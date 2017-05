Napoli - Fiorentina: Sista hemmafighten

Napoli marscherar vidare mot en bra avslutning.

Planenligt besegrades Torino senast med övertygande 5-0. Om den matchen var svårbedömd på förhand är denna omöjlig egentligen. Detta är två lag som har väldigt mycket att vinna och förlora på en utebliven vinst. Fiorentina har Europa-spel som ligger och väntar om man avslutar starkt och Napoli har som sagt en än större chans att nå direktplatsen till Champions League vid en vinst här.Förhoppningsvis är vårt Napoli på spelhumör imorrn och fortsätter sin fina svit med att producera mål. Det har stundtals varit en fröjd att se laget spela under våren och hade det inte varit för den (ständigt) osäkra backlingen hade laget vunnit serien med 20 poäng. Nu får laget återigen slåss om en sista direktplats till Europa-fotbollens finrum och det enda man kan göra, som jag varit inne på innan, är att se till att vinna.Avspark lördagkväll på ett välfyllt San Paolo och i den napolitanska försommarnatten smakar mozzarellan bäst och vinet går ner som vatten.Let´s do this boys!Napoli: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, InsigneFiorentina: Tatarusanu; Tomovic, Rodriguez, Sanchez; Chiesa, Vecino, Cristoforo, Milic; Bernardeschi, Babacar; Kalinic