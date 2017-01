Inför Napoli-Sampdoria

Julledigheten är över och äntligen rullar ligan igång.

Efter 16 dagar är det åter dags för match och för Napoli s del väntar ett gästande Sampdoria . Hemmalaget har Albiol avstängd och frågetecken för Chiriches som dras med en lättare skada. Dessutom saknar Napoli både Koulibaly och Ghoulam som nu begivit sig iväg för Afrikanska mästerskapen. Detta gör att Sarri ser ut att starta Maksimovic och Tonelli. Den siste gör sin debut för säsongen och det känns lite väl spännande med honom ihop med Maksimovic som mittlås. Men tyvärr finns det inte något annat att välja på och vi får hoppas att både höjer sig med uppgiften.Sampdoria innehar en trygg mittenplacering, har endast en vinst på bortaplan denna säsong och avslutade hösten i mindre bra form. Den gamla Napolispelaren Quagliarella har sina mål under säsongen, även Muriel är att se upp med hos gästerna. Dock ska Napoli kunna vinna denna match framförallt om spelarna har konserverat formen. Åtminstone offensivt. I defensiven behöver Sarri fortfarande lösa en del problem med för många insläppta mål. Därför är inte känslan kanon med ett helt nytt mittbackslås.Nye Pavoletti har tränat med Napoli under veckan, men troligtvis släpps han bara in om det skulle bli en superkris och inte ens Gabbiadini fanns tillgänglig. Ännu är inte Manolo såld och Sarri lär fortsätta att lita på Mertens.Möjlig startelva:NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Maksimovic, Tonelli, Strinic; Allan, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.Avspark kl. 20.45 San Paolo