Inför: Napoli-Udinese (Fokus!)

Superlördag när påskfotbollen tar sig till den Apenninska halvön.

Vilken lördag vi bjuds på!Milano-derby, Roma -Atalanta, och inte minst vårt Napoli som gästas av Udi!Två formstarka lag är bara förnamnet. Napoli med 5 raka ligamatcher utan förlust gästas av Udinese Laget som kanske imponerar allra mest i Serie A just nu. Fem raka ligamatcher utan förlust har även Udine-laget. Under dessa matcherna har laget lyckats kryssa mot båda Turin-lagen och kört över Palermo , Pescara och Genoa. Dessa fantastisk resultat som man fått med sig gör att man placerar sig på en 11:e plats, med mersmak. Lagets bästa målskytt Cyril Thereau verkar inte komma till start på grund av skada. Där istället den 90 kg tunga ex Napoli-anfallaren Duvan Zapata. Med 9 kassar i år vill Duvan garanterat visa mig och många andra som inte trodde på honom tidigare i Napoli-tröjan att han har växt som fotbollsspelare.Napoli då? Jo visst går man in som favorit i denna match. Starka som vanligt på hemmaplan och med San Paolo i ryggen och CL plats i sikte så ska man efter denna avslutande match i den 32:e omgången (med lite hjälp) bara ha 1 poäng upp till Roma.Viktigt nu är att Sarri lyckas håll fokus på sina spelare. De är sent på säsongen. Många viktiga och tuffa matcher har spelats och ett fåtal kvar att spela. Som supporter till Napoli vet vi vad som kan hända när fokuset inte är 100%. Vi minns hur Palermo hämtade poäng i Neapel tidigare under säsongen. Onödiga poängtapp har laget inte råd med om man vill slippa kval till Champions nästa säsong.Det har pratats mycket om vägskäl och matcher man måste vinna för att hänga med i kampen om att komma ikapp Roma. Denna match är definitivt av den digniteten.Sarri kommer fortsätta att skifta på de centrala mittfältet. Jorginho/Allan startade förra matchen och tror därför vi nu får se Diawara/Zielinski eller möjligtvis Rog tillsammans med Hamsik. Milik eller Mertens? De återstår att se!Vill även önska alla en Glad Påsk och missa för gudskull inte denna fantastiskt fina 32:a omgång i Serie A, med start 12:30!Arrividerci!// Adrian