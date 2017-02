Napoli 0-2 Atalanta: Genomuselt och totalimpotent

På ett regnigt San Paolo inkasserade Napoli årets första förlust efter 0-2 mot Atalanta. Matchhjälte blev mittbacken Mattia Caldara som gjorde matchens båda mål.

83 dagar och 14 matcher senare så har nu Napoli förlorat i ligan igen. Och som man gjorde det. Det var längesen man lyckades skapa så lite framåt som i kvällens match mot säsongens succélag Atalanta som välförtjänt vann med 2-0.Vädret på San Paolo speglade hemmalagets prestation ganska väl. Mulet och tråkigt. Man hade ett förhållandevis stort bollinnehav i matchen, men vad spelar det för roll när man är orörliga, nonchalanta och fantasifattiga så det sjunger om det?Atalanta å sin sida gjorde ett mål i båda halvlekarna, båda signerade mittbacken Mattia Caldara. Efter knappa 30 minuter knoppade han in ledningsmålet på hörna medan han med 20 minuter kvar fyllde på och sköt in en helvolley till 0-2. Lika snyggt som billigt.Napoli lyckades via det sterila anfallsspelet vaska fram ett par chanser, framförallt i den första halvleken. Både Insigne och Mertens hade bollar som vidrörde överliggaren medan den sistnämnde även passade på att bränna i öppet läge från nära håll.Trots att bortalagets Franck Kessie fick lämna planen efter ett hårt dömt andra gult kort i den 67:e minuten och att Napoli parallellt bytte in både Milik och Pavoletti kunde man inte rå på ett väl samlat och organiserat Atalanta. Vi ska verkligen inte ta något ifrån Atalanta som gör en otroligt välspelad bortafajt och vinner tveklöst rättvist.Förlusten innebär att Napoli nu missar chansen att passera Roma som har en svår bortamatch mot Inter imorgon. Istället närmar sig Atalanta bakifrån och Gasperinis manskap minskade gapet till tre poäng.Nederlaget kommer också väldigt olägligt med tanke på vad som väntar framöver. I matcher mot Juventus , Roma och Real Madrid behöver såväl självkänsla som form vara på topp om det ska bli några poäng. Det återstår att se hur laget hanterar en blytung förlust av den här kalibern. Förhoppningsvis kan vi studsa tillbaka upp på hästen direkt mot Juventus på tisdag då det vankas cupsemifinal. För den här insatsen kan vi lägga i en burk, stänga burken, låsa densamma och kasta nyckeln ned för Vesuvius krater. Bättre kan vi.