Inför Lazio borta

Napoli beger sig till Rom och möte med jagande Lazio.

Huvudstadslaget har gjort en fin säsong och skuggar de våra i sin jakt på tredjeplatsen. Efter Napoli s poängtapp mot Juventus kröp Lazio allt närmare och är i nuläget endast fyra poäng efter. Blir det en hemmavinst ikväll ser det ut som det avslutningen på säsongen kommer att kunna bli otrevlig för Napolis del. Då måste laget hålla sig minst en poäng före dagens motståndare, plus det faktum att en helt tappar Roma i jakten på den verkligt viktiga positionen.Napoli har under den senaste vecka stått för två bra insatser mot Juventus, men samtidigt har vi sett att det inte riktigt räcker till. Dels ramlar målen in, men framförallt kändes skillnaden mellan lagen. Napoli har ett steg till att ta för att kunna nå upp i Juves nivå, till viss del var det så att de vitsvarta inte ens spelade sin bästa fotboll nu i veckan.Men till ikväll gäller det att Sarri och spelarna har skakat av sig att de mötte stora Juventus, uttåget ur Coppa Italia, allt ståhej kring Higuain och dennes återkomst och nu helt vänt sida inför säsongsavslutningen. För det börjar ett helt nytt kapitel idag, då det inte finns några cuper, inga möten med storlag - utan bara ÅTTA matcher där så många poäng som möjligt ska tas. Det bästa laget ska spela, Roma är fyra poäng före vilket är tufft att ta in men inte omöjligt. Jag har varit inne på det förut, Napoli borde vara bättre än de vinröda om endast defensiven stärks. Men fem poängs skillnad är det trots allt då Roma är bättre i inbördes möten och det är inte enkelt att ta in.Reina är ett frågetecken inför dagens match men i övrigt har Sarri fullt manskap. Mertens lär starta även om jag hoppas att Milik får möjlighet att komma tillbaka i septemberformen. Dock behöver han ta den chansen själv, som tidigare sagts finns knappast tid nu att få speltid för att spela in sig.I höstas fick Lazio ett kryss på San Paolo, Sarri behöver se till att Napoli får med sig samtliga tre poäng söderöver. Truppen innehåller överraskande januarinyförvärvet Leandrinho som har gjort en hel del mål och assist i primaveralaget, nu får han följa med till Rom.Truppen:Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maggio, Maksimovic, Strinic, Allan, Diawara, Hamsik, Jorginho, Rog, Zielinski, Leandrinho, Callejon, Insigne, Mertens, Milik, Pavoletti.Avspark söndag 20.45.