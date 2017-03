Inför Roma - Napoli: Derby del Sole

Efter en tuff februarivecka med förluster mot både Atalanta och Juventus måste Napoli hitta formen igen. Tyvärr är det inte en enkel “studsa tillbaka”-match som väntar utan kamp om Champions League-plats med konkurrenten Roma, på bortaplan dessutom. Tabelläget, samt den hätska stämningen mellan supportrarna, gör detta till en match båda lagen gör allt för att vinna.



Napoli är just nu inne i en rad av matcher som kan komma att definiera hela säsongsavslutningen, med avgörande möten i både liga- och cupspel. Dessvärre kan man inte säga att det börjat på ett bra sätt med två svidande torsk i rad. Mot Atalanta förra helgen var Sarris hyllade possession-spel som bortblåst och man blev helt uppkäkade av bortalaget under stora delar av matchen. Det såg bättre ut mot Juventus där man tidigt tog ledningen, men även den matchen slutade i moll efter lite domslutspolemik och försvarstabbar.



Just försvaret har varit Napolis akilleshäl under stora delar av säsongen. Koulibaly och Raul Albiol var ett riktigt stabilt radarpar förra året men på sistone har det sett skakigt ut, särskilt senegalesen har visat prov på samma brister i beslutstagande och positionering som sågs under Benitez tid i klubben. Situationen har inte hjälpts av att Pepe Reina haft en av sina sämre säsonger i karriären, det är inte sällan veteranen släppt in enkla skott eller hängt tvätt vid motståndarinlägg. Starka lag byggs bakifrån sägs det, och ska Napoli ha något att glädjas över i slutet av säsongen gäller det att samtliga försvarspjäser rycker upp sig både ett och två snäpp, och det snabbt.



Timingen är nyckelfaktorn i det här sammanhanget. För Napoli duger det inte att spela halvtaskig fotboll ett tag till med tanke på vilka tunga matcher som väntar närmsta fem dagarna. Förlust mot Roma och Real Madrid kan leda till en situation där laget plötsligt i praktiken åkt ur Coppan, tappat tredjeplatsen i ligan och åkt ur Champions League - allt inom loppet av en vecka. Som supporter håller man verkligen tummarna för att ALLT klickar just nu, för när det ser som bäst ut har Napoli potentialen att slå vilket lag som helst. Visst, laget saknar den kontinuitet som krävs för att utmana på alla fronter en hel säsong; men en kort formtopp i ett avgörande läge är väl inte för mycket att hoppas på/be om?



Gazzettan tror på följande startelva i matchen:

Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.



I stort sett ordinarie startelva alltså, med reservation för mindre förändringar. Med tanke på stundande Europaspel är det inte omöjligt att vi får se t.ex. Jorginho ta Diawaras plats på mitten. Huvudpoängen att plocka med sig är framförallt huruvida vi får se Mertens eller Milik från start, mycket möjligt att den som startar mot Roma får inleda på bänken mot Real.



Roma då? Huvudstadens rödklädda lag blev i veckan trumfade av Lazio i cupen, men stod innan dess för en imponerande insats mot Inter på San Siro där man vann med 3-1. Lagets stora stjärna Radja Nainggolan, en av Europas bästa mittfältare för tillfället, fick skadekänningar i cupderbyt men är med i matchtruppen. I Giallorossi är taktiskt flexibla och fysiskt starka, kapabla till att både föra matcher och slå till med blixtsnabba kontringar genom Mohamed Salah. Längst fram har Edin Dzeko imponerat stort under sin andra Serie A-säsong med 19 ligamål så här långt. Roma har helt klart utvecklats ännu ett snäpp den här säsongen och Napoli kommer behöva prestera en toppinsats för att få med sig något från Stadio Olimpico.



Var: Stadio Olimpico di Roma

När: Lördag 15.00

Hur: På plats eller Viaplay.

Match i matchen: Ghoulam vs. Salah. Nordafrikansk nyckelduell.

Tips: 1-3, Insigne, Dzeko, Hamsik x2.