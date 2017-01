Napoli 1-1 Palermo; Ineffektivt Napoli fick bara med sig oavgjort

Ett som vanligt kaosartat Palermo kom till San Paolo med endast tio inspelade poäng på tjugoen omgångar och de flesta trodde på hemmavinst. Men icke.

Chockartat gjorde Palermo 1-0 efter dryga fem minuters spel på ett fint inlägg från höger. Nestorovski nådde högst och skallade in bollen bakom Reina.



Efter målet var det bara "one way", Napoli dominerade Palermo totalt som backade hem med hela laget från att de tog ledningen. Palermo som inte är känt för att ha en fungerande defensiv i årets upplaga av Serie A parkerade inte bussen särskilt bra då Napoli rinna igenom väldigt enkelt och ofta. Hemmalaget hotade med ett kvitteringsmål men ineffektiviteten var högst påtaglig.



Napoli dominerade men det var svårt att få hål på en väldigt duktig Posavec i bortamålet, men kvitteringen skulle komma i den 66:e minuten och detta genom god hjälp av just den så duktige Posavec. Mertens drar i väg ett skott som alla dagar i veckan är plockpotatis för vilken målvakt som helst, men på något vänster när Posavec ska skopa det helt ofarliga skottet så missar han skopen och bollen rullar retfullt in. 1-1 och Napoli jagar nu en ledning.



Napoli fortsätter att totaldominera efter kvitteringen men ineffektiviteten är som sagt väldigt hög ikväll och man lyckas inte få in ett ledningsmål trots den fina energin och alla chanser man hade.



Synd att man inte kunde vinna då de andra toppkonkurrenterna förlorade, alla förutom Juventus. Napoli bibehåller därmed sin tredjeplats två poäng bakom Roma.



Nästa match spelas mot Bologna på lördag, 20.45.



Elvorna

Napoli (4-3-3)

Reina; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Allan (Zielinski 55'), Jorginho (Pavoletti 63'), Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne



Palermo (4-3-3)

Posavec; Rispoli, Gonzalez, Goldaniga, Pezzella; Henrique, Jajalo, Chochev; Trajkovski (Aleesami 60'), Nestorovski (Sunjic 90'), Quaison (Morganella 89')



