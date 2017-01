Inför Milan-Napoli: CL-ångest eller scudettostrid?

Kampaniens stolthet reser norrut till en match mot Milan på fotbollskatedralen San Siro. Napoli ockuperar en stabil tredjeplats i tabellen, men när Juventus visar svaghetstecken krävs en meriterande seger för att hålla titeldrömmarna vid liv.



Forza Napoli!

Senast lagen möttes i Milan o, i oktober 2015, var läget mycket annorlunda. Napoli hade inlett säsongen mycket svagt men precis väckt hopp hos supportrarna genom att köra över Lazio på San Paolo, medans Milan fortfarande inte inspirerade något annat än frustration hos de rödsvarta fansen. Matchen slutade 0-4 och Napoli blev Serie A :s kanske största utropstecken under 2015/16, medans Milan slank allt djupare ner i den depression som drabbat klubben.Ett och ett halvt år senare är läget annorlunda. Napoli är inte längre tveklöst näst bäst i Italien och Milan har under Montellas ledning återfått åtminstone ett uns av sin självrespekt och vinnarinstinkt. Därför är det många som förväntar sig en jämn match, där Napolis fördel i kvalitet tas ut av att Milan har hemmaplan.Lagen har ju mötts en gång rätt så nyligen, på San Paolo i höstas. Även då vann Napoli efter två mål av succépolacken Milik som är på god väg att komma tillbaka från sin korsbandsskada men inte är redo för spel ännu. Därför fortsätter Napolis besvär på anfallspositionen ett tag till, då nyförvärvet Pavoletti enligt uppgifter ännu inte är hundra procent. Mertens har fått vikariera som centralforward under stora delar av säsongen med blandade resultat, i början märktes det att tyngd saknades längst fram men på senare tid har belgaren hittat rätt rörelsemönster vilket resulterat i många mål.Problemen i Napolis spel har på senare tid istället setts i försvarsspelet och det finns inga tecken på förbättring. Klippan Koulibaly är i Gabon för Afrikanska mästerskapen, Tonelli och Chiriches dras med skavanker medans Albiol inte är helt i matchform. Detta kan öppna upp för Maksimovic som dock inte verkar ha Sarris hundraprocentiga förtroende. Den evigt pålitliga Gazzettan tippar därför på ett mittlås med Albiol-Tonelli. Strinic går också in i startelvan då även Ghoulam åkt iväg till AFCON.Mittfältet är det lättare att göra gissningar kring. Hamsik är oersättlig, Jorginho har krigat tillbaka sin startplats från Diawara och Zielinski verkar ha petat Allan fullständigt.Napolis förmodade startelva blir således:Reina; Strinic, Tonelli, Albiol, Hysaj; Hamsik, Jorginho, Zielinski; Insigne, Mertens, Callejón.I det milanesiska lägret saknas kuggar såsom Roma gnoli, Locatelli och Montolivo (haha) av ett eller annat skäl. Det blir intressant att se hur Montella formerar sin matchplan; försöker man slåss om bollinnehavet eller backar man hem för hindra Napolis spel mellan linjerna? Gazzettan gissar i alla fall på följande startelva:Donnarumma; Calabria, Paletta, Gomez, Abate; Pasalic, Sosa, Kucka; Bonaventura, Bacca, Suso.Inte många spelare som får en att spontant höja på ögonbrynen, men Milan har hittills under säsongen varit överraskande bra på att få med sig resultat och bör inte underskattas. Om inte annat så är det en fröjd att se unge Donnarumma spela fotboll, det känns som en spelare man kommer kunna prata om tjugo säsonger senare. “Jo visst ungar, jag kommer ihåg när Donnarumma slog igenom…”Matchen känns spontant som en som kommer att avgöras av individuella misstag. Båda tränarna är erkänt duktiga taktiker och lär göra allt för att det egna laget ska vara mest motiverat när startsignalen går. Dessutom saknas viktiga spelare i båda backlinjerna, som även med bästa möjliga material tillgängligt brukar läcka lite väl mycket. Att vi har en målrik match att vänta är därför ingen högoddsare.Sarri gav en intervju där han yrkade på att man inte var nöjda med en andraplats, och att mötet med Milan kommer att bli ett bra test för båda lagen. Det har han definitivt rätt i, för en trepoängare på San Siro skulle skyffla över mycket press på Roma och Juve som båda spelar på söndagen. Ett poängtapp är inte katastrof men signalerar ändå att det finns en klyfta upp till tabelltoppen som kanske är för stor för att bryggas denna säsong. För Milan skulle en vinst föra upp dem till bara en poäng bakom Napoli på tredjeplatsen, och kampen om Champions League -platserna skulle revitaliseras. Ett nervigt scenario som de ljusblåa gör bäst i att undvika.Lördag 20.45ViaplayGianluca Rocchi2-3. Hamsik, Callejón x2.