Inför Napoli-Pescara

Efter att i veckan ha fixat avancemang i cupen är det dags för Napoli att fortsätta sin fina trend i ligaspelet när Pescara kommer på besök.

Gästerna från adriatiska kusten har inte haft det lätt hittills i Serie A . Många är vi som minns säsongens första match där Pescara lyckades ta en tvåmålsledning mot Napoli innan Mertens byttes in och fixade oavgjort. Sedan den imponerande insatsen har det gått trögt för de nyuppflyttade och klubben återfinns nu på delad sista plats i tabellen med endast nio poäng. Sett till prestationerna så här långt är det nog inte många som förväntar sig att Pescara spelar i högstadivisionen till hösten.I Napoli ser det bra mycket bättre ut och klubben omges för tillfället av en positiv aura. Milik, vars skada skapat så mycket problem, har nu fått klartecken från läkarna att börja träna med laget igen. Trots att han inte kommer spela idag är det många som gläds åt polackens snabba återkomst. Hans tilltänkta backuper, Gabbiadini och Pavoletti, är båda tillgängliga till matchen trots den att den förstnämnde bara verkar vara några dagar ifrån en flytt till Premier League . Adderar man det faktum att Mertens, som inte spelade i veckomatchen mot Spezia, också kan tänkas spela som centerforward så det blir väldigt svårt att försöka förutse vem som får mest speltid. Mertens verkar starta men det blir intressant att se om Sarri satsar på Gabbiadinis rutin eller Pavolettis entusiasm som nykomling om han behöver göra byten i ett skarpt läge.På mittfältet gjorde Zielinski en mycket imponerande insats senast och det belönas med en startplats. De största förändringarna ses dock i backlinjen där Koulibaly och Ghoulam fortfarande saknas på grund av sitt deltagande i afrikanska mästerskapen, medans Chiriches dragit på sig en skada. Därför får bänkvärmarna Tonelli och Strinic ännu en chans att visa upp sin talang idag.Trots att flera ordinarie spelare saknas kan man lugnt säga att allt annat än tre poäng är en katastrof för Napoli i den här matchen. Vinst gäller för att inte tappa mark gentemot de andra topplagen som verkar vara i en bra period just nu. Inter, Roma , Juve och Lazio plockar alla poäng på löpande band och Napoli måste kunna leverera vecka ut och vecka in för att inte tappa tabellplaceringar.