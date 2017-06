Mercato Napoli sommar 2017

Här följer övergångar och rykten som berör Napoli.

Rykten spelare in:

Klara spelare in:

Rykten spelare ut:

Klara spelare ut:

Uppdaterat 17 juniEn spelare Napoli verkar vilja plocka in till mittfältet och där det ser ut som förhandlingarna har redan pågått en tid. Osasuna sägs vilja ha närmare nio-tio miljoner, Napoli erbjuder sex plus bonusar.Tillhör Udinese , ung talanfull målvakt som imponerat för Spal i Serie B denna säsong. Udinese sägs vilja ha dryga 20 miljoner, Napoli vill ge ca 12, men kan även inkludera någon spelare i dealen.Kan lämna efter nio år, eventuellt för nykomling Hellas.Begränsad speltid har gjort honom sugen på att lämna Napoli efter en säsong.Utlånad sedan flera år till Udinese, eventuellt försöker Napoli nu sälja spelare.Vill ha mer speltid.Ghoulams vara eller icke vara spelar in för Strinics eventuella flytt, kroaten vill ha mer speltid.Ett år kvar på kontraktet, blir det förlängning eller plockar Napoli in en ny yngre och släpper Reina?