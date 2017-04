Inför Sassuolo-Napoli

Förra veckan vann Napoli hemma mot Udinese samtidigt som Roma tappade poäng mot Atalanta. Det innebär att avståndet upp till rivalen på andra plats reducerats till endast två poäng. Napoli, som haft en mycket imponerande vårsäsong i ligaspelet, måste nu visa upp den kontinuitet som krävs för att ta en direktplats till nästa säsongs Champions League.



För motståndet står charmiga Sassuolo, vars säsong haft både toppar och dalar så här långt. De svartgrönrandiga har haft en mycket skadedrabbad trupp och t.ex. fixstjärnan Domenico Berardi har knappast fått tid att visa upp sina kvaliteter. Dock så har man ändå material av god Serie A -klass att ställa på banan och spelare som Defrel och Pellegrini har presterat riktigt bra. Men den fjortondeplats där man just nu parkerar i tabellen är nog lite lägre än vad fansen hade hoppats på inför säsongen. Napoli är för närvarande i god form, med hyfsad harmoni i och kring klubben. Insignes kontraktsförlängning blev under dagen bekräftad vilket skänker lite ro till oss supportrar, samtidigt som De Laurentiis lyckats undvika att göra alltför många chockerande uttalanden i pressen. Med tanke på det korta avståndet upp till Roma , och det faktum att Napoli har ett lättare spelschema framför sig, är det verkligen läge att satsa fullt ut på att ta andraplatsen och på så sätt slippa spela playoff-kval i augusti. Det äventyret har Napoli testat på förut, med mycket deprimerande resultat.Startuppställning då? Hamsik ska ha dragit på sig en lättare skada men verkar hinna rehabilitera sig innan matchstart. Det kan innebära att vi får se precis samma startelva som förra veckan:Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Strinic; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.Intressant att Sarri nu verkar föredra de mer erfarna Jorginho och Allan framför ynglingarna Diawara och Zielinski som fick mycket speltid tidigare under säsongen. Men det måste ändå sägas att både Jorge och Allan verkligen har hittat formen igen nu senaste veckorna. Särskilt Allan har visat upp sig från sin allra bästa sida och nätade till och med mot Udinese förra veckan. Hoppas att det håller i sig, för när den här mittfältstrion spelar som bäst är det fotbollsporr på hög nivå.Var? Mapei Stadium, Reggio EmiliaNär? Söndag 12.30Hur? Viaplay