän han satt på ett flyg ner till Udine. Som 17 åring skrev han sommaren 2011 på för den norditalienska klubben Udinese. 18 månader senare, i november 2012 hade den 18 årig polacken presenterat sig för den italienska fotbollspubliken när han ersatte den legendariske anfallaren Antonio Di Natale.”Jag minns tiderna med Piotr i Lubin. Han stod ut. Jag uppmanade honom att träna med A-laget en gång i veckan, varje tisdag. Jag säger detta: Förvänta er något speciellt av Piotr, det har alltid varit uppenbart att han har talang. Han är den typen av spelare som vill utbildas, han älskar fotboll.” sa Francizsek Smuda efter Zielinskis Serie A debut 2012.Totalt blev det 9 framträdanden i Serie A under has debutsäsong. Säsongen därpå fick han inte den utväxlingen många hoppades på, med 10 framträdanden totalt under hans andra säsong så skeppades Zielinski iväg på lån till Toscana i nordvästra Italien och mer exakt Serie A nykomlingen Empoli. Första säsongen slutade med 28 framträdanden i ligan varav 7 starter, återigen något av en besvikelse. Men det var under hans andra säsong i Empoli han äntligen skulle få visa Italien vad han gick för. Med 36 framträdanden varav 35 starter så var han en av kuggarna på Marco Giampaolos mittfält. Fem mål och sex assist blev hans bidrag poängmässigt, vilket inte är något anmärkningsvärt, men han var ändå en av hans lag allra viktigaste offensiva krafter. Hans 2.5 lyckade dribblingar per match var han femma i hela ligan på. Även hans 1.5 nyckelpassningar per match placerade honom relativt högt upp bland dem andra i ligan. En spelare som Paul Pogba hade lika många.Intresset för 22-åringen var högt och flera storklubbar ville signa honom. Liverpool, Milan och Napoli sågs som de hetaste alternativen. Valet föll tillslut på Neapel och spel i anrika Napoli. Övergångssumman låg på cirka tio miljoner euro.Den hårda konkurrensen på mittfältet i Napoli har gjort det svårt för Zielinski att ta en ordinarie plats, vilket förmodligen ingen förväntat sig redan första säsongen i ett scudettojagande Neapel-lag. Tjugonio framträdanden i alla tävlingar varav tjugotvå i ligan och tolv starter får ändå ses som fullt godkänt. Två mål och sex assist har det blivit i seriespelet samt ett mål i cupen. Hans sex assister i ligan placerar honom på just plats nummer sex i assistligan trots att han spelat en ansenlig mängd mindre än sina toppkonkurrenter.(I denna del kommer jag att använda mig av statistik baserat på var 90 minut, detta eftersom många av hans framträdanden är via inhopp.)Under Sarris ledning har Zielinski huvudsakligen spelat som den högra av de tre centrala mittfältarna, alltid ackompanjerad av ett defensivt ankare antingen i form av Jorginho eller Diawara, samt Marek Hamsik som den vänstra spelaren på tremannamittfältet. Att Hamsik är den självklara stjärnan på mitten råder det inga tvivel om då han varit en av Europas absolut bästa mittfältare denna säsong. Detta har dock inte gjort att Zielinski hamnat i någon form av Hamsikskugga, tvärtom, han har tagit för sig. Zielinski har sina styrkor i kreativiteten och spelsinnet samt sin förmåga att komma i andravåg från sin mittfältsposition och skapa farliga målchanser antingen genom avslut själv eller genom att placera medspelare i bättre lägen, inte helt olik just Marek Hamsik.Hans 2.2 nyckelpassningar per nittio minuter är ett tecken på hans kreativitet, det är inte alltför många som bräcker den statistiken. Om vi kollar på antal rätt slagna passningar per nittio minuter så är han i toppen av ligan med sina 65.9 korrekta passningar. Zielinski älskar possessionspelet och just kortpassningsspelet samt den funktionella tekniken är några av hans styrkor. Han behärskar kortpassningsspelet och blir sällan av med bollen vilket är extremt viktigt för en central mittfältare. Med 54.6 antal rätt slagna kortpassningar per nittio minuter gör det han till topp tio i den statistiken i Serie A. Även hans totala passningsprocent är relativt bra med 87.4%, topp tjugo i ligan och före passningsvirtuoser som Banega och Pjanic. Hans statistik på antal gånger han förlorar bollen per match är väldigt låg. Zielinski tappar boll 1.2 gånger per nittio minuter vilket placerar honom högt upp i listan bland andra centrala mittfältare som sällan tappar boll. Jämför det med andra spelare på hans position så har vi Kessie som tappar boll 2.5 gånger per nittio minuter, Kondogbia 2.2 gånger per nittio minuter, Banega 1.5 gånger per nittio minuter och Udineses mitfälltstalang Fofana 1.4 gånger per nittio minuter. Även i antal lyckade dribblingar ligger Zielinski högt, 2.5 lyckade dribblingar per match placerar han på topp fem bland centrala mittfältare i Serie A.Det är svårt att peka ut några självklara svagheter, han hanterar både den offensiva, som jag visat genom siffror, och den defensiva biten bra. Särskilt defensivt har han tagit stora steg under Sarri som slipat honom taktiskt, han har en stor ”workrate” och fungerar oftast som box-till-box spelare i Napoli. Man skulle kunna önska att han förbättrade sin statistik i det defensiva. Vinna ännu fler bollar och bli ännu aggressivare skulle utveckla honom till den kompletta box-till-box spelaren, även hans avslut kan förbättras.Zielinski kan användas på flera positioner, han har spelat både kantspringare och tia innan vilket gör honom till en flexibel och versatil spelare. Men majoriteten av hans tid i Italien har spenderats som central mittfältare med nyckeluppgifter i båda riktningarna, det är också där jag personligen ser hans framtid. Speciellt på den position han har nu under Sarri, som en av två ”interiors”.Med talangen Piotr Zielinski besitter är det inte konstigt att flera av dem absolut största europeiska klubbarna ryktas dra i honom. Under bara de senaste dagarna har det pratats om Chelsea, Liverpool och Real Madrid. Men Piotr har inte bråttom, man kan ha det sämre än att vara under Maurizio Sarri s vingar.Skriven av @rakimode