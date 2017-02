Napoli 2-0 Genoa: Solid insats i klurig fredagsmatch

Genoa kom på besök till San Paolo i ett av Serie A:s mest omskrivna vänskapsmöten. En match där Napoli löpte stor risk att tappa i intensitet och fokus på grund av det hägrande Champions League-mötet mot Real Madrid. Spelarna lyckades dock kontrollera matchen och ta en stabil tvåmålsseger.

Genoa var under sin tidigare tränare Gasperini kända för att utöva ett mycket intensivt och högt presspel, ett särdrag som inte tycks ha försvunnit under nya bossen Ivan Djuric. I alla fall inte om man ser till matchens inledning, där gästerna låg rätt bra i positionerna och Napoli under en period tvingades till flertalet onödiga bolltapp. Hemmafansen på den för dagen mycket välfyllda arenan satte nog nästan ölen i halsen när Mertens gick ner och tog sig för baksidan av låret, som tur var kunde belgaren snabbt komma tillbaka på fötterna.Ju längre halvleken led desto mer tog hemmalaget över matchbilden och det faktum att Pepe Reina inte fick ett enda skott att rädda under första halvleken tyder på att man ändå hade väldigt bra koll på Genoas upphaussade offensiv med Simeone Jr. i spetsen. Bäst i laget under första halvlek var utan tvekan Christian Maggio , den gamle räven. Då Hysaj inte var tillgänglig hade italienaren fått en numera sällsynt startplats och visade upp sig från sin allra bästa sida med god timing i både överlapp och närkamper.Det var istället i det offensiva spelet problemen fanns i första halvlek, det såg inte riktigt så där synkat ut som när Napoli spelar som bäst. Kanske skulle Napoli haft en straff då Giaccherini blir nergjord men det stora problemet var kanske Insignes prestation, då han både missade friläge och kladdade på bollen irriterande mycket på ett sätt som bara han gör. Flera andra spelare slarvade i sista tredjedelen och egentligen väntade man på att en individuell prestation skulle lyckas förändra matchbilden. Som tur är har vi en belgare i superform som tog det på sina axlar att lyfta laget.Fem minuter hade hunnit gå av andra halvlek innan Mertens satt sin prägel på den. Efter att ha trollat bort två Genoaförsvarare måttar han in ett inlägg som med nöd och näppe rensas undan av Hiljemark, tyvärr för svensken hamnar bollen framför Zielinski som distinkt trycker in ledningsmålet med sin svaga vänsterfot. Polacken verkar helt ha petat Allan ur startelvan då hans bollkontroll och skottförmåga ger honom mycket bättre offensiv kapacitet, och detta mål lär inte direkt försvaga hans aktier hos Sarri.En minut efter målet var Mertens nära att överträffa sig själv på ett spektakulärt sätt. Belgaren får bollen till höger i straffområdet och skär mellan två försvarare på ett sätt som Ronaldinho hade varit stolt över. Tyvärr skickas avslutet från en svår vinkel, rakt på Lamanna i mål.Efte ledningsmålet tog Napoli strypgrepp om matchen. De individuella misstagen blev mycket färre och Genoa trycktes till stor del tillbaka på sin egen planhalva.Den kortväxte anfallaren med nummer 14 skulle få tillfälle att kröna kvällen med ännu en makalös sekvens i den sextiosjunde minuten. Mertens nås av en djupledsboll från Diawara och efter en helt otrolig förstatouch musklar han sig förbi mittbacksveteranen Burdisso. Istället för att avsluta i ett bra läge väljer han att osjälviskt servera en fri Giaccherini som bredsidar in bollen i öppet mål. 2-0 till Napoli och ridå. Sarri väljer att byta ut både Mertens och Hamsik för att vila dem inför matchen mot Real Madrid, resten av andra halvlek spelas av i ganska lugnt tempo.Det känns väldigt betryggande att Napoli kan vinna utan några större problem bara några dagar innan man spelar säsongens största match. Genoa hade inget att komma med i offensiv väg, vilket ledde till att de ljusblåa lyckas hålla nollan i Serie A för första gången sedan elfte December. Om detta sedan beror på en bra Napoliprestation (Koulibaly var ju ändå tillbaka) eller en dålig insats från Genoa går sedan att diskutera, någon mix av de båda är nog mest trolig.Förutom den imponerande stabilitet Napoli spelar med idag är det främst Mertens prestation som fastnat på näthinnan. Helt sjuk form är han i just nu, vår lille belgare. Till och med Reals stjärnspäckade backlinje får se upp.Fint även att se matcherna mellan Napoli och Genoa fortsätta vara en folkfest över laggränserna.Nu hoppas vi på en bra fysisk och psykisk uppladdning inför stundande Europaäventyr.