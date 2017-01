Inför Napoli – Fiorentina: Läge att lufta bänken, Sarri?

Matcherna duggar tätt för Napoli som efter den fina lördagsskalpen i Milano nu gästas av Fiorentina i kvartsfinalen av Coppa Italia. Frågan är hur pass viktig cupen egentligen är och vilket lag Sarri vågar ställa på benen med tanke på det tuffa spelschemat senare i vår.

TROLIGA STARTUPPSTÄLLNINGAR:

I och med 2-1-segern över Milan under lördagskvällen distanserade man sig något till lagen nedanför Champions League -sträcket. Med åtta vinster på de nio senaste har Sarri fått fart på maskineriet igen och offensiven är i långa stunder Italiens främsta. Något som också visar sig i statistiken då man producerad fler mål än något annat lag - 47 stycken.På tisdagskvällen är det kvartsfinaldags i Coppa Italia när Paolo Sousas Fiorentina kommer på besök. Ett på många sätt lurigt och svårtolkat Viola som trots sin åttondeplacering i ligan gjort fina resultat på slutet, bland annat besegrade man självaste Juventus för två helger sedan. I lördags bortabesegrades Chievo med klara 3-0 och vad det verkar har Sousa, trots långa stunder av massiv kritik, fått lite fart på sin besättning. I sin åttondelsfinal i cupen slog man just Chievo med knappa 1-0 efter en straff i slutminuterna medan Napoli som bekant utmanövrerade Spezia med 3-1. Senast de båda lagen möttes var för ganska exakt en månad sedan, en svängig historia som efter mycket om och men slutade 3-3.Av de italienska medierna att döma verkar båda tränarna satsa ganska hårt på denna match sett till vilka spelare det talas om i respektive startelva. Sarri ser ut att starta med mer eller mindre samma elva som mot Milan, med undantag för någon liten förändring. Visst finns det en del prestige i cupen men frågan är om detta inte är ett bra tillfälle att lufta bänken ganska rejält och ge nyckelspelarna värdefull vila med tanke på det som komma skall, både i ligan och i Champions League. Om vi blickar framåt mot februari/mars/april så väntar, utöver tre matcher i veckan, dubbelmöte med Real Madrid och matcher mot både Roma och Juventus i ligan. Det är ett skede av säsongen man vill komma maximalt förberedd till och framförallt en period då man inte vill se fundamentala spelare på skadelistan.I mina ögon kan det ur flera aspekter således vara värt att ”offra” en cupkvartsfinal. Speciellt med tanke på att jag tror att vi fortfarande har chans att slå ett svajigt Fiorentina trots några reservspelare på planen. Framförallt hemma på San Paolo. Låt utvilade och spelsugna lirare som Giaccherini, Pavoletti, Maggio och Rog komma in och röra om i den toskanska grytan.Nåväl, vi har vid det här laget lärt oss att Pastor Sarri förespråkar kontinuitet. Han har säkerligen full koll på vad han företar sig och det återstår att se vilket manskap han ger förtroende på tisdagskvällen. El Kaddouri, Ghoulam och Koulibaly är fortsatt på Afrikanska mästerskapen medan Milik och Chiriches saknas på grund av skador.Reina; Hysaj, Tonelli, Albiol, Strinic; Allan, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.Tatarusanu; Salcedo, Astori, De Maio; Tello, Vecino, Sanchez, Chiesa; Ilicic, Cristoforo; Kalinic.Två lag med idel segrar 2017 gör upp i kvartsfinalen av Coppa Italia, vilka tvingas inkassera årets första nederlag? Avspark på San Paolo klockan 20.45.