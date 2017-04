Inför: Napoli-Juventus (Coppa Italia)

Stängselklättrande, fanfarer av visselpipor och ett ogenomträngligt getingbo av scootrar.

Att få befinna sig på San Paolo när Juventus kommer till Neapel två gånger på tre dagar känns overkligt.På onsdag är de dags igen! Som de verkar kommer Sarri välja att rotera sitt spelarmaterial, utan att behöva ändra sin filosofi där man senast fick den gamla damen att se ut som ett skyggt provinslag.Fortsatt ingen Reina som de verkar. Däremot högst troligt att vi får se Milik på topp. Bytet känns nödvändigt för att få in en spelare i boxen och skapa oro där Juventus backlinje hade det allt för lätt senast. Många gånger under söndagens match släppte motståndaren sina kanter och lät Napoli slå inlägg utan någon att adressera.Om laguppställningen fortfarande är osäker så är det desto säkrare att staden redan har börjat ladda om. Folkets känslor mot alla Juventinos går inte att undvika. Skyltar som beskriver hur det går till om du är en Juventino i fel kvarter, bild på toaletter där Juventus klubbmärke får motsvara avföringen som spolas ner och namnet Higuain som klassas som värsta sortens skällsord.Men som alla vet i fotbollsvärlden, inget hat utan kärlek. För bakom dessa mörka känslor till den gamla damen så finns en genuin och djup kärlek till sin stad och sitt eget lag som ingen kan ta ifrån dem,Timmar före matchstart kommer arenan koka. Finns inte en chans att man tänker missa när spelarna ska kliva in med kostym och känna på gräset.Att 3-1 ska hämtas upp mot Juventus på onsdag i Coppa Italia är ingenting som är omöjlgt. De som oroar folket mest är om nummer 71 - I'omm e mmerda kommer hitta nätet eller inte på San Paolo.Arrivederci! /Adrian