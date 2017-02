Inför Napoli - Atalanta: Säsongens succégäng på besök i Neapel

När den tjugosjätte Serie A-omgången inleds möts trean och femman i tabellen då Napoli gästas av Atalanta på lördagskvällen.

TROLIGA STARTELVOR:

Nu inleds en riktigt spännande, vital och intensiv matchperiod för Napoli s del med fem matcher inom loppet av dryga två veckor. Bataljer mot Juventus Roma och Real Madrid står på schemat men först väntar Atalanta på hemmaplan i omgång 26.Atalanta är utan tvivel årets positiva överraskning i Serie A och parkerar på en ultraimponerande femteplats, sex poäng efter de ljusblå napolitanarna. Man är minst sagt i gott slag då man tagit trepoängare i fyra av de fem senaste matcherna. Gian Piero Gasperinis manskap har dessutom tagit 16 poäng av 21 möjliga i år, en siffra som talar sitt tydliga språk.Den 59-årige italienaren har fått de blåsvarta Bergamo-lirarna att spela som en enad maskin där man kombinerar ett spännande och frejdigt offensivt spel med en solid defensiv. Detta trots relativt små medel och resurser. Man har i de fem senaste ligamatcherna enbart släppt in två mål.Alejandro Gomez och Franck Yannick Kessie blir de två spelare att se upp mest med i lördagens match. Den förstnämnde, lille, kvicke och tekniske argentinaren är poängbäst i bortalaget med nio mål och fem assist på kontot. Mittfältsmotorn Kessie har tagit Serie A med storm och 20-åringen är sannerligen ett hett villebråd ute i Europa och flera storklubbar har uttryckt en stark önskan om att få köpa loss ivorianen. Cabezas, Melegoni, Bastoni, Dramé och Pesic är i matchen mot Napoli indisponibla för bortalaget.Napoli å sin sida har fått en veckas välbehövlig vila sedan vinsten i Verona och kommer förhoppningsvis någorlunda utvilade till denna hektiska tillika livsviktiga matchperiod. Napoli är alltjämt obesegrade i ligan i år med 19 av 21 inspelade poäng. Förlusten mot Real Madrid häromveckan var den första sedan oktober månad för Sarri & Co. I hemmalaget saknas Allan och Tonelli på grund av skador.Det blir spännande att se hur Napoli tacklar den här uppgiften. Atalanta har satt käppar i hjulet för majoriteten av sina motståndare den här säsongen och kommer till den här matchen in som underdog. Något som kan komma att passa dem utmärkt!Om Napoli skulle vinna här har man goda möjligheter att kliva upp som tvåa i tabellen eftersom Roma tar sig an ett formstarkt Inter i samma omgång och mycket väl kan komma att tappa poäng där.Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Kessie, Freuler, Spinazzola; Kurtic; Petagna, Gomez.Lördag 25/2 kl. 18.00Stadio San PaoloDomenico CeliViasat Sport och Viaplay